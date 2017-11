Football Talk Buitenland: Gullit wil enkel onder Advocaat assistent-bondscoach blijven De voetbalredactie

08u21 0 Photo News Buitenlands Voetbal Ruud Gullit blijft alleen op de stoel van assistent-bondscoach zitten als Dick Advocaat aanblijft als baas van Oranje. Dat zei Gullit op Ziggo Sport. "Het hangt niet van de persoon af, maar het is een gevoel. Zoals het nu is, is het prima."

Gullit voelt er niets voor om met Frank de Boer of Ronald Koeman, die veelvuldig worden genoemd als opvolgers van Advocaat, de kar te trekken bij Oranje. "Zoals het nu is, vind ik het prima. Ik heb prettig gewerkt met Dick. Hij heeft veel ervaring en bondscoach is toch heel wat anders dan clubtrainer. Ik heb bewondering voor de manier waarop Dick dat doet. Ik zie ook niet de oplossing in een buitenlander als bondscoach. Als de KNVB zou besluiten door te willen gaan met Advocaat, zou ik dat geweldig vinden."

Na het ontslag van Danny Blind vorig jaar werden Advocaat en Gullit door de KNVB tot het einde van 2017 aangesteld. Hoewel nog niets duidelijk is over een vervolg in 2018, ziet Gullit een verdere samenwerking met Advocaat wel zitten. "Wij weten best wel hoe het moet en hoe we een team moeten formeren. Daar ben ik van overtuigd. We hebben ons op de valreep niet gekwalificeerd voor het WK, maar zaten wel in een serie interlands dat we het gevoel kregen dat we weer kunnen winnen met Oranje."