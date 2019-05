Football Talk buitenland. Griezmann neemt afscheid van Atlético Madrid met gelijkspel - ‘Gewelddadige’ Ibra twee speeldagen geschorst Redactie

18 mei 2019

16u30

Bron: AD/Belga

Allegri over aankondiging afscheid bij Juventus: “Moment was gekomen”

Na vijf jaar als coach van Juventus zit Massimiliano Allegri volgend seizoen niet meer op de bank in Turijn. “Het moment was gekomen om op de best mogelijke manier uiteen te gaan”, zei de 51-jarige Italiaan vandaag op een persconferentie over zijn afscheid. Hij won vijf landstitels, vier keer de beker en bereikte twee keer de finale van de Champions League.

“We hebben gesproken, gediscussiëerd, iedereen heeft zijn mening gegeven en dit is wat er nodig is voor de toekomst van Juve”, aldus Allegri. Om dan toch toe te geven dat het voornamelijk een beslissing van het bestuur was. “De club is van oordeel dat het beter is als ik niet langer trainer ben. Ik beleef dit moment op een serene manier. In een professionele carrière zijn er nu eenmaal momenten waarop wegen scheiden.”

Over zijn toekomst als trainer wilde Allegri niet veel kwijt. “Ik weet nog niks. Misschien zal een pauze me deugd doen, maar voor hetzelfde geld heb ik tegen 15 juli alweer zin om te hernemen.”

Voorzitter Andrea Agnelli bevestigde dat het beëindigen van de samenwerking zijn beslissing was. “Na het verlies tegen Ajax in de Champions League wilde ik nog doorgaan met Allegri, maar uiteindelijk kwam het besef dat het tijd was om een van beste cycli uit de geschiedenis van Juventus af te ronden. Als baas van een onderneming moet je op de juiste momenten de juiste beslissingen kunnen nemen. De toekomst zal uitwijzen of dit de beste beslissing was.”

Griezmann neemt afscheid met gelijkspel bij Atlético Madrid

Antoine Griezmann heeft afscheid genomen van Atlético Madrid. De Franse aanvaller zwaaide af na een gelijkspel tegen Levante: 2-2. Griezmann maakte onlangs bekend dat hij Atlético Madrid na vijf jaar gaat verlaten. Het is nog niet bekend waar de toekomst van de Fransman ligt. Hij werd de afgelopen maanden vaak in verband gebracht met FC Barcelona.

Atlético Madrid was voor de laatste competitiewedstrijd al zeker van een tweede eindklassering in La Liga. Erick Cabaco en Roger brachten Levante op een voorsprong van 2-0. Rodri en Sergio Camello scoorden voor de bezoekers. Atlético Madrid speelde ruim 40 minuten met tien man, na een rode kaart voor Ángel Correa.

Dembélé viert met Guangzhou

Mousa Dembélé heeft vandaag met Guangzhou R&F met 3-1 gewonnen van Peking Renhe op de 10e speeldag van de Chinese Super League. De Rode Duivel stond de hele wedstrijd op het veld. Guangzhou R&F is voorlopig zevende met 14 punten uit 10 matchen.

Gisteren maakte Marouane Fellaini het derde doelpunt voor Shandong Luneng in de met 1-3 gewonnen match op het veld van Sjanghai Shenhua. Shandong Luneng is vijfde met 17 punten, op 13 punten van leider Peking Guoan dat voorlopig aan een foutloos parcours bezig is. Yannick Carrasco neemt het morgen met Dalian Yifang (13e met 7 punten) op tegen Shenzhen.

‘Gewelddadige’ Ibra twee speeldagen geschorst

Zlatan Ibrahimovic moet de komende twee wedstrijden van Los Angeles Galaxy vanuit de tribune bekijken. De Major League Soccer schorste de Zweedse spits wegens ‘gewelddadig gedrag’.

Zlatan speelde vorige week zaterdag met LA Galaxy tegen New York City FC (2-0-winst voor New York City FC). In de slotfase ging de Zweed over de schreef. Hij greep keeper Sean Johnson bij de keel en ze belandden samen in een worstelpartij. De Major League Soccer maakt vandaag bekend dat Ibrahimovic twee duels schorsing heeft gekregen voor het vergrijp wegens ‘gewelddadig gedrag’. Ook krijgt hij een boete. Hoe hoog is niet bekend.

So when Zlatan said he was going to "break all the records" in #MLS, that included breaking the record for violating the league policy about "hands to the face, head, or neck of an opponent"??? Should be suspended for grabbing Sean Johnson's neck in #LAvNYC, but won't be. Again. pic.twitter.com/orvnL5ovjj Joga Bonito(@ Jasoninho10) link

“Zlatan is een geweldige speler, hij weet wat hij doet. Hij is slim en je weet dat dit deel uitmaakt van zijn spel”, zei Johnson vorige week na de wedstrijd. “Ik zou ook gefrustreerd zijn als ik hem was. Ik kan hem dit niet kwalijk nemen”, aldus de doelman van New York City FC.

Ibrahimovic kwam eerder al in opspraak toen hij tegenstander Nedum Onuoha kleineerde. Nadat de Zweed de winnende treffer maakte, richtte hij zich tot de verdediger, schreeuwend en scheldend. “Na een uur zei hij mij kapot te willen maken en pijn te willen doen”, zei Onuoha na afloop. De reactie van Zlatan was toen: “What happens on the field, stays on the field. Ik heb dit nodig, omdat het anders te makkelijk wordt. Als ik mijzelf opwind, dan voel ik mij goed”, zei de 37-jarige Zweed.