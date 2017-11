Football Talk buitenland: Gremio en Lanus strijden om Copa Libertadores - Mertens is ploegmaat maanden kwijt - Sahin zet punt achter interlandcarrière De voetbalredactie

15u25 0 Photo News De spelers van Gremio vieren hun overwinning. Buitenlands Voetbal Hoe lang ligt de middenvelder van jouw favoriete ploeg in de lappenmand? Een speler die een schorsing moet uitzitten voor een belangrijke wedstrijd? Een zomeraankoop die tegenvalt en meteen op de transferlijst belandt? Al het grote en minder grote nieuws over de buitenlandse voetbalclubs lees je in onze dagelijkse rubriek Football Talk buitenland.

Dortmund-middenvelder Nuri Sahin zet punt achter interlandcarrière

De Turkse middenvelder Nuri Sahin zet op amper 29-jarige leeftijd en met 51 caps op de teller met onmiddellijke ingang een punt achter zijn interlandcarrière, zo maakte de speler van het Duitse Borussia Dortmund vandaag bekend.

De in Duitsland geboren Sahin wil naar eigen zeggen plaatsmaken voor jongere spelers. Met Turkije slaagde hij er in de voorbije kwalificatiecampagne niet in het land te plaatsen voor het WK van komend jaar in Rusland. "Het is altijd mijn droom geweest om in het Turkse shirt met de halve maan en de ster te spelen", vertelde Sahin. "Ik ben dankbaar dat die droom in vervulling is gegaan."

Nuri Sahin is een jeugdproduct van de Borussen, zestien jaar geleden ondertekende hij er zijn eerste aansluitingskaart en onlangs verlengde hij er zijn contract tot medio 2019. In 2005 debuteerde hij er in het eerste elftal en met zijn zestien jaar en 355 dagen werd hij toen de jongste speler ooit in de Bundesliga. Daarnaast is Sahin ook de jongste doelpuntenmaker in de Duitse hoogste klasse.

Na zijn debuut werd de middenvelder in 2007-2008 een seizoen uitgeleend aan Feyenoord, bij zijn terugkeer naar Westfalen volgde de volledige doorbraak, wat hem in 2011 een transfer naar Real Madrid opleverde. In de Spaanse hoofdstad bleef het voormalige toptalent onder de verwachtingen en na uitleenbeurten aan Liverpool (2012-2013) en Dortmund (2013-2014) volgde in de zomer van 2014 de definitieve terugkeer naar Duitsland. De laatste jaren stond Sahin meermaals aan de kant met blessures.

EPA

Eder tot 2021 bij Inter

De Italiaanse international Eder (30) heeft zijn lot langer verbonden aan Inter Milaan. Hij ligt er nu vast tot 30 juni 2021. Eder, die Braziliaanse roots heeft, draagt het Inter-shirt sinds januari 2016. Hij was er vorig seizoen goed voor tien doelpunten en zes assists in 40 wedstrijden. Dit seizoen staat de 25-voudig international (zes goals) nog droog.

EPA

Napoli is Faouzi Ghoulam maanden kwijt met zware knieblessure

Dries Mertens zal zijn Algerijnse teamgenoot Faouzi Ghoulam een hele tijd moeten missen. De linkerflankspeler van Napoli heeft gisteravond in het Champions Leagueduel tegen Manchester City (2-4) een ernstige knieblessure opgelopen.

Op de teamwebsite laat Napoli weten dat de kruisbanden van zijn rechterknie volledig zijn afgescheurd. Volgens Italiaanse media staat Ghoulam vier tot vijf maanden aan de kant. Ghoulam blesseerde zich zonder contact met een tegenstander en moest gisteren nog voor de rust worden vervangen. De 26-jarige Algerijn gaat morgen onder het mes.

Het uitvallen van Ghoulam is een fikse tegenslag voor Napoli, de huidige leider in de Serie A. Hij was dit seizoen al goed voor twee goals en vijf assists.

🔊 Latest on @GhoulamFaouzi: results come back from medical exam this morning ➡️ https://t.co/bLA6eJsJle ⚽️ #ForzaNapoliSempre pic.twitter.com/fVAMURUKG0 Official SSC Napoli(@ en_sscnapoli) link

Finale Copa Libertadores tussen Gremio en Lanus

De finale van de Copa Libertadores, de Latijns-Amerikaanse variant van de UEFA Champions League, wordt een duel tussen het Braziliaanse Gremio en het Argentijnse Lanus.

Gremio plaatste zich gisteren voor de eindstrijd ondanks een 0-1 nederlaag tegen het Ecuadoraanse Barcelona Guayaquil. De Brazilianen hadden de heenmatch in Ecuador met 0-3 gewonnen. Voor Gremio wordt het de vijfde finale. Het team kan de prestigieuze trofee voor de derde keer winnen, na 1983 en 1995.

Dinsdag al had Lanus zich gekwalificeerd na winst met strafschoppen tegen River Plate. Voor Lanus wordt het de eerste keer dat het om de Copa Libertadores kan strijden.

Gremio ontvangt Lanus op 21 november. Een week later volgt de return in Argentinië.

Photo News Eerder plaatste Lanus zich al voor de finale.

Photo News De protagonisten van Lanus.