Football Talk buitenland. Godin na negen jaar weg bij Atlético - Hazard maakte mooiste PL-treffer in april

07 mei 2019

Hazard maakte mooiste goal van de maand april in de Premier League

De Premier League heeft het doelpunt van Eden Hazard tegen West Ham United, op maandag 8 april, uitgeroepen tot mooiste goal van de maand april. De kapitein van de Rode Duivels dribbelde bij het doelpunt drie tegenspelers alvorens de bal keurig voorbij West Ham-doelman Fabianski te trappen.

De 28-jarige Hazard is bij Chelsea aan een uitstekend seizoen bezig. In de Premier League kwam hij in 35 duels tot zestien goals en dertien assists. Ook in de League Cup trof hij nog drie keer raak. Bij de Rode Duivels was hij na een uitstekend WK in acht duels goed voor vijf goals en een assist.

Mede dankzij zijn sterk seizoen lijkt een vertrek uit Londen komende zomer erg waarschijnlijk. De geruchtenmolen rond een overgang naar Real Madrid draait al maanden op volle toeren en Hazard heeft nog slechts een contract tot medio 2020. Afgelopen zondag was hij in zijn mogelijk laatste thuiswedstrijd voor de Blues op Stamford Bridge tegen Watford (3-0) opnieuw goed voor twee assists.

Hazard kreeg de trofee van Goal van de Maand ook al eens februari 2017. Toen verbaasde hij tegen Arsenal het publiek met een dribbel die startte aan de middenlijn en die hij nadien feilloos afrondde met een knal voorbij Petr Cech.

@hazardeden10 op wandel in zijn speeltuin! 👑

Diego Godin verlaat na negen jaar de stal van Atlético Madrid

Ondertussen heeft Diego Godin al 381 wedstrijden in het shirt van Atlético Madrid gespeeld, binnenkort komt daar een einde aan. Dat maakte hij vandaag op een persconferentie bekend. De Uruguayaan zal na negen jaar bij Atlético de deur achter hem dichttrekken. Met ‘Los Colchoneros’ werd hij één keer kampioen en won de 33-jarige verdediger onder andere twee keer de Europa League en één keer de Copa del Rey.

Godin wordt al een tijdje gelinkt aan Inter en hij zou ook de richting van Italië uitgaan. Met het vertrek van Lucas Hernandez naar Bayern München en de aflopende contracten van Felipe Luis en Juanfran is de verdediging van Atlético Madrid komende zomer dus aan vernieuwing toe.