Football Talk buitenland: Geen Vincent Kompany tegen Liverpool - Zo hard werkt Coutinho om snel zijn debuut te kunnen maken voor Barcelona Redactie

14u21 3 Twitter rv Buitenlands Voetbal Hoelang ligt de middenvelder van jouw favoriete ploeg in de lappenmand? Een speler die een schorsing moet uitzitten voor een belangrijke wedstrijd? Een zomeraankoop die tegenvalt en meteen op de transferlijst belandt? Al het grote en minder grote nieuws over de buitenlandse voetbalclubs lees je in onze dagelijkse rubriek Football Talk Buitenland.

Stadsderby's in Madrid en Barcelona in kwartfinales Copa del Rey

Met Leganes-Real Madrid en Espanyol tegen Bekerhouder FC Barcelona staan er twee stadsderby's op het programma in de kwartfinales van de Copa del Rey, zo blijkt uit de loting op vrijdag.

Het Atlético Madrid van Yannick Carrasco staat dan weer voor de clash tegen FC Sevilla. In de vierde kwartfinale staat Valencia met Andreas Pereira tegenover Alaves, vorig seizoen de verliezende finalist.

De heenwedstrijden worden tussen 16 en 18 januari gespeeld, de terugwedstrijden tussen 23 en 25 januari.

Manchester City zonder Vincent Kompany in topper tegen Liverpool

Manchester City kan zondag in de topper van de 23e speeldag van de Premier League niet rekenen op Vincent Kompany. De 31-jarige verdediger sukkelt nog steeds met een kuitblessure.

Kompany moest eind december al na elf minuten het terrein verlaten bij de verplaatsing van Manchester City naar Newcastle United (0-1). Er werd opnieuw gevreesd voor een zware blessure, maar onderzoek wees nadien uit dat die angst ongegrond was. Toch is de Rode Duivel meer dan twee weken later nog altijd niet volledig hersteld.

"Ik denk dat we tegen Liverpool nog niet op Vincent kunnen rekenen", verklaarde City-coach Pep Guardiola vandaag op een persconferentie. "De wedstrijd op Anfield vormt een echte test voor ons. Liverpool is een sterk team en we treffen de ploeg op zijn beste moment. Maar wie titels wil pakken moet zulke partijen winnen."

City (62 punten) voert de stand in de Premier League na 22 speeldagen ruim aan. Eerste achtervolgers Manchester United (47) en Chelsea (46) moeten al heel wat terrein prijsgeven. Liverpool is vierde met 44 punten.

Getty Images

Coutinho werkt hard om zijn debuut te maken

Philippe Coutinho moet nog wat geduld uitoefenen voordat hij zijn debuut kan maken voor zijn nieuwe club. De Braziliaanse recordaankoop, Barça haalde hem voor 120 miljoen euro (met nog 40 miljoen euro aan bonussen), sukkelt met de dij en is nog enkele weken buiten strijd. Dat wil echter niet zeggen dat de voormalige speler van Liverpool bij de pakken blijft zitten. Zijn nieuwe club heeft ondertussen een filmpje op Twitter gezet waarin te zien is dat Coutinho stevige fysieke arbeid levert.

🔥 The hard work begins for @Phil_Coutinho

💪 Let’s go!

🔵🔴 Força Barça! pic.twitter.com/zK3MOHI0Iz FC Barcelona(@ FCBarcelona) link