Football Talk buitenland: Gattuso nieuwe trainer AC Milan - Vreven één duel geschorst - Sevilla tijdje zonder zieke coach

Nederlandse voetbalbond schorst Stijn Vreven voor één duel

Stijn Vreven mag zondag in de thuiswedstrijd van NAC Breda tegen Excelsior in de Nederlandse Eredivisie niet op de bank zitten. De trainer van de club uit Breda is door de Nederlandse voetbalbond voor één wedstrijd geschorst.

Vreven krijgt die straf omdat hij zaterdag in de slotfase van het uitduel van NAC bij Heracles Almelo naar de tribunes werd gestuurd. Vreven wond zich op nadat scheidsrechter Pol van Boekel een handsbal van Dries Wuytens niet als strafschopwaardig had beoordeeld. NAC verloor de wedstrijd met 2-1 en staat in de Eredivisie op de zeventiende en voorlaatste plaats. NAC en Vreven hebben het schikkingsvoorstel van één wedstrijd aanvaard.

De 44-jarige Vreven is sinds januari 2017 aan de slag bij NAC Breda. De Limburger leidde de traditieclub vorig seizoen via de nacompetitie naar promotie naar de Eredivisie.

Tottenham-speler Lamela staat voor comeback na meer dan jaar afwezigheid

De Argentijnse buitenspeler Erik Lamela kan morgen in de competitiewedstrijd van Tottenham bij Leicester zijn terugkeer op de velden vieren. Lamela stond sinds oktober 2016 aan de kant met een heupblessure, maar is nu eindelijk hersteld.

"Het is goed nieuws dat hij weer beschikbaar is", legde Tottenham-coach Mauricio Pochettino uit. "Na meer dan een jaar afwezigheid is het voor hem heel belangrijk weer de emotie te voelen van het spelen. Bovendien is het handig er een extra speler bij te hebben in de drukke maand december."

De 25-jarige Lamela werd in de zomer van 2013 een ploegmaat van Jan Vertonghen, Toby Alderweireld en Mousa Dembélé bij Tottenham. De Spurs legden destijds een recordsom van 35 miljoen euro voor hem neer bij AS Roma. Sindsdien kwam de 23-voudig Argentijns international in 121 officiële duels voor Tottenham tot 19 goals.

Berizzo wordt morgen geopereerd, assistent neemt voorlopig over

Eduardo Berizzo, de coach van Sevilla die lijdt aan prostaatkanker, zal morgen geopereerd worden. Dat kondigde zijn team vandaag aan. Assistent Ernesto Marcucci neemt voorlopig over, totdat Berizzo hersteld is.

"De exacte datum van zijn terugkeer is voorlopig nog onbekend", lieten de Andalusiërs weten. "Zowel de operatie als zijn toestand achteraf bepalen wanneer hij terug op het veld zal staan."

Marcucci zal het team woensdagavond voor het eerst leiden in de terugwedstrijd van de zestiende finales van de Copa del Rey tegen derdeklasser Cartagena. Sevilla won de heenwedstrijd al met 0-3.

De roodhemden bevestigden vorige week woensdag het nieuws dat hun coach aan prostaatkanker leed. De 48-jarige Berizzo staat sinds de zomer aan het roer bij Sevilla. Daarvoor was de oud-verdediger drie seizoenen trainer van Celta Vigo.

Coach Gianni De Biasi moet alweer opkrassen bij Alavés

Deportivo Alavés heeft een einde gemaakt aan de samenwerking met coach Gianni De Biasi. Dat heeft de Spaanse ploeg vandaag bekendgemaakt.

Assistent Javier Cabello neemt voorlopig de taken over. De Biasi stond nog maar sinds 22 september aan het hoofd van Alavés na het vertrek van de Argentijn Luis Zubeldia, maar ook de Italiaan kon het tij niet keren. Alavés is nog steeds de rode lantaarn in Spanje met zes punten. Afgelopen weekend verloor het team nog pijnlijk met 1-2 van Eibar, dat tevens in de buik van de stand hing.



De 61-jarige De Biasi was eerder aan de slag bij onder meer Torino, Udinese Brescia en Modena in eigen land en in Spanje bij Levante. Hij was bondscoach van Albanië tussen 2011 en 2017 en leidde de Albanezen naar een eerste groot toernooi, Euro 2016.

Dortmund moet Mario Götze zes weken missen

Mario Götze ligt tot het einde van het jaar in de lappenmand met een enkelblessure. Dat heeft zijn club Borussia Dortmund via Twitter bekendgemaakt.

Götze liep in de spectaculaire 4-4 tegen Schalke een blessure op aan de ligamenten van zijn rechterenkel.

De aanvallende middenvelder sukkelde de laatste jaren meermaals met blessures. In 2014 was hij met de winnende treffer nog de held van Duitsland in de gewonnen WK-finale tegen Argentinië.

Sassuolo zet coach Bucchi op straat en kiest Giuseppe Iachini als opvolger

Cristian Bucchi is niet langer de trainer van Sassuolo. Dat heeft het Italiaanse team vandaag bekendgemaakt. Giuseppe Iachini neemt zijn taken over.

De 53-jarige Iachini was voor het laatst aan de slag bij Udinese, dat hem vorig jaar na zeven wedstrijden ontsloeg. In de Serie A trainde hij ook nog Chievo, Brescia, Siena en Palermo.

Voor de 40-jarige Bucchi was het het eerste seizoen bij Sassuolo. Eerder stond hij onder meer aan het roer bij Pescara.

Sassuolo telt na veertien speeldagen in de Serie A elf punten en staat daarmee pas zestiende (op twintig). Afgelopen weekend verloor het team nog pijnlijk met 0-2 van Hellas Verona, de voorlaatste.

Eerder op de dag nam AC Milan, pas tegenvallend zevende in de stand op achttien punten van leider Napoli, afscheid van coach Vincenzo Montella. Ex-speler Gennaro Gattuso is zijn opvolger.

Wesley Sneijder staat maand aan de kant bij Nice

Wesley Sneijder is weer geblesseerd. Volgens trainer Lucien Favre van zijn club OGC Nice kampt de 33-jarige Nederlander met een dijbeenblessure. Hij zou een maand buiten strijd zijn.

Sneijder behoorde aanvankelijk wel tot de selectie voor de thuiswedstrijd van afgelopen zondag tegen Olympique Lyon, maar hij kwam niet in actie. Nice werd in die partij in eigen stadion met 5-0 vernederd. Maar Favre onthulde dus een dag later dat Sneijder wederom geblesseerd is.

De middenvelder deed dit seizoen slechts in vijf van de veertien competitieduels mee. Sneijder bleef donderdag negentig minuten op de bank in de met 3-1 gewonnen thuiswedstrijd tegen Zulte Waregem voor de Europa League. Nice plaatste zich daarmee voor de knock-outfase, Essevee is uitgeschakeld.

In de Ligue 1 gaat het aanzienlijk minder met de nummer drie van vorig seizoen. Nice staat op de achttiende plek. Alleen Lille en FC Metz hebben minder punten.

AC Milan vervangt coach Montella door ex-speler Gennaro Gattuso

Vincenzo Montella is niet langer de trainer van AC Milan. Dat heeft de Italiaanse club vandaag bekendgemaakt. Ex-speler Gennaro Gattuso is zijn opvolger.

De 39-jarige Gattuso speelde in zijn carrière meer dan tien seizoenen voor AC Milan. De voormalige middenvelder, die in 2006 de wereldtitel pakte met Italië, trainde in Milaan de jeugd in de Primavera.

AC Milan kocht de afgelopen zomer fors in, maar staat in de Serie A na veertien speeldagen pas op de zevende plaats. Afgelopen weekend kwam het in eigen huis niet verder dan 0-0 tegen middenmotor Torino.

Ook Sassuolo zet zijn trainer op de keien

Chelsea wil snel weer om tafel met Courtois

Chelsea hoopt snel weer onderhandelingen aan te knopen met Thibaut Courtois over een fel verbeterd contract. De doelman onthulde vorige week dat hij pas op het einde van het seizoen weer wil praten met zijn club, op het moment dat hij nog een jaar vastligt. Chelsea wil dat risico liever vermijden. De club deed hem eind mei al een aanlokkelijk voorstel, maar Courtois legde dat voorstel naast zich neer. "Ik ga niet meer over mijn contract zeggen", zei hij dit weekend. "Iedereen denkt dat ik meer geld wil, maar ik liet enkel verstaan dat we op dit moment zoveel matchen hebben en dat ik me op het voetbal wil focussen." Courtois heeft het naar zijn zin in Londen, maar Spanje blijft aan hem trekken. Steeds harder: zijn twee kinderen leven er in Madrid bij ex-partner Marta. Zelfs een zot voorstel, meer dan een verdubbeling van zijn huidig salaris (110.000 euro per week), is geen garantie om hem in de Premier League te houden. Real Madrid, PSG en Juventus zoeken een nieuwe doelman komende zomer. Real volgt de contractsituatie van Courtois al enkele jaren op de voet. In 2015 informeerden ze naar zijn vraagprijs, maar knapte de Koninklijke af op de vraagprijs van 100 miljoen euro. (KTH)

Ajax gaat Chinese samenwerking aan

Ajax gaat samenwerken met de Chinese voetbalclub Guangzhou R&F FC. Algemeen directeur Edwin van der Sar heeft maandag zijn handtekening gezet onder een vijfjarige samenwerkingsovereenkomst. Guangzhou R&F, niet te verwarren met topclub Guangzhou Evergrande die de afgelopen zeven jaar kampioen van China werd, wil met hulp van Ajax de beste jeugdopleiding van het Aziatische land ontwikkelen.

De Amsterdamse club zal in totaal 10 miljoen euro verdienen met deze deal. Ed Engelkes, de oud-trainer van de vrouwen van Ajax, wordt technisch directeur van Guangzhou R&F. Hij zal een aantal trainers van Ajax meenemen die de filosofie van de Amsterdamse club gaan overbrengen op de Chinese stafleden en jeugdspelers.

Ajax en Guangzhou R&F hebben naar elkaar al de intentie uitgesproken het contract met vijf jaar te verlengen als de samenwerking bevalt.

