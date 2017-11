Football Talk buitenland: Gattuso nieuwe trainer AC Milan - Chelsea wil snel praten met Courtois over nieuw contract De voetbalredactie

AC Milan vervangt coach Montella door ex-speler Gennaro Gattuso

Vincenzo Montella is niet langer de trainer van AC Milan. Dat heeft de Italiaanse club vandaag bekendgemaakt. Ex-speler Gennaro Gattuso is zijn opvolger.

De 39-jarige Gattuso speelde in zijn carrière meer dan tien seizoenen voor AC Milan. De voormalige middenvelder, die in 2006 de wereldtitel pakte met Italië, trainde in Milaan de jeugd in de Primavera.

AC Milan kocht de afgelopen zomer fors in, maar staat in de Serie A na veertien speeldagen pas op de zevende plaats. Afgelopen weekend kwam het in eigen huis niet verder dan 0-0 tegen middenmotor Torino.

Chelsea wil snel weer om tafel met Courtois

Chelsea hoopt snel weer onderhandelingen aan te knopen met Thibaut Courtois over een fel verbeterd contract. De doelman onthulde vorige week dat hij pas op het einde van het seizoen weer wil praten met zijn club, op het moment dat hij nog een jaar vastligt. Chelsea wil dat risico liever vermijden. De club deed hem eind mei al een aanlokkelijk voorstel, maar Courtois legde dat voorstel naast zich neer. "Ik ga niet meer over mijn contract zeggen", zei hij dit weekend. "Iedereen denkt dat ik meer geld wil, maar ik liet enkel verstaan dat we op dit moment zoveel matchen hebben en dat ik me op het voetbal wil focussen." Courtois heeft het naar zijn zin in Londen, maar Spanje blijft aan hem trekken. Steeds harder: zijn twee kinderen leven er in Madrid bij ex-partner Marta. Zelfs een zot voorstel, meer dan een verdubbeling van zijn huidig salaris (110.000 euro per week), is geen garantie om hem in de Premier League te houden. Real Madrid, PSG en Juventus zoeken een nieuwe doelman komende zomer. Real volgt de contractsituatie van Courtois al enkele jaren op de voet. In 2015 informeerden ze naar zijn vraagprijs, maar knapte de Koninklijke af op de vraagprijs van 100 miljoen euro. (KTH)

Ajax gaat Chinese samenwerking aan

Ajax gaat samenwerken met de Chinese voetbalclub Guangzhou R&F FC. Algemeen directeur Edwin van der Sar heeft maandag zijn handtekening gezet onder een vijfjarige samenwerkingsovereenkomst. Guangzhou R&F, niet te verwarren met topclub Guangzhou Evergrande die de afgelopen zeven jaar kampioen van China werd, wil met hulp van Ajax de beste jeugdopleiding van het Aziatische land ontwikkelen.

De Amsterdamse club zal in totaal 10 miljoen euro verdienen met deze deal. Ed Engelkes, de oud-trainer van de vrouwen van Ajax, wordt technisch directeur van Guangzhou R&F. Hij zal een aantal trainers van Ajax meenemen die de filosofie van de Amsterdamse club gaan overbrengen op de Chinese stafleden en jeugdspelers.

Ajax en Guangzhou R&F hebben naar elkaar al de intentie uitgesproken het contract met vijf jaar te verlengen als de samenwerking bevalt.

Moet Lukaku vrezen voor fikse schorsing?

In Engeland kwamen ze er pas 24 uur later achter. In de opbouw naar het beslissende doelpunt van Man United schopte Romelu Lukaku twee keer wild naar bewaker Gaetan Bong, zonder dat er een bal in de buurt was. Bong had voordien alle middelen gebruikt, tot omklemmingen en geniepig getrek toe, om de Rode Duivel af te stoppen, maar dat praat Lukaku's domme reactie niet goed. Het akkefietje ontsnapte aan het oog van ref Neil Swarbrick en de tv-producers. Enkele Twitteraars riepen de media op er aandacht aan te besteden. Of 'Big Rom' op basis van tv-beelden moet vrezen voor enkele wedstrijden op de strafbank zal vandaag moeten blijken. Dan bestudeert de FA de beelden. Als Swarbrick het incident niet heeft gezien of beoordeeld, kan de voetbalbond optreden. Op 'gewelddadig gedrag', staat een standaard strafmaat van drie speeldagen. Lukaku werd in zijn carrière slechts een keer uitgesloten: na twee keer geel met Anderlecht tegen Beerschot in 2010. Lukaku dreigt nu Watford en de toppers tegen Arsenal en Man City te missen.

