Football Talk Buitenland: Frank de Boer heeft geen zin in Oranje

Frank de Boer: "Oranje is niet aan de orde"

"Ik ben een coach die op het veld wil werken. In het nationale team zijn er alleen wedstrijden om de twee of drie maanden. Op dit moment komt Oranje niet voor in mijn plannen", aldus De Boer tegen de Spaanse krant Sport.

Voor De Boer, die tussen 2008 en 2010 assistent was van toenmalig bondscoach Bert van Marwijk, is het moeilijk te accepteren dat Oranje momenteel geen goede generatie heeft. "Je moet geduldig zijn, weten wat we moeten doen om het te veranderen."

Zijn broer Ronald zei dinsdag bij FOX Sports dat Frank de Boer nu meer neigt naar het bondscoachschap. "Er komt nu een hele nieuwe periode. Er is een aanloop. Nu kan hij vanaf nul beginnen en kan hij zijn eigen ding doen. Ik denk dat dat hem wel trekt."

Frank de Boer, die op 11 september werd ontslagen bij Crystal Palace, wil het liefst aan de slag in de Primera División, de competitie waarin hij speelde in zijn tijd bij FC Barcelona. "De manier van spelen in Spanje is mijn favoriet. Er is altijd een goede techniek, er zijn goede spelers en ik denk dat ik hier wel goed kan werken, maar er zijn ook interessante competities zoals de Bundesliga."

