Football Talk Buitenland. Fortuna Sittard moet op zoek naar nieuwe coach De voetbalredactie

13 mei 2019

10u13

Bron: Belga 0

Fortuna Sittard moet op zoek naar nieuwe coach

De Nederlandse Eredivisieclub Fortuna Sittard krijgt voor volgend seizoen een nieuwe trainer. Huidig coach René Eijer zit overmorgen tegen Feyenoord voor het laatst op de bank. De 56-jarige Eijer besloot in overleg met de clubleiding na dit seizoen te stoppen, ondanks een contract dat doorloopt tot de zomer van 2020. Onder leiding van Eijer en zijn assistent Kevin Hofland wist Fortuna Sittard zich als gepromoveerde club te handhaven in de hoogste klasse. Met nog een speeldag voor de boeg, is Fortuna als vijftiende zeker van het behoud.

De oud-profvoetballer werd vorig jaar aangesteld als hoofdtrainer van de Limburgse club, die na zestien jaar terugkeerde op het hoogste niveau. Eijer was op papier de hoofdtrainer, maar Hofland deed het meeste trainers- en coachwerk. De oud-international beschikt echter nog niet over de benodigde papieren om officieel als hoofdtrainer te mogen werken. Hofland (39) is bezig met de hoogste trainerscursus.

Als gevolg van de ziekte MS is Eijer in fysiek opzicht beperkt. “Voor volgend seizoen vinden er een aantal structurele veranderingen plaats, onder meer om de kwaliteit van de trainingen naar een nog hoger plan te tillen”, zegt de oud-speler van Sparta Rotterdam, VVV-Venlo en Vitesse. “Dat houdt in dat meer veldwerk nodig gaat zijn en dat moet ook van de hoofdtrainer komen. Die moet dus een soort dubbelrol gaan spelen. Ik kan me weliswaar zonder moeite op het veld begeven, maar als er zaken voorgedaan moeten worden, dan moet ik afhaken. Ik kan daaraan minder toevoegen, waardoor ik een stuk minder voldoening uit mijn job haal. Na een uitgebreide evaluatie hebben we daarom in goed overleg besloten uit elkaar te gaan. Met pijn in het hart, dat wel.” Fortuna Sittard heeft met Alessandro Ciranni, Ahmed El Messaoudi en Marco Ospitalieri drie Belgen in de kern.