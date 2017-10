Football Talk Buitenland: "FIFA is onmenselijk" - Nieuwe coach voor Miangue 11u10 0 AFP Buitenlands Voetbal Hoelang ligt de middenvelder van jouw favoriete ploeg in de lappenmand? Een speler die een schorsing moet uitzitten voor een belangrijke wedstrijd? Een zomeraankoop die tegenvalt en meteen op de transferlijst belandt? Al het grote en minder grote nieuws over de buitenlandse voetbalclubs lees je in onze dagelijkse rubriek Football Talk Buitenland.

Senna Miangue krijgt nieuwe trainer bij Cagliari

Cagliari heeft vandaag zijn trainer Massimo Rastelli bedankt voor bewezen diensten. De ploeg van linksachter Senna Miangue staat na acht speeldagen op de veertiende plaats in de Serie A. Rastelli (48) coachte Cagliari sinds het begin van het seizoen 2015-2016. Hij voerde de club meteen naar de promotie. Vorig seizoen werd Cagliari elfde in de Serie A.



In de huidige competitie kon de Sardijnse club nog maar twee wedstrijden winnen, tegen Crotone en SPAL, twee concurrenten voor het behoud. Een 2-3 nederlaag tegen Genoa afgelopen zondag werd Rastelli fataal.



Als potentiële vervanger worden de namen van Massimo Oddo en Giuseppe Iachini genoemd.



Senna Miangue (20) speelde dit seizoen nog maar een competitiematch voor Cagliari. In de thuiswedstrijd tegen Chievo (0-2) stond hij vorige maand 90 minuten tussen de lijnen.

Getty Images Massimo Rastelli.

Getty Images

Bondscoach Honduras: "FIFA is onmenselijk"

Jorge Luis Pinto, bondscoach van Honduras, noemt het onmenselijk dat zijn nationale voetbalploeg en Australië elkaar binnen een tijdsbestek van zes dagen twee keer treffen in de barrages om een WK-ticket. Honduras speelt op 9 november eerst voor eigen publiek en gaat op 14 november op bezoek in Sydney. Er zijn geen directe vluchten van Honduras naar Australië. Daarom zal de ploeg van Pinto eerst naar Los Angeles moeten vliegen. "Het is onmenselijk van de FIFA om die duels zo dicht op elkaar te plannen", zegt de Hondurese bondscoach. Pinto ziet het wel als een voordeel dat zijn ploeg eerst voor eigen publiek speelt. "Wij hoeven nu slechts één keer heel lang te reizen voor een wedstrijd. Australië moet eerst naar ons toe en vervolgens weer terug naar huis vliegen voor de return."