Football Talk buitenland: FC Köln ontslaat trainer na dramatische reeks De voetbalredactie

12u53 Photo News Peter Stöger is ontslagen als coach van FC Köln

FC Köln heeft zijn coach Peter Stöger aan de deur gezet. De hekkensluiter in de Bundesliga maakte het nieuws vandaag bekend. Keulen sprokkelde in de eerste veertien competitiematchen amper 3 punten en kon nog niet winnen. Het team staat afgescheiden op de achttiende en laatste plaats. Gisteren haalde Keulen wel een knap 2-2 gelijkspel op het veld van nummer drie Schalke 04, maar daarmee kon Stöger zijn vel niet redden.

De 51-jarige Oostenrijker kwam in 2013 aan het roer bij Keulen. Hij zorgde voor promotie naar de hoogste klasse en een eerste Europees ticket in 25 jaar, maar dit seizoen blijven de resultaten achterwege. Ondanks een doorlopend contract tot 2020 kreeg Stöger zijn ontslagbrief. Stefan Ruthenbeck, de trainer van de U19, neemt tot de winterstop over. Stöger is de vierde trainer die dit seizoen in de Duitse hoogste klasse moet opstappen. Andries Jonker (VfL Wolfsburg), Carlo Ancelotti (Bayern München) en Alexander Nouri (Werder Bremen) gingen hem voor.

