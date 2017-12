Football Talk buitenland: FC Köln ontslaat trainer na dramatische reeks - Barcelona moet Iniesta en Umtiti even missen De voetbalredactie

Peter Stöger is ontslagen als coach van FC Köln Buitenlands Voetbal Hoelang ligt de middenvelder van jouw favoriete ploeg in de lappenmand? Een speler die een schorsing moet uitzitten voor een belangrijke wedstrijd? Een zomeraankoop die tegenvalt en meteen op de transferlijst belandt? Al het grote en minder grote nieuws over de buitenlandse voetbalclubs lees je in onze dagelijkse rubriek Football Talk buitenland.

Iniesta out voor Champions League

Barcelona kan dinsdagavond in zijn laatste groepswedstrijd van de Champions League tegen het Portugese Sporting geen beroep doen op Andrés Iniesta. De aanvoerder en draaischijf van de Catalaanse trots heeft in het competitieduel tegen Celta Vigo (2-2) een verrekking in de linkerkuit opgelopen, zo bevestigt Barça op de teamwebsite.

Iniesta moest in Camp Nou na 53 minuten worden gewisseld. Denis Suarez kwam in zijn plaats. In diezelfde wedstrijd blesseerde de Franse centrale verdediger Samuel Umtiti zich aan de dij. De concurrent van Thomas Vermaelen zou twee maanden out zijn. Barça-coach Ernesto Valverde kan tegen Sporting uitgebreid roteren aangezien Messi en co al zeker zijn van groepswinst en een ticket voor de achtste finales.

Sloveen Matej Jug leidt Celtic - Anderlecht

De Sloveense scheidsrechter Matej Jug (37) fluit dinsdagavond de Champions Leaguewedstrijd tussen het Schotse Celtic Glasgow en Anderlecht. Dat bevestigt de Europese voetbalbond UEFA op zijn website.

Anderlecht heeft geen goede herinneringen aan Jug. In augustus 2016 was hij spelleider toen paarswit in de terugwedstrijd van de derde voorronde in de Champions League met 0-2 verloor van het Russische FK Rostov. Na de 2-2 uit de heenmatch betekende het de exit van de Brusselaars uit het kampioenenbal. Anderlecht moet in Celtic Park met drie doelpunten verschil winnen om alsnog te overwinteren.

FC Köln ontslaat coach

FC Köln heeft zijn coach Peter Stöger aan de deur gezet. De hekkensluiter in de Bundesliga maakte het nieuws vandaag bekend. Keulen sprokkelde in de eerste veertien competitiematchen amper 3 punten en kon nog niet winnen. Het team staat afgescheiden op de achttiende en laatste plaats. Gisteren haalde Keulen wel een knap 2-2 gelijkspel op het veld van nummer drie Schalke 04, maar daarmee kon Stöger zijn vel niet redden.

De 51-jarige Oostenrijker kwam in 2013 aan het roer bij Keulen. Hij zorgde voor promotie naar de hoogste klasse en een eerste Europees ticket in 25 jaar, maar dit seizoen blijven de resultaten achterwege. Ondanks een doorlopend contract tot 2020 kreeg Stöger zijn ontslagbrief. Stefan Ruthenbeck, de trainer van de U19, neemt tot de winterstop over. Stöger is de vierde trainer die dit seizoen in de Duitse hoogste klasse moet opstappen. Andries Jonker (VfL Wolfsburg), Carlo Ancelotti (Bayern München) en Alexander Nouri (Werder Bremen) gingen hem voor.

