Football Talk Buitenland. Emotionele Turijnse stadsderby kent geen winnaar - Matz Sels pakt punt tegen Marseille

03 mei 2019

Turijnse stadsderby levert geen winnaar op

Landskampioen Juventus is in de openingswedstrijd van de 35ste speeldag in de Serie A niet verder geraakt dan een 1-1-gelijkspel tegen stadsgenoot Torino.

In de Derby della Mole kwam Torino al snel 0-1 voor via de Serviër Sasa Lukic en moest La Juve tot in de slotfase wachten op de gelijkmaker van wie anders dan Cristiano Ronaldo. Een belangrijke treffer van de Portugees, want zo blijft Juventus ongeslagen in de Italiaanse competitie.

Voor Torino was het dan weer een emotionele avond. Morgen is het immers de zeventigste verjaardag van de vliegramp waarbij 31 spelers en stafleden van Torino bij om het leven kwamen. Op 4 mei 1949 vloog het toestel dat was opgestegen in de Portugese hoofdstad Lissabon in de dichte mist tegen een heuvel aan de basiliek van Superga, in de buurt van Turijn.

Matz Sels pakt met Straatsburg puntje tegen Marseille

Straatsburg en Marseille hebben vrijdag 1-1 gelijkgespeeld op de 35ste speeldag van de Franse Ligue 1. Matz Sels stond onder de lat bij Straatsburg.

Valere Germain (48.) opende net na de rust de score voor Marseille, Kenny Lala (66.) maakte middenin de tweede helft gelijk in de rebound na een gemiste strafschop van Jonas Martin. In het klassement schuiven beide ploegen voorlopig een plaatsje op: Marseille naar de vijfde plaats, Straatsburg naar de negende.

Kaiserslautern krijgt drie miljoen euro cadeau van eigen supporters

De trouwe aanhang van FC Kaiserslautern heeft diep in de buidel getast voor de noodlijdende Duitse volksclub. Via aandelen en crowdfunding kwam er ruim drie miljoen euro binnen op de rekening van de voormalige topclub, die vorig seizoen degradeerde naar Duitse derde klasse. “Onze dank is groot, want we weten dat een financiële bijdrage van de supporters niet vanzelfsprekend is”, meldde commercieel directeur Michael Klatt op de clubwebsite. “Juist dit maakt duidelijk dat Kaiserslautern een traditieclub is.”

De club die vier keer Duits kampioen werd, waarvan een laatste keer in 1998, en twee keer de Duitse beker veroverde, is sportief en financieel in verval geraakt. De club staat momenteel elfde in derde klasse, maar erger is de schuldenlast van twintig miljoen euro, die het verkrijgen van de proflicentie bedreigt. Er zouden wel gesprekken gaande zijn met een Luxemburgse zakenman die op lange termijn wil investeren in de club. Kaiserslautern is de ex-club van Belgische coaches Stijn Vreven en Eric Gerets.

In den vergangenen Wochen bot der #FCK über die #Betze-Anleihe II und ein Crowdlending bei @Kapilendo die Möglichkeit, den FCK finanziell zu unterstützen. Insgesamt kamen rund 3 Millionen Euro zusammen. Hierfür möchte sich der FCK bei allen Fans bedanken: https://t.co/rdTj8nCfRp pic.twitter.com/r2fwth4Dhw 1. FC Kaiserslautern(@ Rote_Teufel) link

Topbestuurder Spee moet Van Praag opvolgen als voorzitter Nederlandse Voetbalbond

Just Spee moet Michael van Praag opvolgen als voorzitter van de Nederlandse Voetbalbond (KNVB). Het bondsbestuur heeft de topbestuurder unaniem voorgedragen als de kandidaat. Dat is gebeurd op advies van een speciaal hiervoor samengestelde selectiecommissie.

De nieuwe bondsvoorzitter wordt tijdens de bondsvergadering op 27 mei benoemd. Hij volgt in december Michael van Praag op, die vanwege het bereiken van zijn maximale zittingstermijn aftreedt.

Spee is als lid van de raad van commissarissen van de Eredivisie Media & Marketing vijf jaar lang betrokken geweest bij de exploitatie van de commerciële rechten van de Eredivisieclubs. Hij werkte daar als commissaris namens Endemol samen met de betaaldvoetbalorganisaties en de KNVB.

Bondsbestuur draagt Just Spee voor als nieuwe voorzitter KNVB: https://t.co/gfOZNl18sk. KNVB(@ KNVB) link

Teammakkers bezoeken Casillas in ziekenhuis na hartaanval

Twee dagen na zijn hartaanval op training heeft Porto-doelman Iker Casillas in het ziekenhuis het bezoek gekregen van zijn ploegmakkers. Coach Sergio Conceiçao (ex-Standard) benadrukte op een persconferentie achteraf dat het bezoek aan de 37-jarige doelman er kwam op initiatief van zijn medespelers. Casillas kreeg intussen een stent ingeplant om zijn bloeddoorstroming vlot te laten verlopen.

“Jammer genoeg horen zo’n zaken bij het leven”, legde Conceiçao uit. “Iker heeft de steun van iedereen binnen de club. Het team is solidair en was erg geschrokken na de gebeurtenissen. We waren ongerust, maar gelukkig gaat het opnieuw goed met Iker.”

Volgens zijn vrouw Sara Carbonero zou de wereldkampioen van 2010 maandag het ziekenhuis al mogen verlaten. “Zijn herstel verloopt voorspoedig en de verwachting is dat hij nog enkele dagen hier zal blijven”, vertelde de journaliste bij het verlaten van het ziekenhuis. “Maandag of later volgende week zal hij wel naar huis mogen.”

De voormalige kapitein van Real Madrid verlengde pas in maart zijn aflopende contract bij de Portugese topclub. Casillas, sinds 2015 actief bij de Draken, en Porto kroonden zich vorig seizoen tot Portugees kampioen. Momenteel staan de manschappen van coach Sergio Conceiçao tweede in de competitie, op twee punten van leider Benfica.

Guardiola: “Weet niet of De Bruyne dit seizoen nog speelt”

Manchester City kan maandagavond in de competitiematch thuis tegen Leicester niet op Kevin De Bruyne rekenen. De Rode Duivel sukkelt nog met de spierblessure die hem al twee weken aan de kant houdt.

“Ik weet niet of hij dit seizoen nog in actie komt. Voor komende maandag is hij niet beschikbaar”, vertelde Pep Guardiola tijdens een perspraatje.

De Bruyne viel op 20 april geblesseerd uit in de competitiematch tegen Tottenham (1-0 winst). Zonder de blonde middenvelder won City de stadsderby bij United (0-2) en tegen Burnley (0-1).

In competitie hebben de Citizens met nog twee speeldagen te gaan één punt voorsprong op Liverpool. Na de thuismatch tegen Leicester speelt City volgende week zondag (12 mei) op de slotspeeldag bij Brighton & Hove Albion. Daarna volgt nog de Cup Final (18 mei) tegen Watford.

Tagliafico blijft Ajax trouw

De Argentijnse international Nicolas Tagliafico (26) heeft zijn contract bij Ajax verlengd tot juni 2022. Dat bevestigt de halvefinalist uit de Champions League op de clubwebsite.

“Dit is mooi nieuws voor Ajax en een goed signaal naar de groep toe”, zegt directeur voetbalzaken Marc Overmars. “Het laat zien dat we ambitieus zijn, ook voor de toekomst.”

Eerder ondertekenden Andre Onana, Klaas Jan Huntelaar en Noussair Mazraou nieuwe overeenkomsten en werden met Razvan Marin (Standard), Kik Pierie (Heerenveen) en doelman Kjell Scherpen (Emmen) al nieuwe spelers vastgelegd. Frenkie de Jong verlaat de club dan weer voor FC Barcelona.

Tagliafico is bezig aan zijn tweede seizoen in Amsterdam. Hij kwam in januari 2018 over van Independiente. Momenteel staat de teller van de linksachter op 57 wedstrijden bij Ajax. Daarin was hij goed voor zes goals en acht assists. Van die zes goals maakte hij er drie dit Champions League-seizoen. Sinds zijn overstap naar Ajax is Tagliafico (13 caps) uitgegroeid tot vaste kracht bij het Argentijnse nationale team. Hij speelde het WK in Rusland en droeg daarna (bij afwezigheid van Lionel Messi) ook zelfs de aanvoerdersband bij de Argentijnen.

¡Vamos @Nico_Taglia! 🔥🇦🇷



❌❌❌ is his home! pic.twitter.com/F7uzj8keuW AFC Ajax(@ AFCAjax) link

Messi zwaait Xavi uit

“Het was een plezier om met jou heel wat jaren de kleedkamer te delen en samen ervaringen op te doen.” Dat schrijft Lionel Messi vandaag op Instagram, in een boodschap gericht aan Xavi Hernandez.

De twee waren jarenlang ploegmaats bij FC Barcelona. In 2015 stapte Xavi over naar de Qatarese competitie. Donderdag bevestigde de Spaanse middenvelder, 39, dat hij binnenkort definitief een punt zet achter zijn spelerscarrière. Hij wil zich omscholen tot coach.

“We hebben je gemist vanaf de eerste dag dat je weg was, voor wat je op het veld betekende en daarbuiten”, gaat Messi verder. “Je weet dat ik jou het beste wens in deze nieuwe etappe in je leven. Je zal zeker successen blijven behalen in de voetbalwereld. Een warme knuffel!”, besluit de Argentijnse superster zijn bericht.

Seizoen Mbappé bijna voorbij na schandalige overtreding

De Franse voetbalbond heeft Kylian Mbappé voor drie wedstrijden geschorst naar aanleiding van zijn merkwaardig harde tackle in de verloren bekerfinale tegen Stade Rennes.

Paris Saint-Germain ging in de bekerfinale na strafschoppen onderuit tegen Stade Rennes. De Franse landskampioen leidde met 2-0, maar gaf die voorsprong helemaal uit handen. Er ontstond kortsluiting bij Mbappé na die comeback van de formatie uit Rennes, waarna hij in de tweede helft van de verlenging een rode kaart pakte door zijn schoen op het onderbeen van Damien Da Silva te planten. De schorsing zorgt ervoor dat Mbappé alleen de laatste wedstrijd van het huidige Ligue 1-seizoen (dat nog vier wedstrijden duurt, red.) nog mee kan spelen. Dan speelt PSG de uitwedstrijd tegen Stade Reims.

Ah. Shocking challenge from young Mbappe to earn a red card in the last minutes of extra time. The way the knee jilts 🤢 pic.twitter.com/bRPumhqlE2 Bob Fisher 🎣(@ BigManUpfront) link

De Franse voetbalbond kondigde naast de schorsing voor Mbappé ook een onderzoek aan naar Neymar. De Braziliaan kreeg het bij het ophalen van zijn medaille aan de stok met een toeschouwer op de tribunes. Neymar deelde een tik uit. Kort daarvoor had de 27-jarige aanvaller al een straf aan zijn broek gekregen van de UEFA na een post op Instagram, waarin hij kort na de uitschakeling in de Champions League tegen Manchester United het optreden van de arbitrage hekelde. Neymar moet daardoor de eerste drie poulewedstrijden in de Champions League van volgend seizoen vanaf de tribune toekijken.

Neymar playing punch lines pic.twitter.com/3SPZeTroPF Super Stadiums(@ superstadiumss) link

Liverpool moet Keïta rest van het seizoen missen

Naby Keïta zal dit seizoen niet meer in actie komen voor Liverpool. De Guinese middenvelder blesseerde zich eergisteren in de halve finale van de Champions League tegen Barcelona. Hij zal minstens twee maanden buiten strijd zijn, meldde Liverpool-trainer Jürgen Klopp vandaag op zijn persconferentie: “Het is erg jammer, want hij was in een heel goede vorm. Ook voor Guinea is het spijtig, want de Africa Cup staat voor de deur”, aldus Klopp.

Jürgen Klopp confirmed Naby Keita is set to miss the remainder of the season. Liverpool FC(@ LFC) link

Keita viel woensdag al na 24 minuten uit in Camp Nou. Jordan Henderson verving hem. Liverpool verloor het duel met 3-0 en staat volgende week dinsdag voor een loodzware opgave om alsnog de Champions Leaguefinale te halen. In de Premier League volgen de Reds met nog twee matchen te gaan op een punt van leider Manchester City. Zaterdagavond spelen Salah en co in Newcastle. Vorige zomer kwam Keïta voor 60 miljoen over van RB Leipzig en speelde dit seizoen 33 wedstrijden in het shirt van Liverpool, waarin hij drie keer scoorde.

Gelukkig voor Liverpool keert Alex Oxlade-Chamberlain terug uit blessure, al is de Engelsman een heel ander type, aanvallender ingesteld, als Keïta: “En we moeten eerst nog zien of ‘Ox’ de intensiteit van de matchen meteen aankan”, was Klopp voorzichtig.

Bayern laat James Rodriguez na seizoen gaan

James Rodríguez (27) keert terug naar Real Madrid. Bayern München heeft laten weten de optie tot koop (voor 42 miljoen euro) op de Colombiaanse international niet te willen lichten. Dat meldt de Spaanse sportkrant Marca. James heeft twee jaar bij de kampioen van Duitsland gespeeld. Dit seizoen was hij slechts titularis in 19 van de 45 gespeelde wedstrijden.

Vermoedelijk zal James komend seizoen niet voor Real Madrid uitkomen. Coach Zinédine Zidane heeft al laten doorschemeren niet zo onder de indruk te zijn van de middenvelder. Of James dit seizoen nog voor Bayern speelt is twijfelachtig. Het komend weekeinde ontbreekt hij tegen Hannover in elk geval wegens een blessure.