Football Talk Buitenland. Eleven Sports verwerft uitzendrechten MLS - Hughton moet opstappen bij Brighton De voetbalredactie

13 mei 2019

12u02

Bron: Belga 0

Chris Hughton moet opstappen bij Brighton & Hove Albion

Brighton & Hove Albion heeft zijn coach Chris Hughton aan de deur gezet. Hij betaalt de prijs voor een moeilijk seizoen waarin de Seagulls zich maar net konden handhaven in de Premier League.

Brighton & Hove Albion, de club van Mathew Ryan, José Izquierdo en Anthony Knockaert, beëindigde de competitie als zeventiende, amper 2 punten boven de degradatiezone. Vooral de laatste maanden liep het stroef, al speelden de wit-blauwen wel de halve finales van de FA Cup.

Hughton (60) was sinds eind 2014 aan de slag bij de club. In 2017 leidde hij Brighton & Hove Albion voor de eerste keer naar de Premier League. Bij hun debuut op het hoogste niveau eindigden de Seagulls als vijftiende.

Clubvoorzitter Tony Bloom noemt het ontslag van Hughton “een van de moeilijkste beslissingen die ik al moest nemen”. “Maar uiteindelijk gaf de manier waarop we in de tweede seizoenshelft worstelden de doorslag”, zegt hij op de clubwebsite. Naast Hughton moeten ook zijn assistenten Paul Trollope en Paul Nevin vertrekken. Er is nog geen nieuwe hoofdcoach aangeduid.

Brighton & Hove Albion have confirmed that Chris Hughton has left the club with immediate effect.



Hughton’s assistant Paul Trollope and first-team coach Paul Nevin have also left. #BHAFC 🔵⚪️ Brighton & Hove Albion ⚽️(@ OfficialBHAFC) link

Eleven Sports verwerft exclusieve rechten MLS

Eleven Sports BE/LU heeft de uitzendrechten verworven voor de Major League Soccer. De Amerikaanse voetbalcompetitie is de komende vier seizoenen in België en Luxemburg live en exclusief te volgen op de zender. Algemeen directeur Guillaume Collard was in de wolken met het nieuws: “Het is een aantrekkelijke competitie voor de neutrale voetbalsupporter. Er spelen enkele grote namen en talentvolle spelers uit Europa kiezen steeds vaker voor de overstap naar de Verenigde Staten. We zijn trots dat we de komende vier seizoenen deze sterk groeiende voetbalcompetitie live en exclusief kunnen uitzenden.”

De Major League Soccer groeit elk jaar aan populariteit. In 1996 begon de Amerikaanse voetbalcompetitie met 10 teams, dit seizoen zijn er al 24 profclubs actief en vanaf volgend seizoen komen er nog twee bij. Met Wayne Rooney, Zlatan Ibrahimovic en Bastian Schweinsteiger spelen er enkele absolute wereldsterren in de MLS. En met Laurent Ciman en Roland Lamah zijn er ook twee ex-Rode Duivels actief in de Amerikaanse voetbalcompetitie. Deze winter maakte ook Alejandro Pozuelo de overstap van Racing Genk naar Toronto FC.

Het nieuwe seizoen van de MLS begon in maart en is intussen elf speeldagen ver. Vanaf deze week zal Eleven Sports minstens één wedstrijd per speeldag live uitzenden en dat vier seizoenen lang. De reguliere competitie eindigt in september. Nadien volgen er play-offs, Conference Finals en een finale. Vorig seizoen werd Atlanta United kampioen, LA Galaxy is de recordkampioen met vijf titels.

Kijkers van Eleven Sports krijgen de grootste voetbalcompetities aangeboden zoals LaLiga, Serie A, Bundesliga, FA Cup en nu dus ook de MLS. Ook topcompetities uit andere sporten, zoals NBA en UFC, zijn beschikbaar. Deze premium-content wordt verder aangevuld met lokaal populaire content zoals hockey, darten en de MMA.

Fortuna Sittard moet op zoek naar nieuwe coach

De Nederlandse Eredivisieclub Fortuna Sittard krijgt voor volgend seizoen een nieuwe trainer. Huidig coach René Eijer zit overmorgen tegen Feyenoord voor het laatst op de bank. De 56-jarige Eijer besloot in overleg met de clubleiding na dit seizoen te stoppen, ondanks een contract dat doorloopt tot de zomer van 2020. Onder leiding van Eijer en zijn assistent Kevin Hofland wist Fortuna Sittard zich als gepromoveerde club te handhaven in de hoogste klasse. Met nog een speeldag voor de boeg, is Fortuna als vijftiende zeker van het behoud.

De oud-profvoetballer werd vorig jaar aangesteld als hoofdtrainer van de Limburgse club, die na zestien jaar terugkeerde op het hoogste niveau. Eijer was op papier de hoofdtrainer, maar Hofland deed het meeste trainers- en coachwerk. De oud-international beschikt echter nog niet over de benodigde papieren om officieel als hoofdtrainer te mogen werken. Hofland (39) is bezig met de hoogste trainerscursus.

Als gevolg van de ziekte MS is Eijer in fysiek opzicht beperkt. “Voor volgend seizoen vinden er een aantal structurele veranderingen plaats, onder meer om de kwaliteit van de trainingen naar een nog hoger plan te tillen”, zegt de oud-speler van Sparta Rotterdam, VVV-Venlo en Vitesse. “Dat houdt in dat meer veldwerk nodig gaat zijn en dat moet ook van de hoofdtrainer komen. Die moet dus een soort dubbelrol gaan spelen. Ik kan me weliswaar zonder moeite op het veld begeven, maar als er zaken voorgedaan moeten worden, dan moet ik afhaken. Ik kan daaraan minder toevoegen, waardoor ik een stuk minder voldoening uit mijn job haal. Na een uitgebreide evaluatie hebben we daarom in goed overleg besloten uit elkaar te gaan. Met pijn in het hart, dat wel.” Fortuna Sittard heeft met Alessandro Ciranni, Ahmed El Messaoudi en Marco Ospitalieri drie Belgen in de kern.