Football Talk buitenland. Einde seizoen voor Boyata? - Amerika houdt geslaagde generale repetitie voor duel met Flames De voetbalredactie

05 april 2019

09u49

Bron: Eigen berichtgeving en Belga 0

Boyata heeft scheur in de hamstrings

Brute pech voor Dedryck Boyata (28). De Rode Duivel van Celtic staat wekenlang aan de kant met een scheur in de hamstrings. De vrees bestaat dat zijn seizoen voorbij is. Boyata blesseerde zich vorig weekend tijdens de derby tegen Rangers. Volgens de eerste diagnose zou hij minstens tot 26 mei out zijn, maar er staat ook een vraagteken achter de interlands tegen Schotland en Kazachstan begin juni. Boyata reisde al af naar Antwerpen om te revalideren bij Lieven Maesschalck. (NP)

Amerikanen verslaan Australië voor oefenduel met Red Flames

De Amerikaanse voetbalvrouwen hebben in Commerce City (Colorado) een oefenduel tegen Australië gewonnen met 5-3. Zondag speelt de wereldkampioen in Los Angeles tegen België.

Alex Morgan opende na 14 minuten de score voor “Team USA” en maakte zo haar 100ste goal in 159 interlands. De 29-jarige spits van Orlando is de zevende Amerikaanse speelster die de kaap van 100 doelpunten voor haar land rondt. Ook Tobin Heath (53.), Megan Rapinoe (60.) en Mallory Pugh (67., 90.+5) vonden daarna de weg naar de netten voor de VS. Amerika bereidt zich voor op het WK, dat op 7 juni begint in Frankrijk. Ze spelen er in een groep met Thailand, Chili en Zweden.