Football Talk Buitenland. Edmilson grote held in Qatarese bekerfinale - Hasi genomineerd voor Trainer van het Jaar in Saudi-Arabië Redactie

17 mei 2019

08u11 0

Intussen in Qatar...

Vorig seizoen nog de absolute uitblinker bij Standard in play-off 1, gisterenavond man van de match in de Qatarese bekerfinale. Junior Edmilson loodste Al Duhail naar een 1-4-zege tegen Al Sadd - het team van de afscheidnemende Xavi. De flankaanvaller was goed voor twee doelpunten en een assist. Afwachten of hij ook volgend seizoen nog in Qatar voetbalt. Onder meer ex-club Standard denkt eraan om hem terug naar België halen. (FDZ)

Hasi genomineerd voor Trainer van het Jaar in Saudi-Arabië

Besnik Hasi blijft het goed doen in Saudi-Arabië. Hij loodste het bescheiden Al Raed in de veilige middenmoot en hield de club het hele seizoen uit de degradatiezone. Een prestatie die niet onopgemerkt bleef. Hasi behoort tot de vijf genomineerden voor de trofee van Trainer van het Jaar in Saudi-Arabië. De andere genomineerden zijn Zoran Mamic (Al Nassr), Jorge Jesus (Al Hilal), Pedro Emanuel (Al Taawoun), Marius Sumudica (Al Shabab). (MJR)