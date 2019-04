Football Talk buitenland. Dries Mertens hijst zich met verrukkelijke vrije trap naast Maradona De voetbalredactie

28 april 2019

16u14

Bron: Eigen berichtgeving, Belga en ANP 0 Buitenlands voetbal Dries Mertens heeft Napoli aan een 0-2-zege tegen Frosinone geholpen met een knappe goal uit vrije trap. Met zijn 81ste doelpunt voor Napoli in de Serie A komt hij gelijk met de legendarische Diego Maradona op een derde plaats in het topschuttersklassement van de ploeg, enkel Marek Hamsik (100) en Antonio Vojak (102) deden beter.

⚽️ With his goal today, @dries_mertens14, draws level with Diego Maradona (81 goals) in third place on Napoli's all-time @SerieA scorer's list!

💙 #ForzaNapoliSempre pic.twitter.com/pHTUDN3jcU Official SSC Napoli(@ en_sscnapoli) link

De titel is al weg, maar Napoli is nog niet zeker van haar tweede plaats en wilde graag haar voorsprong op achtervolger Inter zo groot mogelijk houden. De Napolitanen moesten op bezoek bij Frosinone, de 19de in de stand, dat quasi zeker is van de degradatie.

Dries Mertens opende de score met een prachtig gekrulde vrije trap buiten het bereik van doelman Marco Sportiello. In de tweede helft verdubbelde Amin Younes de score voor Napoli door de bal binnen te leggen na een knappe een-twee met Arkadiusz Milik en dito kapbeweging, meteen goed voor een 0-2-eindstand.

(lees onder de video en foto’s verder)

GOOOOAL | Wat een geweldige vrije trap van @Dries_Mertens14! 💥 pic.twitter.com/hcICDhqjGv Eleven Sports (NL)(@ ElevenBE_nl) link

Sheffield United keert terug in Premier League

Sheffield United is zonder zelf in actie te komen gepromoveerd naar de Premier League. Concurrent Leeds United kwam tegen Aston Villa niet verder dan 1-1 en daardoor is Sheffield United, dat gisteren met 2-0 won van Ipswich Town, verzekerd van de tweede plaats in het Championship.

In het seizoen 1993-1994 kwam Sheffield United voor het laatst uit op het hoogste niveau. Sheffield United heeft zelfs nog een kans om kampioen te worden. Met nog één duel te gaan heeft het een achterstand van drie punten op Norwich City, dat gisteren al promotie veiligstelde.

WE ARE PREMIER LEAGUE! pic.twitter.com/hG9szY8M1o Sheffield United(@ SUFC_tweets) link