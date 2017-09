Football Talk buitenland: Diego Costa is weer Atlético-speler - Xabi Alonso doet plannen over toekomst uit de doeken 21u39 0 EPA Buitenlands Voetbal Hoe lang ligt de middenvelder van jouw favoriete ploeg in de lappenmand? Een speler die een schorsing moet uitzitten voor een belangrijke wedstrijd? Een zomeraankoop die tegenvalt en meteen op de transferlijst belandt? Al het grote en minder grote nieuws over de buitenlandse voetbalclubs lees je in onze dagelijkse rubriek Football Talk Buitenland.

Diego Costa mag opnieuw Atlético-shirt aantrekken

Diego Costa heeft zijn handtekening gezet onder een contract bij Atlético Madrid, nadat hij gisteren al slaagde voor het tweede deel van zijn medische testen. De spits zal het rugnummer 18 dragen. Dat meldt de Spaanse topclub op de clubwebsite. Vanaf 1 januari mag Costa voor de Madrilenen aantreden."Ik ben heel blij om terug thuis te zijn. Ik heb het altijd gezegd, Atlético is mijn thuis", verklaart de 28-jarige Diego Costa, die vanaf morgen zal beginnen trainen bij de club van zijn hart. "Ik kijk ernaar uit om een bijdrage te leveren. Ik zal alles geven voor het team, zoals ik altijd tracht te doen." Van 2010 tot 2014 maakte Costa al het mooie weer bij de 'Rojiblancos'.



Vorige week donderdag bereikten Chelsea en Atlético Madrid al een akkoord over de overgang van de Braziliaanse Spanjaard. Vrijdag kwam Costa aan in de Spaanse hoofdstad om de transfer af te ronden. De overgang is pas helemaal officieel vanaf 1 januari, wanneer de transfermarkt opnieuw opent en er een einde komt aan het transferverbod van Atlético. Volgens Spaanse media is er 55 miljoen euro, plus bonussen, met de transfer gemoeid.



Costa stuurde al maanden aan op een vertrek uit Londen. De spits had geen al te beste relatie met Chelsea-coach Antonio Conte. Zo beweert Costa dat hij begin juni, toen hij bij de Spaanse nationale ploeg was, een bericht kreeg van Conte waarin stond dat hij bij de 'Blues' mocht beschikken.

Xabi Alonso weldra coach

Xabi Alonso is nog niet klaar met het voetbal. In een boodschap op Instagram onthulde de gewezen ster van Liverpool, Real Madrid en Bayern München dat hij trainer wil worden. Een eerste opdracht heeft de Spanjaard evenwel nog niet gekregen.

Barry onttroont Giggs

Gareth Barry is de nieuwe recordhouder in Engeland van het meeste aantal wedstrijden in de Premier League. De 36-jarige middenvelder van West Bromwich Albion speelde gisteren zijn 633ste wedstrijd op het hoogste niveau in Engeland. Daarmee gaat hij voorbij Ryan Giggs, die voor Manchester United 632 wedstrijden speelde. Barry speelde achtereenvolgens voor Aston Villa, Manchester City, Everton en West Brom.





Manuel Marquez, coach van Las Palmas, stapt na zes speeldagen op

Manuel Marquez heeft zijn ontslag ingediend als trainer van Las Palmas. Hij deed dat gisteravond, daags na de 0-2 nederlaag tegen Leganes. Na zes speeldagen staat Las Palmas vijftiende in de Primera Division met 6 punten.



De 49-jarige Marquez was pas sinds het begin van het seizoen in functie als hoofdcoach bij Las Palmas. Daarvoor trainde hij de reserven. Zijn adjuncten Juan Carlos Valeron en Francisco "Paquito" Ortiz nemen voorlopig over.



Marquez is al de derde coach in La Liga die dit seizoen vertrekt bij zijn club. Luis Zubeldia (Alaves) en Fran Escriba (Villarreal) gingen hem voor.