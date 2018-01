Football Talk buitenland: Dick Advocaat leidt eerste training bij Sparta - Jean-Paul de Jong nieuwe hoofdcoach Utrecht De voetbalredactie

De Jong nieuwe hoofdcoach FC Utrecht

Jean-Paul de Jong is de nieuwe hoofdtrainer van FC Utrecht. De club uit de eredivisie heeft De Jong bevorderd van assistent van Erik ten Hag tot hoofdcoach. Ten Hag maakte vorige week de overstap naar Ajax waar hij de ontslagen Marcel Keizer opvolgt. De 47-jarige De Jong tekent een contract tot de zomer van 2019 bij de nummer zes in Nederland. Donderdag staat de geboren Utrechter voor het eerst als hoofdtrainer voor de groep. De Jong speelde van 1993 tot en met 2007 voor FC Utrecht. Als aanvoerder won hij in die periode twee keer de KNVB-beker en in 2004 de Johan Cruijff Schaal.

ANP Jean-Paul de Jong.

Advocaat leidt eerste training bij Sparta

Dick Advocaat stond vanochtend voor het eerst voor de spelersgroep van het Nederlandse Sparta Rotterdam. De ex-bondscoach werd bij het betreden van het veld van Het Kasteel onthaald op applaus door de talrijk aanwezige supporters. Advocaat, de opvolger van de ontslagen Alex Pastoor, moet Sparta voor de degradatie behoeden. De club uit Rotterdam bezet momenteel de voorlaatste plaats in de eredivisie, op vijf punten van de veilige vijftiende stek. Sparta hervat de competitie op zondag 21 januari met een thuisduel tegen stadsgenoot Excelsior.

Kleine Generaal in Het Kasteel #sparta pic.twitter.com/8bQ8zlSpCB Martijn Krabbendam(@ Mkrabby) link