Football Talk buitenland. Dendoncker matchwinnaar voor Wolverhampton - Celtic voor 50ste keer Schots kampioen Redactie

04 mei 2019

17u50 0

Dendoncker matchwinnaar voor de Wolves

Leander Dendoncker kroonde zich vandaag tot matchwinnaar bij Wolverhampton. Tegen Fulham, al zeker van degradatie, zorgde de Rode Duivel een kwartier voor affluiten voor het enige doelpunt van de match. Met een rake volley in de zestien liet de middenvelder de netten trillen. Zijn tweede van het seizoen in de Premier League. In de eerste helft trof Dendoncker met een kopslag nog de dwarsligger. De Wolves zijn dankzij de zege zeker van de zevende plaats. Of die plek genoeg is voor Europees voetbal, weten we pas na de FA Cup-finale.

Man van de Match? @LeaDendoncker! 👏 pic.twitter.com/ke4jzRMEWR Play Sports(@ playsports) link

Thorgan Hazard en Mönchengladbach bijten tanden stuk op stug Hoffenheim

In de Duitse Bundesliga bracht de 32e speeldag vandaag een duel tussen subtoppers Mönchengladbach en Hoffenheim. In de strijd om de Champions League-tickets konden Thorgan Hazard en co best geen steken laten vallen, en ook Hoffenheim is nog in de running voor Europees voetbal. Die laatste drukte de thuisploeg helemaal weg in de eerste helft, maar een dol slotkwartier bracht de score alsnog op 2-2.

De bezoekers begonnen het scherpst aan de partij, met Andrej Kramaric als bedrijvigste pion. De Kroaat kwam in de eerste helft enkele keren in scoringspositie, maar ontbeerde kracht en precisie in de afwerking. Iets na het half uur zat er wel buskruit achter de inzet van Adam Szalai, maar doelman Yann Sommer haalde het leer knap vanonder zijn dwarsligger. Het bleek uitstel van executie, want even later knikte Pavel Kaderabek Hoffenheim op voorsprong op een hoekschop. Drie minuten later buffelde Stefan Posch een corner richting doel, Sommer devieerde nog net tegen de lat. De thuisploeg kreunde onder de niet-aflatende aanvalsgolven van Hoffenheim, dat met een 0-1 voorsprong de kleedkamers indook.

Op het uur sneed Hazard door de defensie en vuurde een lage schuiver af richting linkeronderhoek, doelman Oliver Baumann was bij de pinken. De thuisploeg mengde zich nu iets nadrukkelijker in de debatten. Twintig minuten voor tijd kreeg Kramaric alweer een opgelegde kans toen de bal na een corner in zijn voeten belandde; zijn schot van dichtbij scheerde de paal. Twee minuten later herstelde Matthias Ginter het evenwicht toen hij een afgeblokt schot simpel binnentikte. Een kwartier voor tijd loste Hazard een schot in een drukbezet strafschopgebied, maar te centraal. In de 79e minuut trapte Nadiem Amiri de bal na een flipperkastfase knap in de rechterbovenhoek. Even voordien had een streep van Nico Schulz nog de lat getroffen. Mönchengladbach liet zich niet kennen en antwoordde met de gelijkmaker van Josip Drmic, na de defensie met knap combinatievoetbal te hebben opgerold.

Het bleef 2-2: Mönchengladbach blijft op een voorlopige vijfde stek geparkeerd, op twee punten van de vierde plaats van Eintracht Frankfurt, dat zondag speelt tegen Bayer Leverkusen. Hoffenheim blijft voorlopig zevende. De Champions League-tickets worden verdeeld over plaatsen één tot vier, de vijfde en zesde belanden in de groepsfase van de Europa League en de zevende plaats geeft recht op de kwalificatieronde van de Europa League.

Celtic kroont zich zonder Boyata vijftigste keer tot landskampioen

Een 0-3-overwinning op het veld van Aberdeen volstond voor traditieclub Celtic om zich voor de vijftigste keer in de clubgeschiedenis tot landskampioen te kronen, de achtste opeenvolgende titel. Dedryck Boyata kampt met een knieblessure en stond niet op het wedstrijdblad.

Lustig (40ste), Simunovic (53ste) en Edouard (89ste) plaatsten zich op het scorebord en in de clubannalen. Met 84 punten kunnen The Hoops niet meer ingehaald worden door eeuwige aartsrivaal Rangers (72), die nog drie duels moeten spelen.

Na het vertrek van coach Brendan Rodgers naar Leicester in februari nam Neil Lennon opnieuw de fakkel over. Celtic liet het niet aan zijn hart komen en stoomde richting achtste landstitel op rij. Met de 50ste kampioenentitel nadert Celtic op Rangers, dat er 54 telt, een wereldrecord. In 2012 werd Rangers failliet verklaard en teruggezet naar de vierde klasse, om amper vier seizoenen later weer op het hoogste niveau uit te komen.

Celtic heeft al de Scottish League Cup op zak en mikt met de FA Cup-finale op 25 mei tegen Hearts op de treble.

De 28-jarige Boyata kaapt zijn vierde titel weg met Celtic, waar hij in 2015 neerstreek. Dit seizoen verzamelde hij 19 basisplaatsen en Ă©Ă©n doelpunt in de Premiership.

(lees onder de foto’s verder)

Recordinternational Aline Zeler (PSV) zwaait af met winst tegen PEC Zwolle

Recordinternational Aline Zeler heeft een punt achter haar loopbaan gezet. De bijna 36-jarige Belgisch-Luxemburgse, dit seizoen actief bij PSV Eindhoven, speelde gisteren haar laatste wedstrijd. PSV won Zelers afscheidsmatch bij PEC Zwolle met 2-3. De Eindhovense vrouwen moeten in Nederland wel de titel aan Twente laten.

“Goodbye to the beautiful game!”, schreef Zeler na het duel op Twitter. “Na 30 jaar voetbal en 15 jaar op hoogste niveau is mijn afscheid gekomen. Ik ben heel blij om mijn carriùre met een buitenlandse ervaring bij PSV af te sluiten. Fier op dit team en de captainband. Ik heb alle jaren genoten, veel geleerd.”

Zeler, die eerder al liet verstaan na dit seizoen het beloftenteam van PSV te gaan coachen, is met 109 caps Belgisch recordinternational. De barragewedstrijd Zwitserland-België (1-1) van begin oktober vorig jaar was haar laatste interland. Ze debuteerde in maart 2005 bij het nationaal vrouwenelftal.

In clubverband speelde de Belgisch-Luxemburgse voor achtereenvolgens Standard (2004-2006 en 2010-2017), STVV (2009-2010) en Anderlecht (2006-2009 en 2017-2018). Vorige zomer trok Zeler naar Nederland en vervoegde ze PSV.

Mousa Dembélé gaat met Guangzhou R&F kansloos ten onder tegen Chinese landskampioen

In de Chinese Super League is de achtste speelronde aangebroken. Mousa Dembélé speelde met Guangzhou R&F op het veld van de derde in de stand, Shanghai SIPG. De bezoekers verloren kansloos met 2-0. Guangzhou R&F kon slechts één luttele poging tussen de palen produceren tegenover zes voor Shanghai SIPG, dat vorig seizoen voor het eerst in zijn geschiedenis de kampioenentitel pakte. Dembélé maakte de partij vol maar had weinig in de pap te brokken. Na rust zetten Shenglong Li en de Braziliaanse stormram Hulk de 2-0 eindscore op het bord.

Shanghai SIPG wipt door de zege naar een voorlopige tweede plaats achter leider Beijing Guoan, Guangzhou R&F blijft in de buik van het klassement geparkeerd.