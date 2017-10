Football Talk buitenland: Deense vrouwen voetballen weer na financieel akkoord - UEFA start procedure tegen AS Roma 13u44 0 REUTERS Buitenlands Voetbal Hoelang ligt de middenvelder van jouw favoriete ploeg in de lappenmand? Een speler die een schorsing moet uitzitten voor een belangrijke wedstrijd? Een zomeraankoop die tegenvalt en meteen op de transferlijst belandt? Een trainer die zijn C4 krijgt? Al het grote en minder grote nieuws over de buitenlandse voetbalclubs lees je in onze dagelijkse rubriek Football Talk Buitenland.

De Deense nationale vrouwenploeg heeft een akkoord bereikt met de Deense voetbalbond (DBU) om de WK-kwalificatiewedstrijd van dinsdag tegen Kroatië te spelen. Na een financieel geschil weigerden de vrouwen eerder om de partij tegen Zweden af te werken. De Deense bond en de speelsters zijn het al een tijd niet eens over de financiële vergoeding die ze krijgen. De Deense vrouwen vragen dezelfde (financiële) rechten als hun mannelijke collega's. Nu laat de DBU, zonder verder in detail te treden, weten dat er een voorlopig akkoord is. Na de wedstrijd van dinsdag zullen beide partijen de onderhandelingen verder zetten. Bij de gesprekken zullen ook spelersvakbond FIFPro en de UEFA betrokken worden.

UEFA start procedure tegen AS Roma na racistische gezangen

De Europese voetbalbond UEFA opent een disciplinaire procedure tegen AS Roma na racistische gezangen in het Champions League-duel van woensdag tegen Chelsea (3-3). Dat heeft de UEFA bekendgemaakt.



De zaak zal op 16 november voorkomen. AS Roma staat na drie speeldagen op de tweede plaats in zijn poule met vijf punten, twee minder dan leider Chelsea. Atletico Madrid (2 punten) en Qarabag (1 punt) volgen op plaats drie en vier.

Britse politie opent onderzoek na relletjes tijdens Everton-Lyon

De Britse politie heeft bekendgemaakt een onderzoek te hebben geopend naar de relletjes die donderdagavond uitbraken tussen spelers van Everton en Lyon in het Europa League-duel (1-2). Anthony Lopes, keeper van de Fransen, werd in het tumult geslagen door een toeschouwer met een kind op de arm.



"De speurders zullen beelden bekijken en getuigen verhoren", luidt het in een communiqué. "Op die manier willen ze vaststellen welke overtredingen begaan zijn." Een supporter die bij het incident betrokken was, is al door de ordediensten geïdentificeerd en krijgt een stadionverbod.



Iets over het uur gingen na een stevige tackle van Everton-verdediger Ashley Williams de poppen aan het dansen. Het kwam tot een opstootje tussen spelers van beide teams vlakbij een tribune. Een van de fans, die een kind op de arm droeg, kon zich niet inhouden en deelde een klap uit aan Lyon-doelman Anthony Lopes. De Britse politie maakte niet bekend of het deze supporter is die reeds geïdentificeerd is.

