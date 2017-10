Football Talk buitenland: De Bruyne speler van de maand bij City - Arturo Vidal ontkent afscheid als Chileens international De voetbalredactie

Arturo Vidal ontkent afscheid als Chileens international

De Chileen Arturo Vidal heeft verklaard dat hij beschikbaar blijft voor het Chileense nationale voetbalelftal. Verschillende media hadden eerder op de dag het afscheid van de 30-jarige Vidal aangekondigd, nadat Chili zich niet had weten te plaatsen voor het komende WK in Rusland.



"Wanneer ik opgeroepen word voor het nationale elftal, zal ik me steeds beschikbaar stellen", liet Vidal weten via Twitter. "Chili is een team vol krijgers en ik ben trots om deel uit te maken van die groep."



Chili verloor dinsdagavond (woensdagnacht Belgische tijd) met 3-0 van Brazilië op de laatste speeldag van de Zuid-Amerikaanse kwalificaties voor het WK in Rusland. Daardoor eindigde het op de zesde plaats en werd het definitief uitgeschakeld voor deelname aan het eindtoernooi. Vidal kwam niet in actie tegen Brazilië door een schorsing.



Na de uitschakeling liet Vidal zijn ontgoocheling blijken via Twitter en schreef hij "iedereen voor alles te bedanken. Tijdens al mijn jaren als international heb ik alles gegeven in iedere wedstrijd. Ik heb veel geleerd en heb laten zien dat met een beetje kracht alles mogelijk is." Verschillende media hadden uit die woorden zijn afscheid als international geconcludeerd. Vidal verzamelde al 96 caps.

Manchester City-supporters roepen Kevin De Bruyne uit tot Speler van de Maand

Kevin De Bruyne is door de supporters van Manchester City uitgeroepen tot Speler van de Maand van de Citizens in september, zo kondigde de club vandaag aan via de clubwebsite. De Bruyne haalde het voor aanvaller Sergio Agüero en doelman Ederson Moraes.



"De Belgische maestro stak in een inspirerende vorm. Hij ontving lof vanuit alle richtingen en scoorde twee prachtige doelpunten tegen Shakhtar Donetsk en Chelsea", verklaarde Manchester City op de clubwebsite.



Naast zijn twee doelpunten was De Bruyne ook goed voor vier assists in zes wedstrijden. Manchester City deelt de leiding met stadsgenoot Manchester United in de Engelse Premiers League met negentien punten. Zaterdag staat op de achtste speeldag de thuiswedstrijd tegen Stoke City op het programma.

Navas onzeker voor CL-duel tegen Spurs

Real Madrid-doelman Keylor Navas is onzeker voor het Champions League-duel van komende dinsdag tegen Tottenham Hotspur. Navas liep een liesblessure op in het duel van zijn land Costa Rica tegen Honduras. Met 1-1 veroverde Costa Rica een WK-ticket. Na afloop scheerde hij volgens Latijnse traditie het haar van bondscoach Óscar Ramírez eraf.



Volgens Spaanse media mist de doelman sowieso het competitieduel van zaterdag met Getafe. Real kampt met veel geblesseerden. Ook Gareth Bale, Dani Carvajal Mateo Kovacic zitten in de lappenmand.

UEFA benoemt Luis Figo tot adviseur en ambassadeur

De Portugees Luis Figo is benoemd tot adviseur van de UEFA, zo liet de Europese voetbalbond vandaag weten. De inmiddels 44-jarige Figo wordt ook opgenomen in het ambassadeursprogramma van de organisatie.



"Luis Figo was een geweldige speler en was zowel op als naast het veld een voorbeeld voor iedereen", aldus UEFA-voorzitter Aleksander Ceferin. "Hij wordt door iedereen gerespecteerd en ik ben heel blij dat hij ons team komt versterken. Zijn enorme voetbalervaring zal goed van pas komen bij de UEFA."



Figo speelde 127 keer voor de nationale ploeg van Portugal en op clubniveau won hij onder andere de Champions League met Real Madrid in 2002 en de Europacup II met Barcelona in 1997. In 2000 maakte hij de felbesproken transfer van Barcelona naar aartsrivaal Real Madrid voor zo'n 51 miljoen euro. Daarmee was hij een tijdje de duurste voetballer ter wereld. In datzelfde jaar won hij ook de prestigieuze Gouden Bal als voetballer van het jaar. In 2015 stelde Figo zich kandidaat voor het voorzitterschap van de Wereldvoetbalbond FIFA.

Barcelona doet in januari nieuwe poging voor Coutinho

FC Barcelona onderneemt in januari een nieuwe poging Philippe Coutinho over te nemen van Liverpool. Topman Oscar Grau meldde vandaag dat de Spaanse topclub verwacht dit seizoen een recordomzet te draaien van 897 miljoen euro, liefst 189 miljoen euro meer dan het afgelopen seizoen.



"We zijn klaar om Coutinho te contracteren of elke andere speler, die de technische staf aan de selectie wil toevoegen'', zei de directeur van de club die deze zomer aanvaller Neymar zag vertrekken.



Barcelona deed al pogingen Coutinho binnen te halen, maar Liverpool sloeg naar verluidt zelfs een bod van 200 miljoen euro op de Braziliaanse spelmaker af. "Wij willen de best mogelijke ploeg hebben, maar we willen geen verlies draaien. Als dat het geval dreigt te zijn, zullen we naar nieuwe bronnen van inkomsten zoeken'', zei Grau.

Tom Saintfiet wordt bondscoach van Malta

Tom Saintfiet is aangesteld als nieuwe bondscoach van Malta. Dat bevestigt de Maltese voetbalbond op zijn website. Saintfiet, 44, is de opvolger van de Italiaan Pietro Ghedin. Die was de voorbije 5,5 jaar in functie en zat afgelopen zondag voor het laatst op de bank in het met 3-0 verloren WK-kwalificatieduel tegen Slovakije. Met 1 op 30 eindigde Malta als zesde en laatste in groep F.



Tom Saintfiet coachte al een rist nationale ploegen, vooral in Afrika. Hij stond aan het roer bij onder meer Namibië, Zimbabwe, Ethiopië, Jemen, Malawi, Togo, Bangladesh en Trinidad en Tobago.



"Het is een eer bondscoach van Malta te zijn", zegt Saintfiet. "Ik wil de nationale ploeg vooruit helpen en het Maltese voetbal op lange termijn stappen voorwaarts laten zetten, met de steun van alle betrokken partijen." Op 12 november debuteert Saintfiet in zijn nieuwe functie tijdens de oefenmatch tegen Estland. Hij wordt een van de volgende dagen officieel voorgesteld.

Succesvolle klacht bij FIFA en TAS heeft Chili mogelijk WK gekost

Chili is er volgende zomer niet bij op het WK in Rusland. Een 3-0 nederlaag tegen Brazilië deed de Copa America-winnaar de das om. Paradoxaal genoeg ligt een zege voor de groene tafel mogelijk mee aan de basis van de uitschakeling.



Na het 1-1 gelijkspel in het kwalificatieduel tegen Bolivia op 6 september 2016, was de Chileense bond naar de FIFA en het Internationaal Sporttribunaal TAS gestapt omdat Bolivia een speler, de in Paraguay geboren verdediger Nelson Cabrera, onrechtmatig zou hebben opgesteld. De FIFA en het TAS gaven Chili gelijk en kenden La Roja twee extra punten toe. Cabrera had vijf dagen eerder evenwel ook meegespeeld in de wedstrijd van Bolivia tegen Peru. Die match won Bolivia met 2-0 maar Peru kreeg de zege en drie punten nadien toegewezen.



In de eindstand van de Zuid-Amerikaanse kwalificatiezone totaliseren Peru en Chili allebei 26 punten. Peru heeft echter een beter doelpuntensaldo en mag daarom als vijfde de barrages afwerken tegen Nieuw-Zeeland, terwijl Chili is uitgeschakeld. Zonder de klacht zou Chili met 24 punten als vijfde zijn geëindigd, met een punt voor Peru...

Genoa verlengt contract matchfixer

De Italiaanse eersteklasser Genoa behoudt het vertrouwen in centrale verdediger Armando Izzo. De 25-jarige Italiaan werd veroordeeld in een schandaal rond matchfixing maar zag zijn contract bij de Serie A-club woensdag niettemin verlengd tot 2022. Izzo kreeg in april achttien maanden schorsing en 50.000 euro boete nadat zijn naam viel in een onderzoek naar wedstrijdvervalsing. Toen hij in het voorjaar van 2014 voor tweedeklasser Avellino voetbalde, zou Izzo op vraag van de Napolitaanse maffia, de Camorra, deel hebben genomen aan het manipuleren van twee competitieduels. Het bedrog kwam in mei 2016 aan het licht.

In beroep werd de straf van Izzo teruggebracht tot zes maanden schorsing en 30.000 euro boete. Zondag kan de verdediger in principe zijn comeback vieren in het competitieduel van speeldag acht op het veld van Cagliari. "Ik ben vereerd te kunnen aankondigen dat ik deel blijf uitmaken van de familie van Genoa", zegt Izzo, die sinds de zomer van 2014 voor de club uitkomt.

Bosnische fans maken het bont in Estland

Géén WK voor Bosnië en dat konden de meegereisde fans in Estland gisteren maar moeilijk verkroppen. Al in de 14de minuut gooide de Bosnische spionkop vuurpijlen op het terrein. Niet één, maar enkele tientallen. De wedstrijd werd enkele minuten stilgelegd, maar kon na de tussenkomst van de brandweer opnieuw worden hervat. De Bosniërs wonnen de kwalificatiewedstrijd uiteindelijk moeizaam met 1-2 en eindigen als derde in de groep van de Rode Duivels.

Duitsland oefent in november tegen Frankrijk

In het kader van de voorbereiding op het WK 2018 speelt wereldkampioen Duitsland op 14 november een oefenduel tegen Frankrijk. De wedstrijd zal plaatsvinden in Keulen, zo bevestigde de Duitse federatie vandaag. Frankrijk verzekerde zich dinsdagavond van een WK-ticket door met 2-1 te winnen van Wit-Rusland.



Duitsland, dat de kwalificatie al langer beet had, oefent vier dagen voor de partij Les Bleus eerst tegen Engeland. Die match wordt op 10 november in Wembley afgewerkt.



De Rode Duivels oefenen volgende maand tegen Mexico, op 10 november in Brussel, en Japan, op 14 november in Brugge.

Advocaat: "Kwalificatie was al verloren toen ik eraan begon"

Bondscoach Dick Advocaat kon na de te magere zege van Oranje tegen Zweden (2-0) niet over zijn lippen krijgen dat hij heeft gefaald in zijn derde termijn als bondscoach van het Nederlands elftal. "We hebben het niet gehaald, maar ik dacht dat twaalf punten uit vijf wedstrijden voldoende zou zijn.''



Advocaat won met Oranje van Luxemburg (5-0), Bulgarije (3-1), Wit-Rusland (3-1) en Zweden (2-0). Alleen Frankrijk was te sterk (4-0). "Dus als ik iets fout zou hebben gedaan, dan was dat in Frankrijk. Achteraf hadden we dat duel ook moeten winnen'', zei hij. "Maar vooraf had ik niet verwacht dat Zweden wel van Frankrijk zou winnen.''



Zweden won niet alleen van Frankrijk, maar benutte de duels met Wit-Rusland en Luxemburg ook veel beter om het doelsaldo op te vijzelen. Advocaat leek zich vooral steeds te concentreren op een zege. Het doelsaldo was voor hem ogenschijnlijk minder van belang. "Het wil niet zeggen dat je meer scoort als je meer aanvallers opstelt'', zo verdedigde hij zich.

Chili neemt afscheid van bondscoach

Juan Antonio Pizzi legt zijn functie als bondscoach van Chili neer. Hij trekt zijn conclusies uit de gemiste kwalificatie voor het WK in Rusland. Chili verloor op de slotspeeldag in de Zuid-Amerikaanse kwalificatiezone met 3-0 van Brazilië. Daardoor werd het land pas zesde in de eindstand en moet La Roja een kruis maken over het WK van volgende zomer.



De 49-jarige Pizzi liet na afloop van de beslissende nederlaag tegen Brazilië in Sao Paulo weten de "volledige verantwoordelijkheid" voor de gemiste campagne op zich te nemen. "Jammer genoeg wordt een cyclus afgesloten", verklaarde de voormalige Spaanse international met Argentijnse roots. "We hebben samen momenten van grote vreugde beleefd. Maar dit is de grootste ontgoocheling uit mijn carrière. We zitten nu allemaal in zak en as."



Pizzi werd bondscoach van Chili in januari 2016. Enkele maanden later leidde hij het land naar de zege in de Copa America.

FIFA schorst Pakistaanse voetbalbond

De Wereldvoetbalbond FIFA heeft de Pakistaanse federatie (PFF) met onmiddellijke ingang en voor onbepaalde tijd geschorst. Dat is vandaag bekendgemaakt.



De FIFA legt de sanctie op wegens de inmenging van de overheid in het dagelijkse bestuur van de PFF. Volgens de FIFA-reglementen moet een nationale voetbalbond onafhankelijk functioneren, zonder beïnvloeding door een derde partij. De PFF wordt evenwel geleid door een door de rechter aangestelde beheerder, zo luidt het.



Door de schorsing worden alle nationale teams en clubs uit Pakistan voorlopig geweerd uit internationale competities.