Football Talk buitenland. Courtois weer fit bij Real - Lukebakio laat toekomst open

24 april 2019

Real Madrid kan weer op Thibaut Courtois rekenen

Real Madrid kan opnieuw rekenen op Thibaut Courtois. De Rode Duivel is na een blessure weer wedstrijdfit, al is het helemaal niet zeker of coach Zinédine Zidane hem een plek tussen de palen zal gunnen. Zidane opteerde de voorbije weken, in afwezigheid van Courtois, voor Keylor Navas in het Madrileense doel. De wedstrijd daarvoor, tegen Celta Vigo toen de Fransman pas weer T1 was, verkoos hij de Costa Ricaan boven de Belg.

“Courtois is klaar. Hij heeft met ons getraind en is beschikbaar voor het team, net als Keylor”, vertelde Zidane op een persmoment. De Fransman benadrukte opnieuw volgend seizoen duidelijkheid te scheppen over de doelmannen. “Zij staan momenteel beide onder contract, ik zal doen wat ik moet doen. Dat is mijn verantwoordelijkheid, maar nu is het niet het moment. Volgend seizoen zal alles duidelijk zijn. Ik heb twee van de allerbeste doelmannen en een beloftevolle youngster in mijn kern.”

Real (64 ptn) staat op de derde plaats in Spanje, achter Barcelona (80 ptn) en Atlético (68 ptn).

Gegeerde Lukebakio laat toekomst open: “Ik concentreer me enkel op mijn spel”

Dodi Lukebakio speelt al een heel seizoen de pannen van het dak bij Fortuna Düsseldorf. De vleugelaanvaller zit voorlopig aan veertien competitiedoelpunten en vijf assists en de interesse van topclubs neemt dan ook met de week toe. Düsseldorf huurt de belofteninternational, zonder aankoopoptie, van Premier League-club Watford, waar hij nog een overeenkomst heeft tot medio 2022. In een interview met Sport Bild hield hij zelf de boot voorlopig af. “Mijn zaakwaarnemers houden zich met mijn toekomst bezig, ik concentreer mij op mijn spel”, liet de 21-jarige Brusselaar optekenen.

Mede dankzij het topseizoen van Lukebakio handhaaft promovendus Düsseldorf zich halverwege het klassement als tiende. Afgelopen zaterdag werd met 3-1 verloren bij Mainz, maar pikte onze landgenoot wel opnieuw zijn doelpuntje mee. “Dat er interesse voor mijn persoon is, geeft mij natuurlijk een geweldig gevoel”, aldus Lukebakio. “Daar moet je van genieten. Het pusht mijn prestaties ook naar een nog hoger niveau.”

Met zijn toekomst is hij zelf absoluut niet bezig. “Wanneer je je als speler bezighoudt met je toekomst, lijden je prestaties daar onder. Ik concentreer me dus enkel op mijn spel en blijf proberen doelpunten te maken. Het is op die manier dat je ooit bij je droomclub terecht kan komen.”

Voormalig Barça-voorzitter Sandro Rosell vrijgesproken in zaak rond witwaspraktijken

Voormalig FC Barcelona-voorzitter Sandro Rosell is bij gebrek aan bewijzen vrijgesproken in een zaak rond witwaspraktijken waarvoor hij eerder 21 maanden in voorlopige hechtenis zat, zo maakte de Spaanse justitie vandaag bekend. De 55-jarige Catalaan was al sinds eind februari weer op vrije voeten, maar bleef intussen wel nog onder elektronisch toezicht. Voordien zat Rosell, van 2010 tot 2014 voorzitter van FC Barcelona, sinds mei 2017 in voorlopige hechtenis, in afwachting van zijn rechtszaak. De Catalaan moest zich voor de rechter verantwoorden voor witwaspraktijken rond een sponsorcontract met Nike en televisierechten van wedstrijden van de Braziliaanse nationale ploeg.

Volgens het parket zou vijftien miljoen euro, afkomstig van de televisierechten, op illegale wijze doorgesluisd zijn naar rekeningen van Rosell in Spanje en Andorra. Op de rekening in Andorra werd ook vijf miljoen euro gestort afkomstig van een contract met Nike. Ook de vrouw van Rosell, een advocaat uit Andorra en drie andere personen moesten zich in hetzelfde onderzoek voor de rechtbank verantwoorden, ook zij werden vrijgesproken. Voor Rosell werd er een celstraf van zes jaar gevraagd, hijzelf heeft de beschuldigingen altijd ontkend.

Sandro Rosell stond aan het hoofd van de Braziliaanse tak van Nike voor hij in 2010 Joan Laporta opvolgde bij Barcelona. In januari 2014 trad hij af in de nasleep van een onderzoek naar mogelijke fraude bij de transfer van Neymar in 2013. De Catalaan is dan ook nog niet klaar met justitie: hij wacht zijn rechtszaak voor corruptie, oplichterij en fiscale fraude nog af.