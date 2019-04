Football Talk buitenland. Courtois weer fit bij Real - Atletico gunt Barcelona nog geen 26e titel - Bayern en Lazio stoten door naar bekerfinales Redactie

24 april 2019

23u00 1

Bayern München vervoegt RB Leipzig in finale van DFB Pokal

Bayern München heeft zich verzekerd van een plaats in de finale van de Duitse voetbalbeker. Het team van Niko Kovac won woensdag in de halve finale met 2-3 op het veld van Werder Bremen.

Robert Lewandowski opende na 36 minuten de score. Thomas Müller verdubbelde kort na het uur de voorsprong. Bayern leek zijn schaapjes op het droge te hebben maar een kwartier voor tijd sloeg de thuisploeg twee keer toe in twee minuten, langs Yuya Osako (74.) en Milot Rashica (75.).

Toch volstond het niet om verlengingen uit de brand te slepen. Tien minuten voor tijd ging de bal immers op de stip en Lewandowski faalde niet (2-3). Op 25 mei staat Bayern München in de finale in het Olympiastadion in Berlijn tegenover RB Leipzig. Dat won dinsdag met 1-3 bij Hamburg. Bayern won de beker al achttien keer (een record), voor het laatst in 2016. Leipzig staat nog niet op de erelijst.

GOAL | Lewandowski breekt de ban in deze halve finale! 💪
🇩🇪 #SVWFCB 0️⃣-1️⃣





GOAL | Müller trapt Bayern richting finale! 👊
🇩🇪 #SVWFCB 0️⃣-2️⃣





COMEBACK | Werder Bremen scoort twee keer in nog geen 2 minuten tijd! 😱💪
🇩🇪 #SVWFCB 2️⃣-2️⃣





PENALTY | Lang kan Werder Bremen niet genieten van hun comeback! Lewandowski zet Bayern vanop de stip weer op voorsprong! ✅
🇩🇪 #SVWFCB 2️⃣-3️⃣





Lazio is eerste finalist in Coppa Italia

Lazio heeft zich als eerste ploeg geplaatst voor de finale van de Coppa Italia. In de terugwedstrijd van de halve finales haalden de Romeinen het met 0-1 van AC Milan. Joaquin Correa maakte na 58 minuten de enige treffer, zo zag invallersdoelman Silvio Proto vanaf de bank.

De heenmatch in Rome was eind februari op 0-0 geëindigd. Op 15 mei neemt de ploeg van Simone Inzaghi het in de finale in het Stadio Olimpico van Rome op tegen Fiorentina, het team van Kevin Mirallas, of Atalanta, waar Timothy Castagne speelt. Zij treffen elkaar donderdagavond in Bergamo. De heenmatch werd een 3-3 gelijkspel. Lazio won de Italiaanse beker al zes keer, voor het laatst in 2013.

Atletico Madrid gunt Barcelona nog geen 26e titel

Atletico Madrid heeft het titelfeest van FC Barcelona nog even uitgesteld. Los Colchoneros versloegen vanavond voor eigen publiek Valencia met 3-2 en verkleinden zo de kloof met Barça tot negen punten.

Messi en co wonnen gisteren met 0-2 bij Alaves en liepen daarmee twaalf punten uit op eerste achtervolger Atletico. Bij verlies van de Madrilenen tegen Valencia (de nummer vijf in de stand) mocht Barça, met nog vier speeldagen te gaan, een 26e titel bijschrijven. Maar de ploeg van Diego Simeone stelde het feestje van de Catalanen nog even uit.

Na negen minuten opende Alvaro Morata de score voor de thuisploeg. Kevin Gameiro hing de bordjes tien minuten voor de pauze, in de gutsende regen, weer in evenwicht.

Kort na de pauze kopte Antoine Griezmann Atletico opnieuw op voorsprong (2-1). Maar andermaal kwam Valencia langszij. Na tussenkomst van de VAR ging de bal een kwartier voor affluiten op de stip na hands van Saul Niguez. Aanvoerder Parejo zette de elfmeter om. Toch ging Atletico nog met de zege lopen. Invaller Angel Correa trapte in minuut 80 de 3-2 knap tegen de netten.

Zaterdag krijgt Barcelona een nieuwe uitgelezen kans om kampioen te worden. Het elftal van Ernesto Valverde ontvangt dan staartploeg Levante en mag bij winst de festiviteiten beginnen. Atletico trekt die dag naar Valladolid. Bij gelijke punten eindigt Barça voor Atletico op basis van de onderlinge duels.

Enkele hoogtepunten:

GOAL | Griezmann brengt Atletico weer op voorsprong! 👏
🇪🇸 #AtletiValencia 2️⃣-1️⃣





PENALTY | De VAR komt tussenbeide en Valencia krijgt een strafschop. Parejo zet hem om! ✔️
🇪🇸 #AtletiValencia 2️⃣-2️⃣





GOAL | Correa knalt deze bal onhoudbaar voorbij Neto! 💥
🇪🇸 #AtletiValencia 3️⃣-2️⃣





Ibrahim Kargbo (ex-RWDM en Charleroi) en acht anderen levenslang geschorst na matchfixing

De FIFA heeft acht spelers en oud-spelers en één makelaar levenslang geschorst voor poging tot matchfixing “met gokdoeleinden”. Dat liet de wereldvoetbalbond weten. Eén van de spelers is Ibrahim Kargbo uit Sierra Leone, die in België voetbalde van 2000 tot 2006 en opnieuw in 2013.

Kargbo is niet aan zijn proefstuk toe. Hij werd in 2014 al eens geschorst voor matchfixing in een kwalificatiewedstrijd voor de Africa Cup en mag sinds 2016 ook niet meer in Nederland voetballen na wedstrijdvervalsing als speler van Willem II. Hij speelde 86 keer voor RWDM en 80 keer voor Charleroi. Zijn zoon Ibrahim Kargbo Jr. speelt momenteel voor Roeselare.

De andere zeven spelers zijn Karlon Murray en Keyeno Thomas (Trinidad en Tobago), Hellings Mwakasungula (Malawi), Kudzanai Shaba (Zimbabwe), Séïdath Tchomogo (Benin), Leonel Duarte (Cuba) en Mohammad Salim Israfeel Kohistani (Afghanistan). De Keniaanse verdediger George Owino Audi krijgt een schorsing van tien jaar en een geldboete van 13.162 euro.

De woensdag uitgesproken straffen komen er in de nasleep van een grootschalig onderzoek naar de Singaporees Wilson Raj Perumal, ook bekend als de “King of matchfixing”. Sinds 1995 zat hij verschillende gevangenisstraffen uit voor wedstrijdvervalsing. Het onderzoek werd geleid door de integriteitsafdeling van de FIFA, die samenwerkte met met tal van andere betrokken autoriteiten.

Ajax heeft met doelman Scherpen derde aanwinst beet

Ajax heeft de komst van Kjell Scherpen bevestigd. De 19-jarige doelman komt over van FC Emmen en ondertekent een contract van vier seizoenen bij de halvefinalist uit de Champions League.

“Kjell is een heel groot talent en het is mooi dat hij voor Ajax heeft gekozen”, laat directeur voetbalzaken Marc Overmars weten. “We zijn erg tevreden met de recente contractverlenging van André Onana, maar we kijken natuurlijk ook naar de toekomst. Kjell wordt een van de vier keepers in de A-selectie en zal dus dagelijks met het eerste elftal op het trainingsveld staan. Hij is daarnaast nog jong genoeg om in de eerste divisie bij Jong Ajax wedstrijden te kunnen keepen.”

Scherpen is de derde aanwinst voor het nieuwe seizoen van Ajax, na de Roemeense middenvelder Razvan Marin, voor wie Standard 12,5 miljoen euro vangt, en de Nederlandse verdediger Kik Pieri (sc Heerenveen).

Done deal -> 2023! 🤝





Gemiste panenka in Copa Sudamericana kost Venezolaanse aanvaller ontslag

De Venezolaanse spits Brendix Parra is door zijn club Independiente de Campo Grande aan de deur gezet na het missen van een strafschop in de Copa Sudamericana. De aanvaller waagde zich aan een panenka, maar die ging lelijk de mist in. Tot overmaat van ramp werd de Paraguayaanse tweedeklasser uitgeschakeld.

Clubvoorzitter Eriberto Gamarra liet onmiddellijk na de match tegen het Colombiaanse La Equidad, die ze verloren met penalty’s, weten dat de Venezolaan niet meer welkom was bij de club. “De raad van bestuur heeft beslist Brendix Parra uit het team te verwijderen vanwege de manier waarop hij de strafschop nam. Dat was totaal onverantwoordelijk”, zei de woedende preses.

Independiente nam voor het eerst in de clubgeschiedenis deel aan een continentale bekercompetitie. Maar dat avontuur eindigde, mede door de pijnlijke misser van Brendix Parra, al in de eerste ronde.

Brendix Parra es el autor de este penalti a lo 'panenka'. Su fallo supuso la eliminación de su equipo (Independiente) en la Copa Sudamericana. Días más tarde, el presiente del club, Eriberto Gamarra, decidió prescindir de sus servicios.

Nieuwe zege voor Fellaini en Shandong Luneng in Aziatische Champions League

Marouane Fellaini en zijn Chinese club Shandong Luneng blijven op koers voor groepswinst in poule E van de Aziatische Champions League. Fellaini en co wonnen woensdag met 0-1 bij het Maleisische Johor DT. In het andere duel in de groep won het Zuid-Koreaanse Gyeongnam met 0-1 bij het Japanse Kashima Antlers.

Een goal van Graziano Pelle, de Italiaanse aanvaller van Shandong Luneng, volstond voor de overwinning voor de Chinese club. Fellaini stond de hele wedstrijd op het bezoekende middenveld.

Shandong Luneng telt dankzij de zege acht punten na vier speeldagen. Het leidt voor het Japanse Kashima Antlers (7 ptn) en het Zuid-Koreaanse Gyeongnam (5 ptn). Johor is laatste met één punt. De eerste twee van elke groep stoten door naar de achtste finales. Op de vijfde speeldag, op 8 mei, ontvangt Shandong Luneng Gyeongnam. Op de slotspeeldag trekken Fellaini en co naar Kashima Antlers.

Real Madrid kan weer op Thibaut Courtois rekenen

Real Madrid kan opnieuw rekenen op Thibaut Courtois. De Rode Duivel is na een blessure weer wedstrijdfit, al is het helemaal niet zeker of coach Zinédine Zidane hem een plek tussen de palen zal gunnen. Zidane opteerde de voorbije weken, in afwezigheid van Courtois, voor Keylor Navas in het Madrileense doel. De wedstrijd daarvoor, tegen Celta Vigo toen de Fransman pas weer T1 was, verkoos hij de Costa Ricaan boven de Belg.

“Courtois is klaar. Hij heeft met ons getraind en is beschikbaar voor het team, net als Keylor”, vertelde Zidane op een persmoment. De Fransman benadrukte opnieuw volgend seizoen duidelijkheid te scheppen over de doelmannen. “Zij staan momenteel beide onder contract, ik zal doen wat ik moet doen. Dat is mijn verantwoordelijkheid, maar nu is het niet het moment. Volgend seizoen zal alles duidelijk zijn. Ik heb twee van de allerbeste doelmannen en een beloftevolle youngster in mijn kern.”

Real (64 ptn) staat op de derde plaats in Spanje, achter Barcelona (80 ptn) en Atlético (68 ptn).

Gegeerde Lukebakio laat toekomst open: “Ik concentreer me enkel op mijn spel”

Dodi Lukebakio speelt al een heel seizoen de pannen van het dak bij Fortuna Düsseldorf. De vleugelaanvaller zit voorlopig aan veertien competitiedoelpunten en vijf assists en de interesse van topclubs neemt dan ook met de week toe. Düsseldorf huurt de belofteninternational, zonder aankoopoptie, van Premier League-club Watford, waar hij nog een overeenkomst heeft tot medio 2022. In een interview met Sport Bild hield hij zelf de boot voorlopig af. “Mijn zaakwaarnemers houden zich met mijn toekomst bezig, ik concentreer mij op mijn spel”, liet de 21-jarige Brusselaar optekenen.

Mede dankzij het topseizoen van Lukebakio handhaaft promovendus Düsseldorf zich halverwege het klassement als tiende. Afgelopen zaterdag werd met 3-1 verloren bij Mainz, maar pikte onze landgenoot wel opnieuw zijn doelpuntje mee. “Dat er interesse voor mijn persoon is, geeft mij natuurlijk een geweldig gevoel”, aldus Lukebakio. “Daar moet je van genieten. Het pusht mijn prestaties ook naar een nog hoger niveau.”

Met zijn toekomst is hij zelf absoluut niet bezig. “Wanneer je je als speler bezighoudt met je toekomst, lijden je prestaties daar onder. Ik concentreer me dus enkel op mijn spel en blijf proberen doelpunten te maken. Het is op die manier dat je ooit bij je droomclub terecht kan komen.”

Voormalig Barça-voorzitter Sandro Rosell vrijgesproken in zaak rond witwaspraktijken

Voormalig FC Barcelona-voorzitter Sandro Rosell is bij gebrek aan bewijzen vrijgesproken in een zaak rond witwaspraktijken waarvoor hij eerder 21 maanden in voorlopige hechtenis zat, zo maakte de Spaanse justitie vandaag bekend. De 55-jarige Catalaan was al sinds eind februari weer op vrije voeten, maar bleef intussen wel nog onder elektronisch toezicht. Voordien zat Rosell, van 2010 tot 2014 voorzitter van FC Barcelona, sinds mei 2017 in voorlopige hechtenis, in afwachting van zijn rechtszaak. De Catalaan moest zich voor de rechter verantwoorden voor witwaspraktijken rond een sponsorcontract met Nike en televisierechten van wedstrijden van de Braziliaanse nationale ploeg.

Volgens het parket zou vijftien miljoen euro, afkomstig van de televisierechten, op illegale wijze doorgesluisd zijn naar rekeningen van Rosell in Spanje en Andorra. Op de rekening in Andorra werd ook vijf miljoen euro gestort afkomstig van een contract met Nike. Ook de vrouw van Rosell, een advocaat uit Andorra en drie andere personen moesten zich in hetzelfde onderzoek voor de rechtbank verantwoorden, ook zij werden vrijgesproken. Voor Rosell werd er een celstraf van zes jaar gevraagd, hijzelf heeft de beschuldigingen altijd ontkend.

Sandro Rosell stond aan het hoofd van de Braziliaanse tak van Nike voor hij in 2010 Joan Laporta opvolgde bij Barcelona. In januari 2014 trad hij af in de nasleep van een onderzoek naar mogelijke fraude bij de transfer van Neymar in 2013. De Catalaan is dan ook nog niet klaar met justitie: hij wacht zijn rechtszaak voor corruptie, oplichterij en fiscale fraude nog af.