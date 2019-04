Football Talk Buitenland. Costa op ramkoers met Atlético - Profvoetballers in Engeland boycotten sociale media 24u als protest tegen racisme Redactie

18 april 2019

19u00

Bron: Eigen berichtgeving / Belga 0

Profvoetballers in Engeland boycotten sociale media 24u als protest tegen racisme

Profvoetballers in Engeland en Wales zullen morgen de sociale media 24 uur boycotten. Ze protesteren zo tegen de manier waarop sociaalnetwerksites en voetbalautoriteiten reageren op racisme.

Eerder deze week kreeg Ashley Young op Twitter heel wat racistische verwijten over zich heen op Twitter, na de uitschakeling van Manchester United tegen Barcelona in de Champions League. “We zullen proberen de daders te identificeren en hen de zwaarst mogelijke straf op te leggen”, verklaarde Manchester United woensdag.

Na heel wat gelijkaardige incidenten besliste de Professional Footballers’ Association (PFA) de #Enough-campagne te lanceren. Die gaat vrijdag om 10u Belgische tijd van start en duurt tot zaterdag 10u. Spelers worden opgeroepen #Enough op hun sociale media te plaatsen voor aanvang van de boycot.

“Vrijdag sturen we de volgende boodschap aan diegenen die spelers beschimpen, zij het vanaf de tribune of online: dit tolereren we niet in het voetbal”, verklaart Watford-aanvoerder Troy Deeney.

“Het wordt tijd dat Twitter, Instagram en Facebook overwegen hun kanalen aan regels te onderwerpen”, vervolgt Manchester United-verdediger Chris Smalling. “Ze moeten hun verantwoordelijkheid opnemen om de mentale gezondheid van gebruikers te beschermen, ongeacht hun leeftijd, ras, geslacht of inkomen.”

Jordy Clasie op de mat geroepen bij Feyenoord

Feyenoord gaat disciplinaire maatregelen nemen tegen Jordy Clasie. De middenvelder werd in de thuiswedstrijd tegen Heracles Almelo (2-1) een kwartier voor tijd gewisseld en liet duidelijk blijken dat niet te waarderen. Clasie liep eerst heel langzaam van het veld af en duwde vervolgens trainer Giovanni van Bronckhorst weg toen die een arm om zijn schouders wilde leggen.

“Jordy vertoonde daarmee ongepast gedrag”, zei Van Bronckhorst bij FOX Sports. “Dat kan ik niet accepteren. Hij is een emotionele jongen, iedereen verwerkt zoiets op zijn eigen manier. Hij is nu ook weer een stuk rustiger en baalt enorm van dat éne moment. We wilden de wedstrijd winnen en daarom wisselde ik hem met een spits. Het gaat niet om Jordy of om mij, maar om Feyenoord. We willen die derde plek verzekeren en daar horen soms wissels bij. Ik ga met Jordy en technisch directeur Martin van Geel samenzitten. We zullen maatregelen nemen.”

De ex-Club Brugge speler bood na afloop wel zijn excuses aan. “Het was een grote fout van mij die niet goed te praten is. Ik wilde graag de 90 minuten volmaken, maar uiteindelijk beslist de trainer. Dat moet ik accepteren. Ik heb mijn excuses aangeboden aan de trainer en dat ga ik ook aan de groep doen. Een mogelijke straf accepteer ik ook.”

Feyenoord gaat samenwerking aan met Hoang Anh Gia Lai FC

Feyenoord gaat samenwerken met een club uit Vietnam. De Rotterdammers delen voortaan met Hoang Anh Gia Lai FC kennis op het gebied van talent- en coachingontwikkeling.

Hoang Anh Gia Lai FC is een club uit de hoogste divisie van het Vietnamese voetbal, de V-League. De eerste contacten met Feyenoord werden een half jaar geleden gelegd door het in Vietnam gevestigde bedrijf WeSport en voormalig profvoetballer Danny van Bakel.

“Een samenwerking in Vietnam past in onze internationale filosofie, waarbij we de focus steeds meer op bepaalde gebieden leggen”, zegt Gido Vader, manager internationale relaties van Feyenoord. “Het kan bepaald geen kwaad om meer exposure te krijgen in Zuid-Oost Azië. Vietnam is een voetbalgek land met bijna 100 miljoen inwoners. Men heeft er de absolute wil om geen achterstand met de rest van de wereld op te bouwen. Het bedrijfsleven en de overheid hier scharen zich achter initiatieven om het voetbal vooruit te helpen. Die leren Feyenoord nu kennen.”

Happy and proud to sign the letter of intent of our cooperation between Hoang Anh Gia Lai FC in Vietnam and @Feyenoord in the presence of a.o. her excellency @CvNieuwenhuizen , a true Feyenoord fan! pic.twitter.com/pNblzQLcIi Gido Vader(@ gidovader) link

KNVB schuift voorlaatste speeldag op door Europees succes Ajax

In Nederland komt de KNVB het drukke speelschema van Ajax tegemoet door de hele voorlaatste speeldag in de Eredivisie te verschuiven van zondag 28 april naar woensdag 15 mei. Dat is na de laatste speelronde op zondag 12 mei. Ook de play-offs voor promotie/degradatie en voor het laatste Europese ticket zullen hierdoor verschuiven.

Door de verschuiving krijgt Ajax wat meer lucht. De Amsterdamse club bereikte dinsdag de halve finales van de Champions League en daar had de Nederlandse voetbalbond bij het plannen van de competitie geen rekening mee gehouden.

De KNVB heeft het besluit met alle clubs besproken, maar zij moeten dit uiteraard nog overleggen met de gemeenten en politie. “We hebben vooraf alle belangen meegewogen dus denken dat het zo haalbaar is”, aldus de Nederlandse bond in een persbericht.

Ajax en PSV delen momenteel de leiding in de Eredivisie met 74 punten. Ajax leidt voorlopig op basis van het doelpuntensaldo (+78 versus +66).

Khedira moet na hartoperatie nu ook ingreep aan knie ondergaan

Het zit de voorbije maanden niet mee voor Sami Khedira. De middenvelder van Juventus onderging in februari een ingreep aan het hart, en moet nu - nauwelijks twee weken na zijn wederoptreden - een knieoperatie laten uitvoeren. De 32-jarige Duitser maakte het nieuws zelf bekend op Twitter.

“Na vier maanden van aanhoudende pijn aan de knie - de ene dag al meer dan de andere - heb ik besloten een operatie te ondergaan”, postte Khedira.

De middenvelder hoopt voor volgend seizoen opnieuw fit te zijn. De operatie vindt in de komende twee weken plaats.

Khedira speelde na zijn hartoperatie op 20 februari slechts één competitiewedstrijd, thuis tegen AC Milan (2-1) op 6 april. In de heenwedstrijd van de kwartfinales tegen Champions League, op 10 april op bezoek bij Ajax (1-1), viel hij één minuut voor tijd in.

After four months of continuous pain in my knee - some days worse than others - I have decided to undergo surgery, letting it fix and heal fully. The surgery is planned to take place in the next two weeks. #SK6 (1/2) pic.twitter.com/Y8Jghdrpks Sami Khedira(@ SamiKhedira) link

Schotse voetbalbond zet bondscoach Alex McLeish aan de deur

De Schotse voetbalbond heeft bondscoach Alex McLeish ontslagen. McLeish, die in februari vorig jaar aan zijn tweede ambtstermijn was begonnen, was met Schotland tegenvallend begonnen aan de kwalificaties voor Euro 2020. De Schotten verloren vorige maand hun openingsmatch in groep I, de poule van de Rode Duivels, met 3-0 van Kazachstan.

Na die pandoering in Astana wonnen de Schotten wel zuinig bij San Marino (0-2), maar dat volstond niet voor McLeish om zijn job te houden. Eerder hadden Schotland en McLeish in divisie C van de Nations League wel hun groep gewonnen, voor Israël en Albanië.

De zestigjarige oud-verdediger was in 2007 al eens een klein jaar bondscoach van Schotland. In clubverband coachte hij naast enkele Schotse (Motherwell, Hibernian en Rangers) en Engelse clubs (Birmingham City, Aston Villa en Nottingham Forest) ook een seizoen Racing Genk (2014-2015). McLeish greep dat jaar met Genk naast play-off 1 en kon ook in play-off 2 geen groepswinst veroveren.

Op 11 juni komt Schotland naar Brussel voor een partij in het Koning Boudewijnstadion tegen de Rode Duivels. Drie dagen eerder is er de thuiswedstrijd in Glasgow tegen Cyprus.

Costa krijgt sanctie van Atlético Madrid en stuurt kat op training

In navolging van de uitspraak van de Spaanse bond vorige week, waarbij Diego Costa acht speeldagen geschorst werd, blijft het ‘enfant terrible’ van Atlético Madrid brokken maken. De Madrileense club vertelde de Spanjaard deze week dat hij bovenop een schorsing, ook een ‘interne straf’ zal krijgen. De reactie van Costa: hij stuurde vandaag zijn kat op training. Welke sanctie het bestuur van Atlético in gedachten heeft, is nog niet bekend.

Costa schold twee weken geleden scheidsrechter Gil Manzano de huid vol tijdens de wedstrijd tegen Barcelona. De spits werd prompt getrakteerd op een rode kaart. Door de schorsing zal de 30-jarige Spanjaard dit seizoen niet meer in actie komen voor Atlético Madrid, en het is de vraag of ‘Los Colchoneros’ hem wel nog willen. Costa kon in 16 competitieduels slechts twee keer scoren en het bestuur is het wangedrag van de spits meer dan beu.

Met nog zes speeldagen voor de boeg, heeft Atlético Madrid een achterstand van negen punten op Barcelona.

Barcelona trekt deze zomer naar Japan

FC Barcelona werkt in de aanloop naar volgend seizoen twee oefenwedstrijden af op Japanse bodem. Op 23 juli speelt de Spaanse kampioen in Saitama tegen Chelsea, vier dagen later wacht in Kobe de Japanse eersteklasser Vissel Kobe. Dat is de club van Barca’s oud-spelers Andrés Iniesta, David Villa en Sergi Samper.

Het is van 2015 geleden dat Barcelona op Japanse bodem voetbalde.

UEFA legt speeldata voor halve finales vast

De Europese voetbalbond UEFA heeft de speeldata voor de halve finales van de Champions League bevestigd. Dinsdag 30 april staat Tottenham-Ajax op het programma, woensdag 1 mei speelt FC Barcelona gastheer voor Liverpool. De terugwedstrijden vinden een week later plaats. Dinsdag 7 mei ontvangen de Reds Barça, een dag later trekken Alderweireld en Vertonghen naar hun ex-club in Amsterdam. Alle matchen beginnen om 21 uur.

De finale wordt op zaterdag 1 juni in het Madrileense Wanda Metropolitano gespeeld, de thuishaven van Atletico Madrid.

Geblesseerde Kane gaat thuis los na laatste fluitsignaal

Tottenham-spits Harry Kane was er niet bij in de spektakelmatch tussen Manchester City en Tottenham Hotspur (4-3). Kane moest thuis toekijken hoe zijn ploegmaats zich plaatsten voor de halve finales van de Champions League. Op Instagram postte de Engeland-aanvoerder een video hoe hij tekeer ging na het laatste fluitsignaal.

De topschutter miste de terugwedstrijd vanwege een enkelblessure die hij had opgelopen in de heenronde (1-0). Hoewel spelen nog niet lukte, was vieren duidelijk geen probleem voor Kane. Hij filmde zichzelf terwijl hij genoot van het historische moment. Tottenham bereikte immers de halve finales van de Champions League nog nooit eerder. Op de televisie achter hem kan je ook Spurs-trainer Mauricio Pochettino zien losgaan, terwijl Kane “Ik hou van jullie, jongens” riep.

Salah in top 100 invloedrijkste personen

Voor het 16de jaar brengt TIME 100 een magazine met de honderd meest invloedrijke personen van het jaar. In de editie van 2018 staat Liverpool-speler Mohamed Salah zelfs op een van de covers. Ook andere sportfiguren zoals onder anderen golfer Tiger Woods, basketballer LeBron James en tennisster Naomi Osaka staan in de lijst.

“Salah is nog een betere mens dan voetballer. Dat wil veel zeggen, want hij is een van de beste spelers ter wereld”, verklaart komien John Oliver de aanwezigheid van Salah in de lijst. “Salah is niet alleen een icoon voor de Liverpool-fans, maar ook voor Egyptenaren en moslims”, bewierrookt Oliver de ‘Premier League Player of the Year 2018'.

Vorig jaar kende Salah een uniek seizoen: hij werd topschutter in de Premier League, leidde Liverpool voor het eerst sinds 2007 naar de Champions League-finale en ook zijn thuisland Egypte loodste hij naar het wereldkampioenschap. Ook gisterenavond was Salah aan het feest in de 1-4 gewonnen kwartfinale van de Champions League tegen Porto: de Egyptenaar scoorde de 0-2.

Geen Son in heenronde van halve finale tegen Ajax: “dat wist ik niet”

Tottenham Hotspur zal het zonder hun spelmaker en doelpuntenmachine Son Heung-min moeten stellen in de heenronde van de halve finale van de Champions League tegen Ajax. De Zuid-Koreaan pakte woensdagavond zijn derde opeenvolgende gele kaart in een Europese wedstrijd en is daardoor geschorst.

Met drie goals over de twee wedstrijden had Son een groot aandeel om de volgende ronde van de Champions League te bereiken ten koste van Manchester City. De winger maakte het enige doelpunt vorige week en was woensdag goed voor de 1-1 en 1-2 in het Etihad stadion. Hij zal hoe dan ook gemist worden tegen Ajax in de heenronde van de halve finales. Alleen was Son daar zelf niet van op de hoogte. Toen een Duitse journalist hem vroeg hoe hij zich daarbij voelde, antwoordde de winger met “Dat wist het niet.”

Heung-Min Son informed on German TV that he’s out suspended for the semi-final first leg.



Reaction: “I didn’t know!” pic.twitter.com/Qw4Uf5xJAK Archie Rhind-Tutt(@ archiert1) link

‘Uitgelachen’ Van Gaal: “Ik zei het in oktober al: Ajax kan de finale halen”

Juventus zat Louis van Gaal in zijn succesvolle periode bij Ajax twee keer dwars, maar dinsdagavond zag hij zijn oude ploeg stunten tegen de Italiaanse grootmacht (1-2). Voor de internationale voetbalwereld een verrassing, voor Van Gaal niet: “Ik zei het na de wedstrijd tegen Bayern München (in oktober) al: Ajax kan de finale halen. Al zijn de beste teams nog in de race”, vertelde Van Gaal tegen de website van wereldvoetbalbond FIFA. Van Gaal was onder de indruk van het spel van Ajax: “De tweede helft was uitstekend. Het is de kunst om een goede balans te vinden tussen aanval een verdediging. Met zoveel creatieve spelers liet Ajax dat zien.”

De voormalig bondscoach vergeleek in oktober al het huidige Ajax met het ‘gouden team’ van 1995. Later zei Van Gaal over die opmerking: “Weet je wat er gebeurde? Ik werd uitgelachen.” Nu krijgt de Nederlander bijna gelijk, al moet Ajax eerst nog voorbij Tottenham. Van Gaal noemt onder anderen ex-Ajacieden Jari Litmanen en Stefan Pettersson als de beste spelers die hij mocht coachen, met hen won hij in 1995 de Champions League: “Ik kies niet per se voor de topscorer of de meest creatieve speler. Het gaat om het totaal-mens-zijn. Zo iemand is Arjen Robben ook. Hij was bij Bayern niet alleen creatief en doorslaggevend, maar hij had een geweldige professionele houding. Dat is voor een speler van zijn statuut een uitzondering.”