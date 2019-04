Football Talk buitenland. Chelsea en Liverpool veroordelen racistische video aan adres van Salah Redactie

Ajax haalt talentvolle verdediger bij Heerenveen

Kik Pierie is de tweede aankoop van Ajax voor volgend seizoen. De 18-jarige verdediger van Heerenveen rondde gisteren zijn overgang naar Ajax af. Eerder legde Ajax al Standard middenvelder Razvan Marin (22) vast voor komend seizoen.

Vooral technisch directeur, Marc Overmans, werd gecharmeerd door Pierie die de jeugdopleiding bij Heerenveen volgde en daar voor het tweede seizoen in het eerste elftal uitkomt als linksachter of als linker centrale verdediger. De in Boston geboren Pierie speelde 66 wedstrijden voor Heerenveen, waarin hij goed was voor twee goals en vijf assists. De jeugdinternational heeft in Friesland een contract tot 2020, dus zal Ajax een transfersom voor Pierie betalen. Ajax ziet in Pierie een vaste waarde voor de toekomst.

De Amsterdammers zijn al druk bezig om de selectie van volgend seizoen op orde te brengen. Eerder werd al de 22-jarige middenvelder Razvan Marin voor twaalf miljoen euro overgenomen van Standard. Daarnaast verlengde keeper Andre Onana zijn contract. Hij blijft aankomend seizoen sowieso eerste keeper van Ajax.

Chelsea en Liverpool veroordelen racistische video aan adres van Salah

Chelsea en Liverpool hebben de racistische video die gericht was aan Mo Salah hevig veroordeeld. De video verscheen in de marge van de wedstrijd van Chelsea, gisteravond in de Europa League bij Slavia Praag (0-1), op sociale media.

In het filmpje zingen verschillende Chelsea-supporters in een bar de slogan 'Salah is een bommenwerper'. Liverpool reageerde door de video "gevaarlijk en verontrustend" te noemen. De Reds wonnen dinsdag al, met Salah in de basis, hun heenwedstrijd van de kwartfinales van de Champions League met 2-0 tegen FC Porto. "Dit gedrag mag niet getolereerd worden." Liverpool werkt samen met Chelsea en de politie om de individuen, die verschijnen in de video, te identificeren.

Ook Chelsea reageerde op de feiten. Zonder het incident te benoemen liet de Londense club weten "elk discriminerend gedrag verschrikkelijk te vinden". "We zullen zeer strenge maatregelen nemen tegen elke persoon die zulk gedrag tentoonspreidt."

Volgens de Engelse pers werden drie Chelsea-supporters gisteravond in Praag al de toegang tot het stadion ontzegd, omwille van hun aanwezigheid in het filmpje. Ook Chelsea-coach Maurizio Sarri liet noteren "tevreden te zijn met de strenge beslissing van de club".

Chelsea-fans bouwden in het verleden al een kwalijke reputatie op wat betreft discriminerend gedrag. In december vorig jaar werd Manchester City-aanvaller Raheem Sterling nog racistisch bejegend op Stamford Bridge. Diezelfde maand liep een verplaatsing in de Europa League naar het Hongaarse MOL Vidi uit de hand omdat Chelsea-supporters antisemitische gezangen gebruikten tegen hun Londense rivaal Tottenham.

