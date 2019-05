Football Talk buitenland. Celtic kroont zich voor 50ste keer tot Schots kampioen Redactie

04 mei 2019

Celtic kroont zich zonder Boyata vijftigste keer tot landskampioen

Een 0-3-overwinning op het veld van Aberdeen volstond voor traditieclub Celtic om zich voor de vijftigste keer in de clubgeschiedenis tot landskampioen te kronen, de achtste opeenvolgende titel. Dedryck Boyata kampt met een knieblessure en stond niet op het wedstrijdblad.

Lustig (40ste), Simunovic (53ste) en Edouard (89ste) plaatsten zich op het scorebord en in de clubannalen. Met 84 punten kunnen The Hoops niet meer ingehaald worden door eeuwige aartsrivaal Rangers (72), die nog drie duels moeten spelen.

Na het vertrek van coach Brendan Rodgers naar Leicester in februari nam Neil Lennon opnieuw de fakkel over. Celtic liet het niet aan zijn hart komen en stoomde richting achtste landstitel op rij. Met de 50ste kampioenentitel nadert Celtic op Rangers, dat er 54 telt, een wereldrecord. In 2012 werd Rangers failliet verklaard en teruggezet naar de vierde klasse, om amper vier seizoenen later weer op het hoogste niveau uit te komen.

Celtic heeft al de Scottish League Cup op zak en mikt met de FA Cup-finale op 25 mei tegen Hearts op de treble.

De 28-jarige Boyata kaapt zijn vierde titel weg met Celtic, waar hij in 2015 neerstreek. Dit seizoen verzamelde hij 19 basisplaatsen en één doelpunt in de Premiership.

(lees onder de foto’s verder)

Recordinternational Aline Zeler (PSV) zwaait af met winst tegen PEC Zwolle

Recordinternational Aline Zeler heeft een punt achter haar loopbaan gezet. De bijna 36-jarige Belgisch-Luxemburgse, dit seizoen actief bij PSV Eindhoven, speelde gisteren haar laatste wedstrijd. PSV won Zelers afscheidsmatch bij PEC Zwolle met 2-3. De Eindhovense vrouwen moeten in Nederland wel de titel aan Twente laten.

“Goodbye to the beautiful game!”, schreef Zeler na het duel op Twitter. “Na 30 jaar voetbal en 15 jaar op hoogste niveau is mijn afscheid gekomen. Ik ben heel blij om mijn carrière met een buitenlandse ervaring bij PSV af te sluiten. Fier op dit team en de captainband. Ik heb alle jaren genoten, veel geleerd.”

Zeler, die eerder al liet verstaan na dit seizoen het beloftenteam van PSV te gaan coachen, is met 109 caps Belgisch recordinternational. De barragewedstrijd Zwitserland-België (1-1) van begin oktober vorig jaar was haar laatste interland. Ze debuteerde in maart 2005 bij het nationaal vrouwenelftal.

In clubverband speelde de Belgisch-Luxemburgse voor achtereenvolgens Standard (2004-2006 en 2010-2017), STVV (2009-2010) en Anderlecht (2006-2009 en 2017-2018). Vorige zomer trok Zeler naar Nederland en vervoegde ze PSV.

Mousa Dembélé gaat met Guangzhou R&F kansloos ten onder tegen Chinese landskampioen

In de Chinese Super League is de achtste speelronde aangebroken. Mousa Dembélé speelde met Guangzhou R&F op het veld van de derde in de stand, Shanghai SIPG. De bezoekers verloren kansloos met 2-0. Guangzhou R&F kon slechts één luttele poging tussen de palen produceren tegenover zes voor Shanghai SIPG, dat vorig seizoen voor het eerst in zijn geschiedenis de kampioenentitel pakte. Dembélé maakte de partij vol maar had weinig in de pap te brokken. Na rust zetten Shenglong Li en de Braziliaanse stormram Hulk de 2-0 eindscore op het bord.

Shanghai SIPG wipt door de zege naar een voorlopige tweede plaats achter leider Beijing Guoan, Guangzhou R&F blijft in de buik van het klassement geparkeerd.