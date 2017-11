Football Talk buitenland: Carvajal mogelijk extra bestraft voor opzettelijk geel Redactie

15u48 0 AFP

Carvajal vreest schorsing na opzettelijke kaart

De UEFA gaat Dani Carvajal van Real Madrid aanklagen voor het opzettelijk incasseren van een gele kaart in het Champions League-duel met Apoel Nicosia. De verdediger van Real Madrid kreeg gisteren de kaart in de negentigste minuut voor tijdrekken.

Door de gele kaart is Carvajal automatisch geschorst voor de laatste groepswedstrijd met Borussia Dortmund, maar begint hij aan de knock-outronde zonder eerdere gele kaarten op zak. Real Madrid is achter Tottenham Hotspur al zeker van overwinteren in de groep.

De disciplinaire commissie van de UEFA doet op 7 december uitspraak en kan Carvajal voor twee extra wedstrijden schorsen.

In 2010 vond er een soortgelijk incident plaats tijdens de Champions Leaguewedstrijd tussen Ajax en Real Madrid (0-4). Na instructies van trainer Jose Mourinho pakten Xabi Alonso en Sergio Ramos opzettelijk tweemaal geel. Ze liepen zo bewust een schorsing voor de laatste groepswedstrijd op, terwijl Real al geplaatst was voor de knock-outfase. Die kon het duo met een schone lei aanvangen. Mourinho werd vanwege het incident voor één duel geschorst door de UEFA.

De Europese bond paste na het incident met Alonso en Ramos de regels aan. Spelers die bewust een gele kaart pakken, krijgen een wedstrijd extra schorsing opgelegd.

EPA

Thiago Motta is tijdje out na knieoperatie

Thiago Motta is maandag in de Verenigde Staten geopereerd aan de rechterknie. De Italiaanse middenvelder is inmiddels weer in Parijs, zo laat zijn club PSG vandaag weten.

Motta (35) onderging een kijkoperatie in Pittsburgh. Hij moet nu drie dagen volledige rust in acht nemen alvorens hij zijn revalidatieprogramma kan starten.

De verdedigende middenvelder komt dit jaar sowieso niet meer in actie. Hij mist dus ook de laatste Champions Leaguewedstrijd van PSG, op 5 december op het veld van Bayern München.

AFP Thiago Motta werpt een kwade blik naar 'dader' Deschacht.