Football Talk buitenland: Carvajal mogelijk extra bestraft voor opzettelijk geel - Lille schorst Bielsa Redactie

15u48 1 AFP

Rijsel schorst trainer Bielsa

Rijsel heeft trainer Marcelo Bielsa voorlopig geschorst. De Franse voetbalclub meldt dat vandaag in een summier bericht op de site. Een verklaring voor het besluit wordt niet gegeven.

Rijsel presteert dit seizoen slecht in de competitie. Afgelopen weekeinde won de club echter met 3-1 van Saint-Etienne. Aanvaller Anwar El Ghazi, oud-speler van Ajax, gaf twee assists. Rijsel kwam door die zege op twaalf punten en vond de aansluiting met de clubs daarboven. Rijsel staat op de negentiende plaats.

Bielsa ging na het WK van 1998 aan de slag als bondscoach van Argentinië, en had ook de leiding over de Argentijnse selectie die goud veroverde op de Olympische Spelen van 2004. Daarna maakte hij furore als bondscoach van Chili en trainer van Athletic Bilbao. Zijn laatste twee keuzes waren minder geslaagd. Bij Olympique Marseille stapte hij in 2015 na één competitieduel al weer op. Bij Lazio vertrok hij vorig jaar na twee dagen. Zijn grilligheid leverde hem de bijnaam "El Loco" op.

De 62-jarige Bielsa had bij Rijsel een contract voor twee jaar ondertekend.

AFP

Schwalbe kost Everton-spits Niasse twee matchen schorsing

Oumar Niasse, de Senegalese aanvaller van Everton, werd vandaag door de schwalbe-commissie van de Engelse voetbalbond (FA) bestraft met een schorsing van twee speeldagen. Niasse is de eerste speler in de Premier League die door de commissie gesanctioneerd wordt.

Niasse ging in het duel tussen Crystal Palace en Everton (2-2) van afgelopen zaterdag te makkelijk naar de grond, wat de Toffees wel een strafschop opleverde.

De FA was incidenten als deze zat en richtte in mei een panel op met daarin één ex-manager, één ex-speler en één ex-scheidsrechter. Zij zijn sinds dit seizoen bevoegd om op basis van videobeelden schwalbes te bestraffen. Het drietal was het in het geval van Niasse unaniem eens dat er een straf moest volgen. De Senegalees mist de confrontaties met Southampton en West Ham United.

In oktober was Shaun Miller, aanvaller van vierdeklasser Carlisle United, de eerste in Engeland die bestraft werd door het panel. Watford-spits Richarlison ontkwam onlangs aan een schorsing. De Braziliaan maakte een schwalbe tegen Arsenal, maar kreeg geen sanctie opgelegd.

Action Images via Reuters Soccer Football - Premier League - Crystal Palace vs Everton - Selhurst Park, London, Britain - November 18, 2017 Everton's Oumar Niasse scores their second goal Action Images via Reuters/Alan Walter EDITORIAL USE ONLY. No use with unauthorized audio, video, data, fixture lists, club/league logos or "live" services. Online in-match use limited to 75 images, no video emulation. No use in betting, games or single club/league/player publications. Please contact your account representative for further details. TPX IMAGES OF THE DAY

Saoedi-Arabië zet bondscoach aan de deur

De voetbalbond van Saoedi-Arabië heeft een einde gemaakt aan de samenwerking met bondscoach Edgardo Bauza. Dat heeft de federatie woensdag via Twitter bekendgemaakt. De 59-jarige Argentijn stond pas sinds medio september aan het hoofd van het team, nadat de Nederlander Bert van Marwijk Saoedi-Arabië plaatste voor het WK van volgend jaar in Rusland.

Bauza moest Saoedi-Arabië klaarstomen voor het WK, maar dient dus al snel op te krassen. Adel Izzat, voorzitter van de plaatselijke voetbalbond, verduidelijkte dat het ontslag er is gekomen na een evaluatie van de bondscoach en "mindere resultaten in oefeninterlands". Saoedi-Arabië werkte sinds zijn WK-kwalificatie zes vriendschappelijke wedstrijden af. Het klopte Letland (2-0), Cambodja (7-2) en Laos (4-0), speelde scoreloos gelijk tegen Slovenië, en verloor van Bulgarije (0-1) en Portugal (0-3).

De Saoedische bond heeft nog geen opvolger voor Bauza.

REUTERS

Carvajal vreest schorsing na opzettelijke kaart

De UEFA gaat Dani Carvajal van Real Madrid aanklagen voor het opzettelijk incasseren van een gele kaart in het Champions League-duel met Apoel Nicosia. De verdediger van Real Madrid kreeg gisteren de kaart in de negentigste minuut voor tijdrekken.

Door de gele kaart is Carvajal automatisch geschorst voor de laatste groepswedstrijd met Borussia Dortmund, maar begint hij aan de knock-outronde zonder eerdere gele kaarten op zak. Real Madrid is achter Tottenham Hotspur al zeker van overwinteren in de groep.

De disciplinaire commissie van de UEFA doet op 7 december uitspraak en kan Carvajal voor twee extra wedstrijden schorsen.

In 2010 vond er een soortgelijk incident plaats tijdens de Champions Leaguewedstrijd tussen Ajax en Real Madrid (0-4). Na instructies van trainer Jose Mourinho pakten Xabi Alonso en Sergio Ramos opzettelijk tweemaal geel. Ze liepen zo bewust een schorsing voor de laatste groepswedstrijd op, terwijl Real al geplaatst was voor de knock-outfase. Die kon het duo met een schone lei aanvangen. Mourinho werd vanwege het incident voor één duel geschorst door de UEFA.

De Europese bond paste na het incident met Alonso en Ramos de regels aan. Spelers die bewust een gele kaart pakken, krijgen een wedstrijd extra schorsing opgelegd.

EPA

Thiago Motta is tijdje out na knieoperatie

Thiago Motta is maandag in de Verenigde Staten geopereerd aan de rechterknie. De Italiaanse middenvelder is inmiddels weer in Parijs, zo laat zijn club PSG vandaag weten.

Motta (35) onderging een kijkoperatie in Pittsburgh. Hij moet nu drie dagen volledige rust in acht nemen alvorens hij zijn revalidatieprogramma kan starten.

De verdedigende middenvelder komt dit jaar sowieso niet meer in actie. Hij mist dus ook de laatste Champions Leaguewedstrijd van PSG, op 5 december op het veld van Bayern München.

AFP Thiago Motta werpt een kwade blik naar 'dader' Deschacht.