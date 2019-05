Football Talk Buitenland. Carrasco: “Wil terugkeren naar Europa om familiale redenen” - Kroos verlengt contract tot 2023 bij Real De voetbalredactie

20 mei 2019

Carrasco: “Wil terugkeren naar Europa om familiale redenen”

Yannick Carrasco hoopt op een overstap naar de Premier League. De Rode Duivel wil vooral om familiale redenen terugkeren naar Europa. “Vergis je niet, ik voel mij nog altijd goed bij Dalian Yifang”, zegt Carrasco. “De club, de spelers, de fans, iedereen heeft het goed met me voor. Maar wat een speler óók wil, is dicht bij zijn familie zijn. Het eerste seizoen verbleef mijn echtgenote in China, maar dit jaar is ze naar België teruggekeerd. Ik was soms vier dagen weg voor één wedstrijd, een moeilijke situatie voor haar. Plus dat ze beroepsmatig ook in België moet zijn. Daarom komt ze nu maar af en toe nog eens over. Voor mijn familie zou een terugkeer naar Europa een goeie oplossing zijn. Er was interesse van Arsenal en nog een pak andere teams in januari, maar de voorzitter wilde mij niet laten gaan. Misschien lukt het deze zomer. De Premier League zou een mooie opportuniteit zijn. Het is één van de beste competities ter wereld. Het spel gaat er voortdurend op en neer, je krijgt er veel ruimte. Het is een soort voetbal dat mij moet liggen.”

Toni Kroos tot 2023 bij Real

Toni Kroos heeft zijn contract bij Real Madrid met een jaar verlengd. De Duitse middenvelder ligt nu tot medio 2023 vast bij Real. Kroos (29) speelt sinds 2014 in het shirt van de 'Koninklijke'. Nadat de Duitser met de ‘Mannschaft’ in Brazilië de wereldtitel had veroverd, verhuisde hij van Bayern München naar Real Madrid. Kroos won met de Spaanse grootmacht drie keer op rij de Champions League (2016, 2017 en 2018). Dit jaar werd Real in de achtste finales van het kampioenenbal uitgeschakeld door Ajax. De ploeg van de teruggekeerde trainer Zinédine Zidane beleefde ook in eigen land een teleurstellend seizoen.

Kroos vulde zijn erelijst in Madrid de afgelopen jaren ook met een Spaanse titel (2017), twee keer de Europese Supercup, een Spaanse Supercup en viermaal winst van het WK voor clubs. De Duitser kon dit jaar echter zijn stempel niet drukken op het spel van Real. Toch maakt Kroos deel uit van de toekomstplannen van Zidane, getuige zijn contractverlenging. De verwachting is dat de selectie deze zomer flink wordt gerenoveerd. Voor ondermeer aanvaller Gareth Bale en doelman Keylor Navas lijkt geen toekomst meer bij Real. “Als ik denk dat een speler niet in het team past, moet ik doen wat het beste voor de club is”, zei Zidane over Bale, die zich de laatste weken vooral zat te verbijten op de bank. “Niemand kan veranderen wat Bale voor deze club heeft gedaan. Maar als trainer moet ik in het heden leven.”