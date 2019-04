Football Talk buitenland. Carrasco met nieuwe treffer alweer belangrijk in China Redactie

21 april 2019

Yannick Carrasco heeft Dalian Yifang FC vandaag met een goal een punt bezorgd tegen Chongqing Lifan (1-1) op de zesde speeldag in de Chinese Super League. De Rode Duivel opende de score in de 68e minuut. De Braziliaan Fernandinho lukte elf minuten later de gelijkmaker. In de stand is Dalian Yifang voorlopig tiende met vijf punten. Chongqing Lifan staat op de vierde plaats met elf punten. De 25-jarige Carrasco lukte dit seizoen al vier doelpunten en één assist in het Chinese kampioenschap.

📰 Tudo igual!



Carrasco abriu o placar pro #DalianYifang mas Fernandinho, de pênalti, deixou tudo igual pro #ChongqingDangdai.#FuteboldaChina pic.twitter.com/crTTaKDSVt Futebol da China(@ futeboldachina_) link