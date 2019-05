Football Talk buitenland. Carrasco aan het kanon - Na Robben stopt ook Ribéry bij Bayern Redactie

05 mei 2019

15u53

Bron: Belga 3

Carrasco sleept puntje uit de brand met vijfde doelpunt in acht wedstrijden

Dalian Yifang heeft 1-1 gelijkgespeeld bij Jiangsu Suning op de achtste speeldag van de Chinese Super League. Yannick Carrasco schonk de bezoekers twee minuten voor affluiten een punt door een strafschop te benutten. In Italië ging Kevin Mirallas met Fiorentina met 1-0 onderuit bij Empoli.

Teixeira (niet te verwarren met de verdediger van STVV) bracht Jiangsu Suning (62.) middenin de tweede helft op voorsprong tegen Carrasco en co, maar helemaal in het slot ging de bal nog op de stip en maakte onze landgenoot zijn vijfde doelpunt in acht wedstrijden. Jiangsu is na acht wedstrijden vijfde, Carrasco en zijn ploegmaats zijn pas twaalfde.

Mirallas startte in de basis op de 35e speeldag van de Serie A met Fiorentina, maar het was Empoli dat op voorsprong kwam via Diego Farias (54.). Zes minuten later moest onze landgenoot naar de kant voor Federico Chiesa, aan geen van beide kanten werd er uiteindelijk nog gescoord. Fiorentina blijft dertiende, Empoli achttiende.

Ribéry neemt binnenkort afscheid van Bayern München

Na Arjen Robben is Bayern München na dit seizoen nog een clubicoon kwijt: ook de voormalige Franse international Franck Ribéry neemt immers afscheid van de club, zo maakte de Duitse Rekordmeister bekend.

“Franck en Arjen zijn geweldige voetballers. We hebben veel aan hen te danken. We zullen ze een fantastisch en emotioneel afscheid geven”, zegt voorzitter Karl-Heinz Rummenigge. In 2020 komt er nog een afscheidswedstrijd voor beide spelers.

“Toen ik bij Bayern mocht tekenen, was dat een droom die in vervulling ging”, vertelde Ribéry in een korte reactie. “Het zal een moeilijk afscheid worden, maar we mogen niet vergeten wat we samen bereikt hebben. We hebben zoveel gewonnen samen - meer dan twintig titels.”

Het contract van Ribéry, dat vorig jaar met één seizoen verlengd werd, loopt eind juni af. Wat de toekomst brengt voor de 36-jarige winger, is vooralsnog onduidelijk.

Ribéry kwam in de zomer van 2007 over van Marseille voor zo’n 23 miljoen euro. Vorig seizoen werd hij al voor de achtste keer kampioen met Bayern en dit jaar zit de negende titel eraan te komen. Met nog twee speeldagen te gaan heeft Bayern genoeg aan één zege om zich voor het zevende jaar op rij tot Duits landskampioen te kronen. In 271 Bundesliga-wedstrijden kwam hij 85 keer tot scoren. In 2013 won hij met de Duitse Rekordmeister de Champions League.

Met het afscheid van Ribéry en Robben, in de Duitse pers omgedoopt tot Robbery, is Bayern binnenkort zijn beide flankspelers kwijt en kondigt het einde van een tijdperk zich aan in München. De Duitse grootmacht kondigde eerder echter al aan om komende zomer - tegen de gewoonte in - fors te zullen uithalen op de transfermarkt.

RIBÉRY! ❤RIBÉRY! ❤RIBÉRY! ❤RIBÉRY! ❤RIBÉRY! ❤RIBÉRY! ❤RIBÉRY! ❤RIBÉRY! ❤RIBÉRY! ❤RIBÉRY! ❤RIBÉRY! ❤RIBÉRY! ❤RIBÉRY! ❤RIBÉRY! ❤RIBÉRY! ❤RIBÉRY! ❤RIBÉRY! ❤RIBÉRY! ❤RIBÉRY! ❤RIBÉRY! ❤RIBÉRY! ❤RIBÉRY! ❤RIBÉRY! ❤RIBÉRY! ❤RIBÉRY! ❤RIBÉRY! ❤RIBÉRY! ❤RIBÉRY! ❤ pic.twitter.com/fteSLWBkX4 FC Bayern München(@ FCBayern) link

Liverpool zonder Firmino tegen Barcelona, zorgen om Salah

Liverpool kan dinsdag in de terugwedstrijd van de halve finales in de Champions League tegen FC Barcelona geen beroep doen Roberto Firmino, zo bevestigde Liverpool-coach Jürgen Klopp na het met 2-3-gewonnen duel bij Newcastle United op de voorlaatste speeldag in de Premier League.

De Braziliaanse international viel deze week op training uit met een spierblessure en miste zaterdag al de wedstrijd tegen de Magpies. In de met 3-0 verloren heenwedstrijd in Barcelona was hij invaller. The Reds hebben dus een klein mirakel nodig om zich alsnog voor de tweede keer op rij te kunnen plaatsen voor de finale.

Zorgen zijn er om sterspeler Mo Salah, die tegen Newcastle uitviel met een hoofdblessure en van het veld gedragen werd met een draagberrie. Nadien keek hij in de kleedkamer naar het slot van de wedstrijd en zag hij hoe zijn vervanger Divock Origi in extremis toch nog een 2-3 zege uit de brand sleepte, waardoor Liverpool titelconcurrent Manchester City weer onder druk zette. Salah moet wel verder onderzocht worden, zo bevestigde Klopp. Als hij niet speelklaar geraakt voor de clash tegen Barça, mag Origi dromen van speelminuten in de halve finales.