Football Talk buitenland: Carlo Ancelotti zegt nee tegen La Squadra - Jaar na vliegramp mag Chapecoense hopen op Copa Libertadores

Bayern München kan tegen PSG geen beroep doen op Robben

Bayern München moet het morgenavond zonder Arjen Robben stellen in het Champions Leagueduel tegen PSG. De Nederlandse winger is nog onvoldoende hersteld van een scheurtje in het linkerbovenbeen en ontbrak maandag bij de groepstraining.

Naast Robben moeten ook verdediger Juan Bernat (spierblessure) en de langdurig geblesseerden Manuel Neuer en Thiago passen voor de laatste wedstrijd van de Rekordmeister in groep B.

Om alsnog eerste te worden, moet Bayern in de Allianz Arena tegen Neymar en co met minstens vier doelpunten verschil winnen. In de heenmatch droogde PSG de Duitsers af met 3-0. Het was de laatste wedstrijd van Bayern onder Carlo Ancelotti. Die kreeg na de pandoering in het Parc des Princes op 27 september zijn ontslag en werd opgevolgd door oude bekende Jupp Heynckes.

AFP

Youri Tielemans staat achttiende in ranglijst van duurste spelers onder 21

Youri Tielemans heeft momenteel een marktwaarde van 46,2 miljoen euro. Daarmee staat hij op de achttiende plaats in de ranglijst van duurste voetballers onder 21 jaar. De ranking is opgemaakt door het CIES, het Internationaal Centrum voor Sportstudies, met zetel in het Zwitserse Neuchâtel. Dat onderzocht de marktwaarde van spelers onder 21 jaar uit de vijf belangrijkste Europese competities (Engeland, Spanje, Frankrijk, Italië en Duitsland).

Helemaal bovenaan de lijst, die maandag is bekendgemaakt, prijkt PSG-aanvaller Kylian Mbappé met een geschatte waarde van 182,8 miljoen euro. Dan volgt de Tottenhamwinger Dele Alli, die volgens CIES 180,2 miljoen waard is. De top vijf bestaat verder uit Manchester Cityspits Leroy Sané (124,5 miljoen), FC Barcelonawinger Ousmane Dembélé (120,4 miljoen) en Manchester Unitedaanvaller Marcus Rashford (116,7 miljoen).

In de tabel wordt de waarde van de speler op 1 december weergegeven. Tegelijk wordt de vergelijking gemaakt met de waarde die een speler had op 1 september. Toen kostte Tielemans, die momenteel geblesseerd is aan de knie, volgens de onderzoekers 34,2 miljoen, waardoor de waarde van de 20-jarige middenvelder in drie maanden dus met 35 procent toenam. Ook Mbappé zag zijn waarde flink stijgen (+37 procent, van 133,8 naar 182,8 miljoen), in tegenstelling tot Dele Alli (-1 procent, 182,6 naar 180,2 miljoen).

Enkele andere opvallende namen zijn die van Wilfried Ndidi (ex-Genk, nu Leicester) op plaats 11 met 64,8 miljoen, de Braziliaanse Belg Andreas Pereira (Valencia) op plaats 72 met 14,5 miljoen en Leon Bailey (ex-Genk, nu Leverkusen) op plaats 73 met 14,3 miljoen.

AFP

Jaar na vliegramp mag Chapecoense dromen van Copa Libertadores

Een jaar nadat bij een vliegramp bijna de hele selectie het leven liet, heeft het Braziliaanse Chapecoense zich geplaatst voor de voorronde van de Copa Libertadores. Dat is de belangrijkste clubcompetitie in Zuid-Amerika.

Dankzij een 2-1 overwinning tegen Coritiba op de slotspeeldag van de Braziliaanse competitie, verzekerde Chapecoense zich van de achtste plaats in het klassement en ticket voor de kwalificaties van de Copa Libertadores.

De partij leek op een 1-1 gelijkspel af te stevenen, wat voor Chapecoense niet had volstaan, maar in de vijfde minuut van de toegevoegde tijd bracht Tulio De Melo de verlossing. De voormalige spits van Rijsel tekende voor de bevrijdende goal.

Op 29 november 2016 stortte het vliegtuig met de selectie van Chapecoense aan boord neer terwijl het op weg was naar het Colombiaanse Medellin, voor de finale van de Copa Sudamericana. Bij de ramp stierven 71 mensen, onder wie negentien spelers en de coach van Chapecoense. Slechts zes personen, bij wie drie voetballers, konden het navertellen. Een van hen, verdediger Alan Ruschel, zat tegen Coritiba op de bank.

AFP

Ancelotti wijst Squadra af

Carlo Ancelotti werd de afgelopen weken benaderd door Italië en Saudi-Arabië, dat naar het WK gaat, maar hij wees de aanbiedingen resoluut af. "Ik wil liever nog als trainer bij een club werken'', zei de Italiaan in het tv-programma La Domenica Sportiva. "Bondscoach zijn is een heel ander vak, daar ben ik nog niet aan toe.''

Ancelotti werd eind september ontslagen bij Bayern München. De Italiaan heeft een indrukwekkende erelijst, met landstitels in Italië (AC Milan), Engeland (Chelsea), Frankrijk (Paris Saint-Germain) en Duitsland (Bayern). Ancelotti won als trainer ook drie keer de Champions League, twee keer met Milan en één keer met Real Madrid.

De Italiaanse bond klopte onlangs aan bij Ancelotti, nadat de viervoudig wereldkampioen zich niet had weten te plaatsen voor het WK. "Ik heb met de bond gesproken, het is een eer dat zoveel Italianen willen dat ik bondscoach word. Maar het Italiaanse voetbal heeft veel problemen die opgelost moeten worden'', zei de trainer.

Photo News