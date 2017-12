Football Talk buitenland: Carcela naar de uitgang bij Olympiakos - Southgate krijgt alle kansen bij Engeland De voetbalredactie

10u44 0 BELGA Buitenlands Voetbal Hoelang ligt de middenvelder van jouw favoriete ploeg in de lappenmand? Een speler die een schorsing moet uitzitten voor een belangrijke wedstrijd? Een zomeraankoop die tegenvalt en meteen op de transferlijst belandt? Al het grote en minder grote nieuws over de buitenlandse voetbalclubs lees je in onze dagelijkse rubriek Football Talk buitenland.

Het liedje van Carcela lijkt gezongen bij Olympiakos

Mehdi Carcela mag in januari vertrekken bij Olympiakos. De Griekse landskampioen liet gisteren weten dat hij niet langer meetraint met de A-kern en mag uitkijken naar een andere club. De Marokkaanse international werd nochtans voor het volledige seizoen gehuurd van het Spaanse Granada. In het kamp van Carcela waren ze gisteren weliswaar nog niet op de hoogte.

EPA

Southgate krijgt zijn kans op lange termijn

Gareth Southgate (47) zit gebeiteld. De Engelse bondscoach krijgt van de FA de kans om op lange termijn te werken met het nationale elftal. De Engelsen zitten volgende zomer op het WK met Tunesië en Panama in de poule van de Rode Duivels. Martin Glenn gelooft heilig in Southgate. De directeur van de Engelse voetbalbond garandeert hem zelfs dat hij sowieso aanblijft, ook al gaat het volgend jaar helemaal mis op het WK in Rusland. Glenn liet zelfs al doorschemeren dat Southgate wat hem betreft doorgaat tot aan het WK van 2022 in Qatar. Southgate nam vorig jaar over van Sam Allardyce bij de Three Lions. (SJH)

AP