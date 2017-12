Football Talk buitenland: Carcela naar de uitgang bij Olympiakos - City mogelijk zonder Silva tegen United De voetbalredactie

City mogelijk zonder Silva in topper tegen United

Manchester City kan zondag in de topper tegen stadsgenoot Manchester United mogelijk niet beschikken over David Silva. De Spaanse middenvelder maakte zondag tegen West Ham United in de 83ste minuut het winnende doelpunt (2-1), maar daarbij raakte hij geblesseerd. "Het is geen heel ernstige blessure, maar ik betwijfel of hij zondag kan spelen", aldus trainer Pep Guardiola, die woensdag met City eerst nog de uitwedstrijd tegen Shakhtar Donetsk in de Champions League afwerkt. Silva ontbreekt in dat duel sowieso, net als de geschorste Kevin De Bruyne. Mogelijk geeft Guardiola in Oekraïne nog meer spelers rust, want City is al zeker van een plek in de achtste finales. Manchester City begint de uitwedstrijd bij United zondag met acht punten voorsprong.

Algerijns international Faouzi Ghoulam verlengt tot 2022 bij Napoli

De Algerijnse international Faouzi Ghoulam (26) heeft zijn handtekening gezet onder een nieuwe verbintenis bij Napoli. De linkerflankspeler, ploegmaat van Dries Mertens, ligt daardoor vast tot 2022.

Ghoulam ruilde begin 2014 Saint-Etienne voor Napels. Hij is er een vaste waarde maar momenteel staat de Algerijn aan de kant met een kruisbandblessure.

Henning Jensen (ex-Real en Ajax) is overleden

De Deense oud-international Henning Jensen is op 68-jarige leeftijd overleden aan de gevolgen van kanker. Real Madrid en Ajax, twee van zijn ex-clubs, bevestigen het spijtige nieuws.

Jensen speelde als centrumspits tussen 1972 en 1976 voor Borussia Mönchengladbach. Daarna droeg hij het shirt van Real Madrid ('76-'79) en Ajax ('79-'81) om dan terug te keren naar eigen land bij Aarhus ('81-'83) en zijn opleidingsclub Norresundby ('84).

Zowel in Duitsland (2x), Spanje (2x) als Nederland (1x) werd hij met zijn club kampioen. Met Gladbach won hij ook de DFB Pokal en de UEFA Cup. De Deen speelde 21 keer voor zijn land en maakte daarin negen goals.

Today, Borussia mourn the passing of former player Henning Jensen at 68. He won four titles with the Foals between 1972 and 76. Our thoughts are with his family and friends 🙏 pic.twitter.com/1dmXFbqHWk Gladbach(@ borussia_en) link

Besiktas neemt uit angst voor rellen geen fans mee naar Leipzig

Besiktas zal het morgenavond in de Champions Leaguewedstrijd op het veld van Red Bull Leipzig zonder vocale ondersteuning moeten doen. De Turkse kampioen heeft immers beslist geen supporters mee te nemen naar Duitsland uit angst voor rellen. Op die manier wil Besiktas vermijden dat het wordt uitgesloten van Europees voetbal.

Eerder dit jaar kwam het in de marge van de kwartfinale van de Europa League tussen Lyon en Besiktas tot zware rellen. De UEFA legde beide clubs een voorwaardelijke schorsing van twee jaar op. Als de Turkse fans opnieuw in de fout zouden gaan, kost dat het team uit Istanboel een seizoen zonder Europees voetbal en dat willen de Zwarte Adelaars vermijden.

Besiktas heeft de steun van zijn supporters woensdagavond ook niet absoluut nodig. Het team van onder meer Pepe, Ricardo Quaresma en Ryan Babel is met 11 punten al zeker van groepswinst en een ticket voor de achtste finales. Leipzig (7 ptn) strijdt met Porto (7 ptn) voor de tweede plek. Het Monaco van de geblesseerde Youri Tielemans is met 2 punten uitgeschakeld. Porto ontvangt Monaco woensdagavond.

Het liedje van Carcela lijkt gezongen bij Olympiakos

Mehdi Carcela mag in januari vertrekken bij Olympiakos. De Griekse landskampioen liet gisteren weten dat hij niet langer meetraint met de A-kern en mag uitkijken naar een andere club. De Marokkaanse international werd nochtans voor het volledige seizoen gehuurd van het Spaanse Granada. In het kamp van Carcela waren ze gisteren weliswaar nog niet op de hoogte.

Southgate krijgt zijn kans op lange termijn

Gareth Southgate (47) zit gebeiteld. De Engelse bondscoach krijgt van de FA de kans om op lange termijn te werken met het nationale elftal. De Engelsen zitten volgende zomer op het WK met Tunesië en Panama in de poule van de Rode Duivels. Martin Glenn gelooft heilig in Southgate. De directeur van de Engelse voetbalbond garandeert hem zelfs dat hij sowieso aanblijft, ook al gaat het volgend jaar helemaal mis op het WK in Rusland. Glenn liet zelfs al doorschemeren dat Southgate wat hem betreft doorgaat tot aan het WK van 2022 in Qatar. Southgate nam vorig jaar over van Sam Allardyce bij de Three Lions. (SJH)

