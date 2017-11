Football Talk Buitenland: Cannavaro weg bij club van Axel Witsel - Bilic buiten bij West Ham De voetbalredactie

12u38 0 AFP Fabio Cannavaro. Buitenlands Voetbal Hoelang ligt de middenvelder van jouw favoriete ploeg in de lappenmand? Een speler die een schorsing moet uitzitten voor een belangrijke wedstrijd? Een zomeraankoop die tegenvalt en meteen op de transferlijst belandt? Al het grote en minder grote nieuws over de buitenlandse voetbalclubs lees je in onze dagelijkse rubriek Football Talk Buitenland.

Italiaanse voetbalbond onderzoekt banden Napoli en maffia

De disciplinaire commissie van de Italiaanse voetbalbond (FIGC) wil Napoli-voorzitter Aurelio De Laurentiis morgen verhoren over de mogelijke banden tussen zijn club en de maffia. De FIGC maakte bekend dat er sinds de zomer een onderzoek loopt. De speurders willen nagaan of de club van Rode Duivel Dries Mertens toegangskaarten geeft aan supportersgroepen die in contact staan met de Napolitaanse maffiatak Camorra. Ook voetballers van het team zouden in de zaak betrokken zijn.

Het is niet de eerste keer dat de speurders contacten blootleggen tussen Italiaanse teams en de maffia. Zo kreeg Juventus-voorzitter Andrea Agnelli afgelopen september nog een schorsing van een jaar en een geldstraf van 20.000 euro. De disciplinaire commissie verwijt de regerende kampioen tickets 'en bloc' te hebben verkocht aan Ultras, terwijl de clubs er niet meer dan vier per keer mogen slijten. Die tickets werden dan voor veel hogere prijzen doorverkocht, en de winsten gingen naar de georganiseerde misdaad.

Photo News Napoli-supporters.

West Ham zet Bilic aan de deur

De Kroaat Slaven Bilic is niet langer trainer van West Ham United. De staartploeg uit de Premier League heeft de samenwerking stopgezet, zo is vandaag bekendgemaakt. Ook de assistenten van Bilic moeten vertrekken. "We willen Slaven en zijn team bedanken voor de voorbije 2,5 jaar, maar we geloven dat verandering nodig is om de club vooruit te krijgen", luidt het. West Ham hoopt de naam van een opvolger in de loop van de volgende dagen te kunnen vrijgeven. Na elf speeldagen staan de 'Hammers' op de achttiende en eerste degradatieplaats in de Premier League. Afgelopen zaterdag verloren de Londenaars met 1-4 van Liverpool, voor het bestuur de spreekwoordelijke druppel. Bilic (49) kwam in de zomer van 2015 aan het roer bij West Ham. De voormalige Kroatische bondscoach leidde de club de voorbije seizoenen naar een zevende (2015-2016) en een elfde plaats (2016-2017).

Photo News Slaven Bilic.

Cannavaro weg bij club van Axel Witsel

Fabio Cannavaro heeft zijn ontslag ingediend als trainer van Tianjin Quanjian, de club van Rode Duivel Axel Witsel. De 44-jarige Italiaan loodste Tianjin in de competitie naar een derde plaats, waardoor het volgend seizoen mag deelnemen aan de barrages voor de Aziatische Champions League. De Portugees Paulo Sousa is zijn opvolger. Tianjin preciseerde dat club en coach "na vriendschappelijke discussies" uit elkaar gegaan zijn. Cannavaro was sinds medio 2016 aan de slag bij het Chinese team. De Italiaanse wereldkampioen van 2006 zou in de belangstelling staan van Guangzhou Evergrande. Felipe Scolari, de Braziliaanse coach van de Chinese kampioen, is einde contract en nam afgelopen zaterdag op de laatste speeldag afscheid van de club. Cannavaro stond in 2015 al een tijd aan het hoofd van de grootste club van China.

AFP

Gullit wil enkel met Advocaat verder

Ruud Gullit blijft alleen op de stoel van assistent-bondscoach zitten als Dick Advocaat aanblijft als baas van Oranje. Dat zei Gullit op Ziggo Sport. "Het hangt niet van de persoon af, maar het is een gevoel. Zoals het nu is, is het prima."

Gullit voelt er niets voor om met Frank de Boer of Ronald Koeman, die veelvuldig worden genoemd als opvolgers van Advocaat, de kar te trekken bij Oranje. "Zoals het nu is, vind ik het prima. Ik heb prettig gewerkt met Dick. Hij heeft veel ervaring en bondscoach is toch heel wat anders dan clubtrainer. Ik heb bewondering voor de manier waarop Dick dat doet. Ik zie ook niet de oplossing in een buitenlander als bondscoach. Als de KNVB zou besluiten door te willen gaan met Advocaat, zou ik dat geweldig vinden."

Na het ontslag van Danny Blind vorig jaar werden Advocaat en Gullit door de KNVB tot het einde van 2017 aangesteld. Hoewel nog niets duidelijk is over een vervolg in 2018, ziet Gullit een verdere samenwerking met Advocaat wel zitten. "Wij weten best wel hoe het moet en hoe we een team moeten formeren. Daar ben ik van overtuigd. We hebben ons op de valreep niet gekwalificeerd voor het WK, maar zaten wel in een serie interlands dat we het gevoel kregen dat we weer kunnen winnen met Oranje."

Photo News