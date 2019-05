Football Talk buitenland. Bundesliga-legende dood teruggevonden in eigen huis - Chelsea bindt Giroud tot 2020 aan zich De voetbalredactie

21 mei 2019

14u18

Belga/AD/Eigen berichtgeving

Chelsea bindt Giroud tot 2020 aan zich

Olivier Giroud (32) heeft zijn contract bij Chelsea met één seizoen verlengd tot 2020. Dat hebben de Blues aangekondigd.

De aanvaller, die zich vorige zomer tot wereldkampioen kroonde met Frankrijk, maakte in januari 2018 de overstap naar Chelsea na 5,5 seizoenen bij Arsenal. In 62 wedstrijden trof hij 17 keer raak voor zijn huidige club. In de Europa League was hij met tien doelpunten van goudwaarde voor Chelsea, dat volgende week woensdag in de finale aantreedt tegen Arsenal. Vorig jaar won de Franse international de FA Cup met de Blues.

Chelsea kreeg van de FIFA een transferverbod. De komende twee transferperiodes mag de club geen spelers aantrekken omdat het de regels overtrad inzake het vastleggen van jeugdspelers. Chelsea ging tegen de beslissing in beroep bij het Internationaal Sporttribunaal (TAS).

Arsenal zonder Armeniër Mkhitaryan naar Bakoe

Henrikh Mkhitaryan mist volgende week woensdag de finale van Arsenal tegen Chelsea in de Europa League. Arsenal durft het niet aan om hem in de selectie voor de finale in Bakoe op te nemen. Arsenal twijfelde al langer om de Armeniër te selecteren. Reden daarvoor zijn de politieke spanningen tussen Armenië en Azerbeidzjan, dat de finale van de Europa League in hoofdstad Bakoe mag houden.

“We hebben alle opties verkend”, laat Arsenal in een verklaring weten. “We hebben met ‘Micki’ en zijn familie gesproken en gezamenlijk besloten dat hij niet meegaat. We hebben de UEFA benaderd en laten weten dat we erg bezorgd zijn over deze situatie. Micki was een belangrijke speler voor ons op weg naar de finale. Dit is dus een groot verlies voor ons. We zijn ook erg verdrietig dat een speler wegens omstandigheden als deze een Europese finale misloopt.”

Gebre Selassie stopt als Tsjechisch international

Theodor Gebre Selassie (32) houdt het voor bekeken als Tsjechisch international. “Na lang overleg, rekening houdend met mijn gezondheid en familie, heb ik beslist dit hoofdstuk te beëindigen”, verklaart de rechtsachter van Werder Bremen op Instagram en Twitter. “Het was een eer.”

Gebre Selassie trad 54 keer aan voor zijn land. Met de Tsjechische nationale ploeg nam hij deel aan de EK’s van 2012 en 2016. Na het EK van 2012 verliet Gebre Selassie de Tsjechische competitie, waar hij onder andere aantrad voor Slavia Praag (2007-08) en Slovan Liberec (2008-12). Sindsdien speelt hij in het shirt van Werder Bremen.

Dortmunds topscorer aller tijden Manfred Burgsmüller (69) overleden

Het Duitse voetbal is in rouw door de plotselinge dood van Manfred Burgsmüller. De oud-spits van onder meer Rot Weiss Essen, Borussia Dortmund, Werder Bremen en FC Nürnberg stierf zaterdag op 69-jarige leeftijd een natuurlijke dood. Hij werd in zijn eigen huis gevonden door een vriendin, maar kon niet meer worden gereanimeerd.

De in Essen geboren Burgsmüller speelde tussen 1969 en 1990 liefst 21 jaar profvoetbal. De aanvaller speelde 447 duels op het hoogste niveau in Duitsland en scoorde daarin 213 keer. Met dat aantal goals staat hij nog altijd vierde op de Bundesliga-topscorersranglijst aller tijden achter Gerd Müller (365), Klaus Fischer (268) en Jupp Heynckes (220).

Burgsmüller is met 135 goals topscorer aller tijden van Borussia Dortmund, maar veroverde zijn enige landstitel met Werder Bremen. In 1988 stond de drievoudig Duitse international op zijn 38ste toch nog met de kampioensschaal in zijn handen.

Osasuna na twee jaar terug in Primera División

Zonder te spelen heeft koploper Osasuna gisteren promotie afgedwongen naar de hoogste Spaanse voetbalklasse. De club uit Pamplona profiteerde van de nederlaag van nummer 3 Albacete tegen nummer 2 Granada (0-1).

Uit La Segunda División promoveren twee clubs naar het hoogste Spaanse niveau. Met nog drie duels voor de boeg kan Osasuna promotie echter niet meer ontgaan. De strijd om de titel met Granada wordt de komende weken beslecht. Osasuna, de club van trainer Jagoba Arrasate, heeft vier punten voorsprong op Granada CF.

Begin deze eeuw leek Osasuna een blijvertje te worden in La Liga. Na de promotie in 2000 was de club veertien seizoenen onafgebroken actief in La Liga. Hoogtepunten waren 2005 (finale Copa del Rey), 2006 (vierde plaats in La Liga) en 2007 (halve finale UEFA Cup).

Sinds de degradatie in 2014 gaat het echter op en af voor Osasuna: promotie in 2016, degradatie in 2017 en nu weer promotie