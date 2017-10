Football Talk buitenland: Brazilië mist Thiago Silva tegen Chili - Mertens kan voor bescheiden som weggekocht worden De voetbalredactie

Brazilië moet Thiago Silva missen tegen Chili

Brazilië zal het dinsdag tegen Chili in haar laatste WK-kwalificatiewedstrijd zonder verdediger Thiago Silva (PSG) moeten doen. De centrale verdediger liep gisteren tegen Bolivia (0-0) een dijblessure op en is onbeschikbaar. Dat maakte de Braziliaanse voetbalbond bekend zonder uit te weiden over de ernst van de blessure.



De 33-jarige Silva moest in La Paz na 27 minuten geblesseerd van het veld. Hij werd vervangen door zijn ploegmakker bij PSG, Marquinhos. Brazilië is al een tijdje zeker van kwalificatie voor het WK in Rusland volgend zomer. Om de afwezigheid van Thiago Silva op te vangen, riep bondscoach Tite Rodrigo Caio van Sao Paulo FC op.

Afkoopclausules Mertens en Praet

De "Gazzetta dello Sport" publiceerde gisteren de afkoopclausules in de contracten van de topspelers in de Serie A. In het lijstje stonden ook twee Belgen. Dries Mertens kan weg voor een bescheiden som van 28 miljoen euro.



Op voorwaarde dat dat bod van een club buiten Italië komt - Juventus of Inter zal met een veelvoud over de brug moeten komen als ze de aanvaller willen binnenhalen.



Wie Dennis Praet wil weghalen bij Sampdoria, moet 26 miljoen euro neertellen. Praet ging in de zomer van 2016 nog weg bij Anderlecht voor zo'n 10 miljoen euro.



Let wel: dit zijn maximumbedragen. Als de clubs een akkoord vinden voor een lager bedrag, is een transfer ook mogelijk.

Costa Rica-Honduras uitgesteld door storm Nate

Door hevige regenval en overstromingen ten gevolge van de tropische storm Nate kan het WK-kwalificatieduel Costa Rica-Honduras vandaag niet plaatsvinden. Het duel in San José wordt verschoven naar morgen.



Die beslissing drong zich op nadat de regering van Costa Rica de noodtoestand uitriep en de sluiting van scholen en winkels oplegde. Nate heeft in Nicaragua aan elf mensen het leven gekost, in Costa Rica vielen acht doden, in Honduras drie, aldus de plaatselijke autoriteiten.



In de CONCACAF-kwalificatiezone is Costa Rica tweede met nog twee speeldagen voor de boeg. De eerste drie plaatsen leveren een WK-ticket op. Er moet al heel wat misgaan voor de Costa Ricanen om Rusland te missen. Ze tellen immers vijf punten voorsprong op Panama. De Verenigde Staten (4e) en Honduras (5e) volgen op zes punten. De nummer vier speelt een play-off tegen Australië of Syrië.

Katanec vertrekt als bondscoach Slovenië

Srecko Katanec zit zondag voor het laatst op de bank als bondscoach van Slovenië. De oud-prof van onder meer VfB Stuttgart en Sampdoria liet vandaag weten dat hij zijn functie daarna neerlegt.



Slovenië verloor gisteren de WK-kwalificatiewedstrijd tegen Engeland met 1-0 door een laat doelpunt van Harry Kane. Daardoor is de kans op deelname aan het WK zo goed als verkeken voor de Slovenen, die in groep F van de Europese kwalificatiezone naar de vierde plaats zijn gezakt.



Engeland is als groepswinnaar zeker van een plek op het WK in Rusland. Schotland staat met nog één speeldag te gaan tweede met 17 punten. Slowakije heeft 15 punten en Slovenië 14.



Slovenië ontvangt zondag Schotland, en Slowakije speelt thuis tegen Malta. De uiteindelijke nummer twee moet hopen bij de achte beste nummers twee van de negen groepen te zitten, en zo mee te mogen doen aan de play-offs.

Newcastle geeft aanvoerder Lascelles contractverlenging tot 2023

Newcastle United heeft vandaag de contractverlenging van zijn aanvoerder Jamaal Lascelles bekendgemaakt op de clubwebsite. De 23-jarige Lascelles ondertekende een vernieuwd contract tot 2023 bij 'The Magpies'.



"Ik ben in de zevende hemel. Ik ben al gelukkig vanaf de eerste dag dat ik hier toekwam", aldus Lascelles. "Ik hou van de stad, de club en de supporters." Lascelles maakte in 2014 de overstap van Nottingham Forest naar Newcastle. In 75 wedstrijden scoorde hij zeven doelpunten en schopte hij het tot aanvoerder van de club.



Ook manager Rafael Benitez toonde zich tevreden met de contractverlenging van Lascelles. "Sinds ik de keuze gemaakt heb om Jamaal tot aanvoerder uit te roepen, heeft hij die taak uitstekend op zich genomen. Hij heeft zich ontwikkeld als speler, maar ook als persoon. Hij heeft bewezen dat hij een zeer goede leider en rolmodel voor zijn ploeggenoten is."

