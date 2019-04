Football Talk buitenland. “Boyata verlaat Celtic voor avontuur in Bundesliga” Redactie

06 april 2019

10u06

Bron: Eigen berichtgeving/Belga 1

Bild: “Boyata naar Hertha Berlijn”

Het Duitse Bild weet het zeker: Dedryck Boyata (28) verkast deze zomer naar Hertha Berlijn, het huidige nummer 10 uit de Bundesliga. Het contract van de Rode Duivel bij Celtic loopt af na dit seizoen. Boyata stuurt al langer aan op een vertrek bij de club uit Glasgow, waarmee hij de voorbij drie seizoenen de landstitel veroverde. Momenteel ligt de centrale verdediger in de lappenmand met een scheur in de hamstrings - volgens de eerste diagnoses zou hij tot minstens 26 mei out zijn. De kans dat hij nog in actie komt voor de Schotse topclub, is bijgevolg klein.

Al-Khalifa herkozen als voorzitter Aziatische Voetbalconfederatie

Sjeik Salman bin Ibrahim Al-Khalifa is zaterdag in Kuala Lumpur herkozen als voorzitter van de Aziatische Voetbalconfederatie (AFC). Er was geen tegenkandidaat. De 53-jarige sjeik uit Bahrein, tevens vicevoorzitter bij Wereldvoetbalbond FIFA, staat sinds 2013 aan het hoofd van de AFC en mag zich opmaken voor een nieuw mandaat van vier jaar. Hij was zaterdag niet aanwezig op het congres wegens het overlijden van zijn moeder. In 2016 deed Al-Khalifa een gooi naar het voorzitterschap bij de FIFA, maar hij moest het toen afleggen tegen Gianni Infantino.