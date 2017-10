Football Talk Buitenland: Bondscoach Honduras: "FIFA is onmenselijk" 08u38 0 AFP Buitenlands Voetbal Hoelang ligt de middenvelder van jouw favoriete ploeg in de lappenmand? Een speler die een schorsing moet uitzitten voor een belangrijke wedstrijd? Een zomeraankoop die tegenvalt en meteen op de transferlijst belandt? Al het grote en minder grote nieuws over de buitenlandse voetbalclubs lees je in onze dagelijkse rubriek Football Talk Buitenland.

Bondscoach Honduras: "FIFA is onmenselijk"

Jorge Luis Pinto, bondscoach van Honduras, noemt het onmenselijk dat zijn nationale voetbalploeg en Australië elkaar binnen een tijdsbestek van zes dagen twee keer treffen in de barrages om een WK-ticket. Honduras speelt op 9 november eerst voor eigen publiek en gaat op 14 november op bezoek in Sydney. Er zijn geen directe vluchten van Honduras naar Australië. Daarom zal de ploeg van Pinto eerst naar Los Angeles moeten vliegen. "Het is onmenselijk van de FIFA om die duels zo dicht op elkaar te plannen", zegt de Hondurese bondscoach. Pinto ziet het wel als een voordeel dat zijn ploeg eerst voor eigen publiek speelt. "Wij hoeven nu slechts één keer heel lang te reizen voor een wedstrijd. Australië moet eerst naar ons toe en vervolgens weer terug naar huis vliegen voor de return."