Football Talk Buitenland. Besnik Hasi genomineerd voor Trainer van het Jaar in Saudi-Arabië Redactie

17 mei 2019

Besnik Hasi blijft het goed doen in Saudi-Arabië. Hij loodste het bescheiden Al Raed in de veilige middenmoot en hield de club het hele seizoen uit de degradatiezone. Een prestatie die niet onopgemerkt bleef. Hasi behoort tot de vijf genomineerden voor de trofee van Trainer van het Jaar in Saudi-Arabië. De andere genomineerden zijn Zoran Mamic (Al Nassr), Jorge Jesus (Al Hilal), Pedro Emanuel (Al Taawoun), Marius Sumudica (Al Shabab). (MJR)