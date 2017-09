Football Talk buitenland: Benteke minstens zes weken aan de kant - Advocaat gelooft nog in WK-kansen 14u32 0 Photo News Buitenlands Voetbal Hoe lang ligt de middenvelder van jouw favoriete ploeg in de lappenmand? Een speler die een schorsing moet uitzitten voor een belangrijke wedstrijd? Een zomeraankoop die tegenvalt en meteen op de transferlijst belandt? Al het grote en minder grote nieuws over de buitenlandse voetbalclubs lees je in onze dagelijkse rubriek Football Talk Buitenland.

Slecht nieuws voor Christian Benteke

Christian Benteke zal door een blessure aan de knie de komende zes weken niet meer in actie komen. Dat heeft zijn trainer Roy Hodgson gemeld op zijn wekelijkse persconferentie. "Hij heeft schade aan de ligamenten wat hem zes weken aan de kant houdt", vertelt de coach van Crystal Palace. Het is een nieuwe slag in het gezicht voor Crystal Palace dat nog geen enkel punt wist te puren in zes wedstrijden Premier League.

Dick Advocaat gelooft nog in Nederlandse WK-kansen

De kansen van Oranje op het WK zijn niet groot, maar bondscoach Dick Advocaat koestert goede hoop. Het Nederlands elftal moet winnen van Wit-Rusland en Zweden, het liefst met flinke cijfers, om bij de eerste twee in groep A te eindigen. Voorlopig zijn dat Frankrijk en Zweden.



"Ik heb wel vaker in situaties gezeten dat het moeilijk ging, zoals voor het EK 2004 toen we het via de play-offs haalden", zei Advocaat. "Alles is nog mogelijk. Dat geldt voor Zweden en ook voor ons. Als we denken: het lukt niet, dan heeft het geen zin. Maar ik vind dat we een goede groep hebben en we spelen tegen landen waar we resultaat tegen kunnen halen. Ik heb er wel een goed gevoel bij."



Oranje heeft niet alleen drie punten minder dan Zweden, maar ook een aanzienlijk lager doelsaldo. Toch is Advocaat niet van plan om vol op de aanval te gaan spelen. "Het belangrijkste is dat we twee keer winnen. Gaandeweg merken we dan wel of we meer goals moeten maken. Wij zijn niet meer de ploeg die kan zeggen: we winnen wel even met 0-4 of 0-5 bij Wit-Rusland."



Advocaat had zich dan ook gestoord aan de kritiek na de wedstrijd tegen Bulgarije. Oranje won weliswaar met 3-1, maar zag Zweden qua doelsaldo wel weglopen. "Ik begrijp het verwijt niet dat 3-1 niet genoeg zou zijn. Het was gewoon een goed resultaat."



Volgens de bondscoach heeft het geen zin om volgende week zaterdag in Borisov tegen Wit-Rusland extra aanvallers het veld in te sturen. "Het is niet altijd zo dat als je meer aanvallers opstelt, je ook aanvallender gaat spelen. Het gaat erom met welke intentie je speelt. Naar voren of juist inzakken, vroeg storen of niet. Daar zullen we wel bepaalde accenten in leggen."

Middelvinger kost Dele Alli duel tegen Slovenië

De Engelse international Dele Alli mist volgende week donderdag (5 oktober) de WK-kwalificatiewedstrijd in het Londense Wembley tegen Slovenië. De 21-jarige middenvelder van Tottenham Hotspur is geschorst vanwege het opsteken van zijn middelvinger in de interland begin deze maand tegen Slovakije. De wereldbond FIFA beschouwde dit gebaar als onsportief. Alli moet ook een boete van 5.000 Zwitserse frank (ruim 4300 euro) betalen.



Alli stak in het WK-kwalificatieduel met Slovakije (2-1-zege) zijn middelvinger op, nadat hij kort daarvoor een duw had gekregen van de Slovaak Martin Skrtel. Scheidsrechter Clément Turpin liet echter doorspelen, waardoor het leek alsof het gebaar voor de arbiter was bedoeld. De voetballer van de Spurs liet op Twitter weten dat de actie als grapje bedoeld was tegen zijn eigen teamgenoot Kyle Walker.



De tuchtcommissie van de FIFA was er niet van overtuigd dat Alli het gebaar richting de arbiter maakte, maar oordeelde het als een beledigend en onsportief gebaar. Engeland leidt in groep F met 20 op 24 voor Slovakije (15), Slovenië en Schotland (14) en heeft de kwalificatie zo goed als op zak.

Rode lantaarn Keulen versterkt selectie met ouderdomsdeken Claudio Pizarro

Claudio Pizarro heeft een contract tot het einde van het seizoen ondertekend bij 1. FC Köln. De Peruviaan, die volgende week zijn 39e verjaardag viert, zat zonder club.



"Claudio Pizarro is een spits met een echte neus voor doelpunten en zijn sterke persoonlijkheid zal onze ploeg goed doen", meent coach Peter Stöger. "Keulen heeft een rijke traditie. Met mijn kwaliteiten en ervaring hoop ik mijn steentje bij te dragen", laat Pizarro weten.



Claudio Pizarro is met 191 doelpunten de meest succesvolle buitenlandse aanvaller in de geschiedenis van de Bundesliga. Hij droeg eerder het shirt van Werder Bremen en Bayern München. Bij Bremen werd zijn contract vorige zomer niet verlengd.



Keulen begon met 1 op 18 dramatisch aan het nieuwe seizoen en staat voorlopig achttiende en laatste in het klassement.

