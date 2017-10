Football Talk buitenland: Benevento stuurt coach weg na 0 op 27 Redactie

11u16 0 Getty Images Marco Baroni. Buitenlands Voetbal Hoelang ligt de middenvelder van jouw favoriete ploeg in de lappenmand? Een speler die een schorsing moet uitzitten voor een belangrijke wedstrijd? Een zomeraankoop die tegenvalt en meteen op de transferlijst belandt? Een trainer die zijn C4 krijgt? Al het grote en minder grote nieuws over de buitenlandse voetbalclubs lees je in onze dagelijkse rubriek Football Talk Buitenland.

Benevento heeft zijn trainer Marco Baroni de laan uitgestuurd. De rode lantaarn van de Serie A heeft ook al een opvolger. De Italiaan Roberto De Zerbi neemt het roer over. De Zerbi heet nog maar weinig ervaring op het hoogste niveau. Vorig seizoen debuteerde hij als coach in de Serie A bij Palermo. Daar moest hij al na zeven wedstrijden en evenveel nederlagen opstappen. Benevento heeft ook zijn sportief directeur Salvatore Di Somma ontslagen. De grote schoonmaak kwam er na de 0-3-nederlaag tegen Fiorentina. Daarmee brak de club een triest record. In negen speeldagen werd niet één punt gesprokkeld. Tot zondag deelde Benevento het record met Venetië, dat zijn eerste acht matchen verloor tijdens het seizoen 1949-1950. Benevento promoveerde vorig seizoen voor de allereerste keer in de geschiedenis naar de Serie A.