Football Talk buitenland: Batshuayi even spits nummer één bij Chelsea?

Italië moet doelpunten van Belotti missen tegen Macedonië en Albanië

Andrea Belotti zal de komende dagen niet met de Italiaanse nationale ploeg kunnen spelen in de WK-kwalificatieduels tegen Macedonië (06/10) en Albanië (09/10). Dat heeft Torino, de club van de 23-jarige spits, bekendgemaakt. Belotti is out met een knieblessure die hij afgelopen weekend opliep tegen Verona. De ligamenten van de rechterknie zijn geraakt, maar Belotti moet niet onder het mes. Volgens Torino zal hij naar schatting vier weken buiten strijd zijn. Belotti was het afgelopen seizoen met 26 goals de meest productieve Italiaan in de Serie A. Hij scoorde in elf interlands met Italië viermaal.



De Italiaanse bondscoach Giampiero Ventura kan voor het tweeluik eveneens geen beroep doen op Marco Verratti (PSG), Lorenzo Pellegrini en Daniele De Rossi (beiden AS Roma). Ook zij liggen in de lappenmand.



Met nog twee speeldagen voor de boeg staat Italië in zijn kwalificatiepoule op de tweede plaats, op drie punten van leider Spanje. Alleen de groepswinnaar plaatst zich rechtstreeks voor de eindronde in Rusland, de tweede speelt barrages.

Blessure Morata erger dan verwacht

Chelsea moet het zo'n zes weken stellen zonder Alvaro Morata. Volgens Engelse media is de hamstringblessure die de Spaanse spits zaterdag opliep in de verloren topper tegen Manchester City (0-1) erger dan verwacht. Goed nieuws voor Michy Batshuayi, die zo mogelijk een gouden kans krijgt.



Er zit een scheurtje in de spier van de Spanjaard, wat betekent dat Morata waarschijnlijk pas eind november weer kan voetballen. Lees er dankzij onze man in Engeland hier alles over.

