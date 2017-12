Football Talk buitenland: Batshuayi en Musonda trefzeker - Ruim 1.300.000 WK-tickets aangevraagd in 24 uur De voetbalredactie

Batshuayi en Musonda aan het kanon

Rode Duivel Michy Batshuayi lijkt stilaan helemaal terug na zijn enkelblessure. De spits, die gisteren op de slotspeeldag van de groepsfase van de Champions League tegen Atlético Madrid (1-1) zijn wederoptreden vierde, was vanavond twee maal trefzeker voor de beloften van Chelsea in de EFL Cup, een bekercompetitie voor derde- en vierdeklassers en de beloftenteams van de eerste- en tweedeklassers in Engeland.

De jonge Blues wonnen met 0-4 bij derdeklasser MK Dons en plaatsten zo voor de achtste finales. Ook Charly Musonda stond aan de aftrap en pikte zijn goaltje mee. Hij scoorde na een knappe combinatie met Batsman na 56 minuten de laatste Londense goal. Batshuayi (22. en 42.) had voor rust de netten al twee keer bol doen staan. Ook Kylian Hazard, het jongere broertje van Eden en Thorgan, zat in de selectie van de Blues, en mocht twintig minuten voor tijd invallen. Batshuayi en Musonda speelden de volledige wedstrijd.

Al-Jazira wint enige achtste finale van Auckland City op WK voor clubs

Het Arabische Al-Jazira heeft zich vandaag in eigen huis, in Abu Dhabi, geplaatst voor de kwartfinales van het WK voetbal voor clubteams. Al-Jazira won met 1-0 van het Nieuw-Zeelandse Auckland City, de winnaar van de Oceanische Champions League. Romarinho scoorde na 38 minuten de enige treffer van de partij.

Bij de thuisploeg stond met de Nederlandse Marokkaan Mbark Boussoufa (ex-AA Gent en Anderlecht) een oude bekende aan de aftrap.

Al-Jazira, dat in het verleden met Walter Meeuws (2005-2006), Frank Vercauteren (2011-2012) en Eric Gerets (2014-2015) diverse keren een Belgische coach had, neemt het in de kwartfinales op tegen het Japanse Urawa Red Diamons, recent winnaar van de Aziatische Champions League. In de andere halve finale nemen het Mexicaanse Pachuca en het Marokkaanse Wydad Casablanca, respectievelijk de kampioenen van Noord-Amerika en Afrika, het tegen elkaar op. Het Spaanse Real Madrid en het Braziliaanse Gremio hebben nog een vrijstelling in de kwartfinales en komen pas vanaf de halve finales in actie. Ook daarin ontlopen de twee topfavorieten elkaar.

Real Madrid kan zichzelf opvolgen op de erelijst. Vorig jaar versloegen de Madrilenen het Japanse Kashima Antlers na verlengingen met 4-2.

Noodlijdend Keulen stelt Armin Veh aan als algemeen directeur

Armin Veh is door Bundesliga-club FC Keulen aangesteld als algemeen directeur. De 56-jarige Veh moet helpen het tij te keren bij de rode lantaarn. Hij tekende een contract tot juni 2020.

Veh, die als hoofdcoach actief was bij onder meer FC Augsburg (1990-1995 en 2003-2004), VfB Stuttgart (2006-2008 en 2014), VfL Wolfsburg (2009-2010), Hamburg (2010-2011) en Eintracht Frankfurt (2011-2014 en 2015-2016), neemt een gedeelte van de taken van Alexander Wehrle over. Zijn grootste succes behaalde Veh in 2007, door met Stuttgart de Duitse landstitel te veroveren.

FC Keulen kende een dramatische start in de Bundesliga. De Geitenbokken, die vorig seizoen nog als vijfde finishten, konden nog niet winnen en staan met drie punten (uit 14 wedstrijden) stijf onderaan. Zondag nam de club afscheid van hoofdcoach Peter Stöger, die de club liet promoveren en vorig seizoen aan Europees voetbal hielp.

Morgen trekt Keulen in de Europa League naar het Servische Rode Ster Belgrado. Beide teams staan na vijf speeldagen tweede in poule H met zes punten. Voor Rode Ster volstaat - door de 0-1 overwinning in Keulen - een punt, Keulen moet winnen.

Topaankoop FC Barcelona traint weer mee

Ousmane Dembélé, afgelopen zomer de topaankoop van FC Barcelona, heeft vandaag voor het eerst een deel van de groepstraining afgewerkt sinds hij medio september een spierscheur opliep in zijn linkerdij. De winger nam deel aan enkele rondo's tijdens de opwarming. Daarna ging Dembélé voort met zijn individuele programma. De 20-jarige Fransman kwam deze zomer over van het Duitse Borussia Dortmund voor maar liefst 105 miljoen euro, een bedrag dat door bonussen nog kan oplopen. In de competitiewedstrijd bij Getafe (1-2) ging hij in september na 25 minuten tegen de grond, zonder dat er een tegenstander in de buurt was. Hij stond pas voor de tweede keer in de basis sinds zijn transfer. Volgens het communiqué van Barça meteen na de operatie van Dembélé zou de Fransman niet meer spelen in 2017. Maar coach Ernesto Valverde verklaarde nadien dat hij mogelijk al hersteld zal zijn voor de 'Clasico' op 23 december bij Real Madrid.

Ruim 1.300.000 WK-tickets aangevraagd in 24 uur

Er zijn 1.318.109 tickets aangevraagd in de 24 uur nadat de derde fase van de ticketverkoop voor het WK voetbal in Rusland dinsdag van start ging. Dat heeft de Wereldvoetbalbond (FIFA) vandaag bekendgemaakt. De derde verkoopfase loopt van 5 december tot 31 januari 2018. In deze fase kunnen Belgische supporters zitjes aanvragen in de Belgische vakken bij de groepsmatchen van de Rode Duivels. Snelle aanvragers maken in deze fase niet meer kans dan zij die pas begin volgend jaar een kaartje bestellen. Als er meer tickets worden aangevraagd dan er beschikbaar zijn, dan worden die willekeurig toegekend. De meeste aanvragen kwamen uit Rusland, goed voor 34 procent. Vooral in Argentinië, Peru, Mexico, de VS, Colombia, Brazilië, Marokko, Egypte, China en Polen is er veel interesse. België staat niet in de top tien. Bij de loting van vorige week vrijdag in het Kremlin in Moskou werden de Rode Duivels in groep G ondergebracht, samen met Engeland, Tunesië en Panama.

Tim Cahill weg bij Melbourne City

De Australische international Tim Cahill verlaat Melbourne City met onmiddellijke ingang. Cahill, die vandaag zijn 38ste verjaardag viert, had in november nog zijn ongenoegen laten blijken over zijn weinige speelminuten bij Melbourne City. De spits verklaarde bij Fox Sports dat hij "grote beslissingen" zou moeten nemen om zijn kans op deelname aan het WK 2018 te vergroten. "Het zou een enorme eer zijn om mijn land te vertegenwoordigen in Rusland. Daarop zal ik me de komende maanden concentreren", verwijst Cahill in een persbericht opnieuw naar zijn WK-droom. Het is nog niet duidelijk welke oorden hij zal opzoeken. In augustus 2016 ondertekende Cahill een contract bij Melbourne City. De Australiër ging zo voor de eerste keer in zijn loopbaan in de hoogste divisie in eigen land aan de slag. In de Premier League speelde Cahill voor Everton en Millwall, in de VS voor New York Red Bulls en in China onder meer voor Shanghai Shenhua. Cahill scoorde als eerste Australiër ooit op een WK. Hij wil er voor de vierde keer bij zijn op een WK-eindronde. Voor de 'Socceroos' scoorde Cahill 50 keer in 103 interlands.