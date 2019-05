Football Talk Buitenland. Barcelona en Real kunnen niet winnen - Carrasco helpt Dalian Yifang aan tweede zege Redactie

19 mei 2019

14u49

Messi evenaart Zarra, maar Barcelona wint niet in slotmatch

Lionel Messi heeft weer van zich doen spreken. In de wedstrijd tegen Eibar scoorde La Pulga zijn 35e en 36e competitiedoelpunt. Messi wint zo voor de zesde keer de topschutterstitel in La Liga, een evenaring van het 66 jaar oude record van Telmo Zarra. Ook de titel van Europees topschutter van het jaar ligt binnen Messi’s handbereik. De Argentijn telt vier stuks meer dan Kylian Mbappé, die nog één match heeft om die achterstand goed te maken.

Messi’s doelpunten mochten dan wel gezien worden, ze leverden Barcelona niet de drie punten op in de laatste competitiewedstrijd.

Barcelonahuurling Marc Cucurella had na 20 minuten de score geopend voor Eibar en in de 45e minuut bracht Pablo De Blasis, na de twee goals van Messi, de Basken weer op gelijke hoogte: 2-2. De tweede helft was een maat voor niets, Barcelona sluit de competitie af met een gelijkspel. Zaterdagavond speelt het nog de bekerfinale tegen Valencia (21 uur).

Nederlandse U17 verlengt Europese titel

Onze jonge Duivels onder 17 jaar hoeven zich niet te schamen: ze werden op het Europees Kampioenschap in Ierland uitgeschakeld door Nederland in de kwartfinale. Onze Noorderburen wonnen vanavond de finale tegen Italië en kronen zich zo voor het tweede jaar op rij tot Europees kampioen.

Sontje Hansen opende na twintig minuten de score, nadat Naoufal Bannis de bal na een uitstekende aanval tegen Italië-doelman Marco Molla had geschoten. Italië stelde er in die fase alleen een hakballetje van Nicolò Cudrig tegenover. Vlak voor de rust viel al de beslissing. Eerst knalde Ki-Jana Hoever een vrije trap op de kruising, waarna Naoufal Bannis de rebound voor zich opeiste, en op slag van rust scoorde Ian Maatsen met een heerlijke afstandspegel.

Een belangrijk aandeel in het succes komt op naam van Peter van der Veen, de coach die vorig jaar het stokje overnam van Kees van Wonderen. Hij kneedde een homogeen team vol elan (Melayro Bogarde), inzicht (Kenneth Taylor), kracht (Brian Brobbey) en technisch vernuft (smaakmaker Mohamed Taabouni). De jonge Nederlanders hebben in die zin ook letterlijk de toekomst van het grote Oranje in handen.

Dat er echter nog volop werk aan de winkel is, bleek na de rust. Oranje dacht dat het varkentje al gewassen was, maar kwam bedrogen uit. Italië speelde bovendien alles of niets. Een kwartier piepte en kraakte Oranje, dat in die fase ook een droomgoal incasseerde van Lorenzo Colombo, een volley in de kruising.

Toen vond Van der Veen het welletjes. Hij greep in met een verse verdediger (Neraysho Kasanwirjo) en een nieuwe aanvaller (Naci Ünüvar) en herstelde daarmee het evenwicht. Ünüvar stond nog geen minuut in het veld of hij besliste het duel. In de slotfase troefde Colombo nog een foutje van Devyne Rensch af.

Real Betis neemt afscheid van coach Setien

Quique Setien zal volgend seizoen geen trainer meer zijn van Real Betis. Dat kondigde de club na de 0-2 zege op Real Madrid aan. Betis eindigde dit seizoen op de 10e plaats in La Liga.

De 60-jarige Setien vergaarde als trainer de reputatie mooi verzorgd voetbal te spelen. Hij werd aangesteld in juni 2017. De Spanjaard leidde Real Betis naar de Europa League, waar de ploeg in de 16e finales werd uitgeschakeld door Rennes. Ook loodste de ex-speler van onder meer Atlético Madrid zijn team naar de halve finales van de Copa del Rey.

Carrasco helpt Dalian Yifang met penaltygoal aan tweede seizoenszege

Dalian Yifang heeft op de tiende speeldag van de Chinese Super League haar tweede overwinning van het seizoen geboekt. Het team van Rode Duivel Yannick Carrasco won met 1-2 bij Shenzhen. Carrasco zelf was voor de bezoekers trefzeker vanop de stip.

De Colombiaan Preciado bracht de thuisploeg halverwege de eerste helft op 1-0. Die stand bleef lange tijd op het bord staan, tot Carrasco een kwartier voor tijd de bezoekers toch nog langszij bracht. Dalian Yifang stond op dat moment al een halfuur met een man minder te spelen na een rode kaart voor Li Janbin in de toegevoegde tijd van de eerste helft. In de slotminuut gingen Carrasco en co zelfs nog over Shenzhen dankzij de winnende treffer van He (90.), 1-2.

Het is voor Dalian Yifang nog maar de tweede zege van het seizoen, na een eerdere overwinning op verplaatsing bij het Shandong Luneng van Marouane Fellaini half april. In de stand zijn Carrasco en co nu elfde (op zestien teams) met tien punten.

Seizoenseinde in mineur voor Real Madrid

Real Madrid heeft haar seizoen pijnlijk afgesloten. De Koninklijke verloor thuis kansloos met 2-0 van Real Betis op de 38ste en laatste speeldag van de Spaanse competitie.

Trainer Zinédine Zidane had deze keer de voorkeur gegeven aan Keylor Navas in het doel en dus moest Thibaut Courtois vrede nemen met een positie op de bank.

De wedstrijd zelf bleef lang in evenwicht, totdat de bezoekers de score openden in de 61ste minuut met dank aan de Spanjaard Loren Moron. Zonder enkele goede tussenkomsten van Navas had de score nog kunnen oplopen voor Madrid en in de 75ste minuut was het niemand minder dan ex-speler Jesé Rodríguez die de score dan toch verdubbelde voor Betis: 2-0 en alweer een blamage voor Real Madrid, dat roemloos op de derde plaats eindigt in La Liga

Juninho en Sylvinho naar Lyon

Clubicoon Juninho wordt sportief directeur bij Olympique Lyon. Sylvinho is de nieuwe T1. Voorzitter Jean-Michel Aulas kondigde gisteren al de komst van de twee Brazilianen aan.

De 44-jarige Juninho, gekend om zijn indrukwekkende traptechniek, speelde tussen 2001 en 2009 voor Lyon. Met de club behaalde de middenvelder zeven opeenvolgende landstitels (2002-2008). In 2009 pakte hij de beker.

Sylvinho (45) is een ex-speler van Corinthians, Celta Vigo, Arsenal, Barcelona en Manchester City. Hij heeft zijn contract verbroken bij de Braziliaanse voetbalbond, hij was assistent van bondscoach Tite.

“Sylvinho heeft niet veel ervaring als T1", stelde de Lyon-voorzitter. “Maar, zonder een vergelijking te willen maken met Zinédine Zidane, je ziet dat topspelers zich snel kunnen inwerken in ambitieuze projecten.”

Met nog één speeldag voor de boeg in de Ligue 1 is de club van Jason Denayer al zeker op de derde plaats te eindigen. Lyon zal dan ook volgende seizoen aantreden in de Champions League.

UEFA: 2,5 miljoen kaarten voor EK naar fans

De Europese voetbalbond (UEFA) heeft zo’n 2,5 miljoen kaartjes voor de wedstrijden op het EK 2020 gereserveerd voor fans. Daarmee is volgens de bond 82 procent van het totale aantal toegangsbewijzen bedoeld voor het ‘gewone’ publiek. Tussen 12 juni en 12 juli verkoopt de UEFA alvast 1,5 miljoen tickets.

De tweede verkoopfase begint in december, nadat de loting voor de Europese eindronde heeft plaatsgevonden. In april 2020 worden weer tickets te koop aangeboden, zodra via de play-offs de laatst vier deelnemers bekend zijn geworden.

Ter gelegenheid van het 60-jarig bestaan van het EK wordt de komende editie verspreid door Europa gehouden, in twaalf steden. Brussel viel af als speelstad na het gekibbel rond het Eurostadion. De halve finales en de eindstrijd van het EK gaan door op Wembley in Londen.