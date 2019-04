Football Talk buitenland. Avondje Juve-Ajax komt Sporting-speler duur te staan Redactie

19 april 2019

Avondje Juve-Ajax kost Sporting-speler zijn basisplaats

Hij was op tijd terug voor de woensdagochtendtraining, maar zijn coach Marcel Keizer - de voorganger van Ten Hag bij Ajax nota bene - nam het hem niet in dank af. Wendel (21) vloog dinsdag over en weer naar Turijn om er Juventus - Ajax bij te wonen. Zonder toestemming van de club en dus zit de middenvelder vanavond op de tribune als Sporting Lissabon het tegen Nacional opneemt. De Braziliaan stond nochtans 15 competitiewedstrijden op rij in de basis, maar aan die reeks komt nu dus abrupt een einde door zijn tripje naar de kwartfinale van de Champions League. (SJH)

