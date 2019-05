Football Talk buitenland. Arsenal noemt keuze voor locatie EL-finale “onaanvaardbaar” - Liverpool doet Origi eerste voorstel Redactie

16 mei 2019

Arsenal noemt keuze voor locatie EL-finale “onaanvaardbaar”

Arsenal begrijpt niet waarom de finale van de Europa League tegen Chelsea in het Azerbeidzjaanse Bakoe wordt gespeeld. Op hun website hekelen de Gunners de keuze van de Europese voetbalbond en noemen die “onaanvaardbaar”. Arsenal zegt heel wat opmerkingen te krijgen van fans die klagen over tickets en logistieke problemen.

Beide Londense teams kregen slechts 6.000 kaartjes voor de wedstrijd op 29 mei in het Olympisch Stadion, waar 68.000 toeschouwers binnen kunnen. Zij die toch een ticket konden bemachtigen, moeten wel een reis van zo’n 4.000 km afleggen. Die verre verplaatsing bezorgt heel wat supporters kopbrekens.

“De tijd zal uitwijzen of het überhaupt mogelijk zal zijn dat 6.000 Arsenalfans de match bijwonen, gezien de uitzonderlijke uitdagingen waar ze met deze reis voor staan”, zegt Arsenal in een mededeling op zijn website. “We hebben 45.000 seizoenskaarthouders. Het is niet correct dat zovelen onder hen dit moeten missen omdat de UEFA een locatie koos die zo moeilijk bereikbaar is. We vragen de UEFA met aandrang dat bij volgende keuzes voor finalelocaties rekening wordt gehouden met de verplaatsingen die supporters moeten maken. Want wat dit seizoen is gebeurd, is onaanvaardbaar en niet voor herhaling vatbaar.”

Bakoe werd in september 2017 door het Uitvoerend Comité van de UEFA gekozen boven Sevilla en Istanboel.

"On behalf of our fans, we would like to understand the criteria by which venues are selected for finals, and also how supporter requirements are taken into account as part of this." Arsenal FC(@ Arsenal) link

Hazard wint met Chelsea wedstrijd voor goede doel in VS

Eden Hazard kwam gisteravond in actie met Chelsea tijdens een wedstrijd voor het goede doel in het Amerikaanse Foxborough (Massachusetts). De Blues haalden het met 0-3 van MLS-team New England Revolution. De doelpunten kwamen op naam van Ross Barkley (3., 62.) en Olivier Giroud (29.). Hazard werd aan de rust vervangen.

De wedstrijd, omgedoopt tot “Final Whistle on Hate” (laatste fluitsignaal tegen haat), kaderde in een antidiscriminatiecampagne opgezet door New Engeland-eigenaar Robert Kraft. Er werd vier miljoen dollar (3,6 miljoen euro) ingezameld. Dat geld gaat naar organisaties die discriminatie en geweld bestrijden.

Voor Chelsea staat dit seizoen nog een belangrijke afspraak op het programma. Op 29 mei spelen Hazard en co in Bakoe tegen Arsenal om de eindzege in de Europa League. Voor de Rode Duivel wordt dat de laatste match in het shirt van de Blues, op voorwaarde dat zijn wenstransfer naar Real Madrid wordt afgerond.

Chelsea moet het in die finale vermoedelijk wel stellen zonder Ruben Loftus-Cheek. De Engelse middenvelder hield een forse enkelblessure over aan de wedstrijd New England Revolution. De 23-jarige international raakte 20 minuten voor tijd geblesseerd. Loftus-Cheek verliet op krukken het stadion, met een beschermende ‘brace’ om zijn linkeronderbeen. Chelsea heeft nog niets gemeld over de ernst van de blessure.

👏👏👏@HazardEden10 feeling the 💙 from our @ChelseaFCinUSA fans! Thanks to everyone who came out and supported a great cause!#FinalWhistleOnHate pic.twitter.com/zU8snDA9gc Chelsea FC(@ ChelseaFC) link

Liverpool doet Origi eerste voorstel

Liverpool maakt haast met de contractverlenging van Divock Origi (24). De Engelse vicekampioen deed een eerste voorstel voor het openbreken van zijn huidige overeenkomst, die nog een jaar loopt. Een aanbieding die de aanvaller in beraad neemt. Origi wil niets overhaast doen, gezien de weinige speelminuten het afgelopen jaar. Ook andere clubs volgen zijn situatie op de voet: zijn prestaties van de afgelopen week en zijn dubbel in de halve finales van de Champions League hebben hem weer op de radar gezet van andere gegadigden. Dat Liverpool het voorbije jaar constant van mening veranderde over zijn toekomst en dat Jürgen Klopp hem bij momenten weinig kansen gaf, werkte niet in het voordeel van ‘The Reds’. Als hij blijft, zal hij ook volgend seizoen achter Mané, Firmino en Salah staan in de pikorde, maar Sturridge is wel weg. Daartegenover zullen financiële garanties moeten staan - hij verdient nu ruim 70.000 euro per week. Vorige zomer moest Origi nog weg, maar hij besloot zelf te blijven. (KTH)

Pogba bezoekt opnieuw Mekka

Paul Pogba die Mekka bezoekt tijdens de ramadan, het is vaste prik voor de middenvelder van Manchester United. Net als de twee vorige jaren is de Fransman weer van de partij om de bedevaart rond de Kaäba mee te maken. “Vergeet nooit de belangrijke dingen in het leven”, postte Pogba bij enkele foto’s.

🗣 Paul Pogba: “Never forget the important things in life 🕋🤲🏾❤️” pic.twitter.com/huL7OEpI7X Football Tweet(@ Football__Tweet) link

Guerrero in selectie Peru voor Copa America

Paolo Guerrero is door de Peruviaanse bondscoach opgenomen in een voorlopige selectie voor de Copa America. De 35-jarige aanvaller heeft er net een dopingschorsing van veertien maanden opzitten. Coach Ricardo Gareca zette een groep met 40 namen op papier en had daarbij een plaatsje voorzien voor Guerrero, die sinds een maand weer speelgerechtigd is. De ex-spits van Bayern München en Hamburg vond onderdak bij het Braziliaanse Internacional Porto Alegre. Het is afwachten of hij tot de definitieve groep van 23 zal behoren. Guerrero testte in oktober 2017 na een WK-kwalificatiematch positief op benzoylecgonine, een stimulerende stof die in cocaïne zit. Na een procedureslag werd zijn schorsing tijdelijk opgeheven zodat hij kon deelnemen aan het WK in Rusland. Peru speelt op de Copa America (14 juni-7 juli) tegen gastland Brazilië, Bolivië en Venezuela.

Qatar opent deuren van gloednieuw WK-stadion

Vandaag wordt met de finale van de Amir Cup tussen Al Sadd en Al Duhail voor het eerst een wedstrijd gespeeld in het nieuw gebouwde Al Wakrah-stadion. De voetbaltempel is speciaal opgetrokken voor het WK 2022 in Qatar en biedt plaats aan zo’n 40.000 toeschouwers. Het ontwerp van het stadion zorgde voor controverse omdat velen er de vorm van een vagina in zagen. Volgens de architecten is het ontwerp evenwel gebaseerd op de vorm van een traditionele zeilboot. Het Al Wakrah-stadion is het tweede stadion dat klaar is voor het WK. Een tweetal jaar geleden werd de renovatie van het Khalifa International Stadium afgerond. In totaal zal in acht stadions worden gevoetbald en die zullen allemaal van airconditioning worden voorzien. Hoewel het WK wordt verplaatst naar november en december, is het in Qatar op dat moment nog steeds erg warm.