Football Talk buitenland: André Villas-Boas moet acht wedstrijden brommen Bewerkt door GVS

15u30

Bron: Belga

André Villas-Boas, de trainer van het Chinese Shanghai SIPG, heeft vandaag van de Chinese voetbalbond een schorsing van acht wedstrijden gekregen omdat hij eerder deze maand tijdens de partij tegen Beijing Guoan een scheidsrechter beschimpte en beledigende gebaren maakte.



De ex-coach van Chelsea en Tottenham kreeg ook nog een boete van 40.000 yuan (ongeveer 5.000 euro).



Met nog vier speeldagen voor de boeg mag Villas-Boas dit seizoen dus niet meer op de bank plaatsnemen. Een aderlating voor Shanghai SIPG, dat op vier punten staat van leider Guangzhou Evergrande.



Het is niet de eerste maal dit seizoen dat de Portugees op de vingers getikt wordt. Dinsdag kreeg Villas-Boas van de Aziatische voetbalfederatie een sanctie voor "opruiend taalgebruik" in de kwartfinales van de Aziatische Champions League. Eeder deze jaargang kreeg de trainer twee speeldagen schorsing nadat hij op sociale media zijn beklag had gedaan.