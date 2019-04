Football Talk buitenland. Allegri denkt ondanks uitschakeling niet aan vertrek bij Juventus Redactie

17 april 2019

09u23

Bron: Belga/ANP 1

Massimiliano Allegri zal ook volgend seizoen op de trainersbank van Juventus zitten. Dat vertelde de 51-jarige Italiaan dinsdagavond na de uitschakeling tegen Ajax in de kwartfinales van de Champions League. "Ik heb nog een contract en het werk hier is niet af. Als ik niet meer gemotiveerd zou zijn, dan zou ik dat vertellen aan de voorzitter. Maar dat is niet het geval. De voorbije vijf jaar hebben we goed werk geleverd, de spelers hebben vooruitgang gemaakt. Het is niet gemakkelijk om vijf keer kampioen te spelen, twee keer de finale van de Champions League te halen, vier keer de beker te winnen", zei Allegri, die Juventus coacht sinds de zomer van 2014.

Andrea Agnelli, de voorzitter van de Oude Dame, verzekerde eveneens dat de uitschakeling tegen Ajax niet het einde van cyclus betekende. "Volgend seizoen zit Allegri nog op de bank, dat staat vast. Hij heeft nog een contract voor een jaar. Op het einde van het seizoen plannen we een overleg. We hebben een jonge en sterke groep. Volgend seizoen proberen we het opnieuw.”

Bayern München opent voetbalschool in Afrika

Bayern München heeft in het Ethiopische Addis Abeba een voetbalschool geopend. Het is voor de Duitse recordkampioen een primeur op het Afrikaanse continent. Onder meer ex-speler Giovane Elber en bestuurslid Jörg Wacker woonden de officiële opening vandaag bij.

Bayern had al voetbalscholen in de Verenigde Staten, China, Thailand, Japan en Singapore. Met de academie in Addis Abeba richt de Duitse club zich nu ook voluit op Afrika. Bayern wil er lokale talenten opsporen en trainen.